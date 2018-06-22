Русский и профильная математика будут самыми массовыми ЕГЭ в резервные дни

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости . Русский язык и профильная математика будут самыми массовыми экзаменами в резервные сроки Единого государственного экзамена (ЕГЭ), они начинаются в основной период 2018 года 22 июня и продлятся до 2 июля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Откроют сдачу ЕГЭ в резервные дни экзамены по географии и информатике, которые пройдут 22 июня. На экзамен по географии зарегистрировано около 3,2 тысячи участников. Он пройдет в 83 регионах России, будет задействовано 384 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Сдавать ЕГЭ по информатике планируют 6,5 тысячи участников. Экзамен пройдет в 406 ППЭ во всех регионах России. Результаты будут выданы участникам экзаменов не позднее 5 июля", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что самыми массовыми экзаменами в резервные сроки ЕГЭ будут русский язык и профильная математика.

"ЕГЭ по русскому языку пройдет в резервный день 26 июня. На экзамен зарегистрировано более 30 тысяч участников. Для его проведения будет задействовано 956 ППЭ во всех регионах России. Результаты экзамена будут выданы участникам не позднее 11 июля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 июня предусмотрен резервный срок для сдачи ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, на экзамен базового уровня зарегистрировано немногим более 4,5 тысячи участников, он пройдет в 816 ППЭ в 78 регионах.

"На профильную математику записались почти 30 тысяч участников. Экзамен пройдет во всех регионах, будет задействовано 924 ППЭ. Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового и профильного уровней получат не позднее 10 июля", — добавили в пресс-службе.

Согласно релизу, сдать экзамены в резервные дни могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

"27 июня — резервный срок для сдачи ЕГЭ по химии, истории и биологии. На ЕГЭ по химии зарегистрировано более 7,1 тысячи участников. Экзамен пройдет в 609 ППЭ в 84 субъектах РФ. ЕГЭ по истории планируют сдавать 12,5 тысячи человек, будет задействовано 703 ППЭ во всех регионах. ЕГЭ по биологии будут сдавать более 9,1 тысячи участников, экзамен пройдет во всех регионах, будет задействовано 689 ППЭ. Результаты экзаменов участники получат не позднее 11 июля", — подчеркнули в Рособрнадзоре

Там добавили, что сдать письменную часть ЕГЭ по иностранному языку также можно будет 27 июня, устный экзамен пройдет в резервный срок 29 июня, сдавать ЕГЭ по иностранному языку планируют более 8,7 тысячи участников, свои результаты они получат не позднее 12 июля.

"Резервный срок для сдачи ЕГЭ по литературе, физике и обществознанию предусмотрен 28 июня. Сдавать ЕГЭ по обществознанию планируют более 19,6 тысячи человек. Экзамен пройдет в 709 ППЭ во всех регионах. На ЕГЭ по физике зарегистрировано около 10,3 тысячи человек, будет задействовано 656 ППЭ во всех регионах. ЕГЭ по литературе планируют сдавать около 7,7 тысячи участников, экзамен пройдет во всех регионах в 633 ППЭ. Результаты экзаменов участники узнают не позднее 11 июля", — отметили в пресс-службе.

Завершится проведение ЕГЭ в резервные сроки 2 июля резервным днем для сдачи всех предметов.