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Летний бьюти-тренд, который ты захочешь попробовать!
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Летний бьюти-тренд, который ты захочешь попробовать! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Помнишь переводные татуировки из детства? Этим летом предлагаем тебе поностальгировать и превратить веселую детскую затею в модный бьюти-тренд. Даже если картинка надоест в первый же вечер, ты с легкостью сможешь ее удалить или поменять на другую. Кстати, если ты думаешь, что переводные тату заметно отличаются от настоящих, — предлагаем тебе нашу подборку. Согласись, такие цветы смотрятся очень реалистично (и нереально красиво!)
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Заказать их можно здесь. Кстати, держатся они от 5 до 12 дней! Так что можешь менять рисунок каждую неделю.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/letnij-byuti-trend-kotoryj-ty-zahochesh-poprobovat/
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