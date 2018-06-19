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В каком возрасте русские становились стариками
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В каком возрасте русские становились стариками 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Время наступления старости динамично изменялось по мере развития общества и роста средней продолжительности жизни. Если сегодня мужчина в 30 лет считается чуть ли не юношей, то вплоть до начала ХХ века средняя продолжительность в России жизни не превышала данного возрастного порога.
Учитывая данное обстоятельство, деление по возрастным категориям существенно отличалось от нынешнего. Статус старика приобретали мужчины 35-40 лет. Невысокий уровень медицины, существенно более скудное качество питания и другие факторы способствовали достаточно интенсивному износу здоровья и быстрой потере внешней привлекательности, вследствие чего признаки старости давали о себе знать намного раньше, чем у современных людей.
В итоге к 30-40 годам мужчина выглядел не самым привлекательным образом, что позволяло смело относить его к категории стариков. Исключения встречались, но редко, так как только хорошая генетика могла помочь сохранить свежесть и красоты молодости даже к средним годам.
Если говорить о Руси, то этнографические источники убеждают в том, что люди и в те времена доживали до глубоких седин (70-80 лет). К сожалению, такие примеры были единичными и относились к категории исключений, нежели правил.
В фольклоре и художественной литературе можно встретить немало свидетельств, способных иллюстрировать отношение к возрасту на Руси.
В произведении Льва Толстого «Анна Каренина» сделан акцент на возраст мужа главной героини. Автор называет его стариком, тогда как в описанных событиях ему было 46-48 лет. Подобные характеристики возраста и статуса героев можно встретить в произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского и других классиков литературы.
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