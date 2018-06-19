Светлана Степанковская: «Мы, краснодарские, очень душевные и эмоциональные»

Актриса хорошо запомнилась по роли карикатурной блондинки в сериале «Универ. Новая общага». Следом в «Деффчонках» была роль в подобном амплуа, но на этом, на радость Светланы , играть таких девушек ей больше не предлагали. Хотя сама она уверена, что иногда этот навязанный стереотип чрезвычайно полезен.

— Светлана, сейчас идет ЧМ по футболу. Вы сами болельщица?

— Не могу сказать, что я фанат футбола, но за нашу сборную буду болеть. Я патриот. И все, что касается нашей страны, меня волнует. Обязательно пойду на один из матчей и с удовольствием стану кричать кричалки. В общем, буду своей в команде болельщиков.

— Ваше отношение к этому виду спорта?

— В детстве, когда я смотрела фильм «Старик Хоттабыч», то, как и он, не понимала этот вид спорта, когда все бегают за одним мячом. (Смеется.) Но дело в том, что, конечно же, хочется, чтобы наша команда побеждала. И если наши футболисты проявят себя в этом чемпионате достойно, как это было при, по-моему, Гусе Хиддинке , отношение к футболу изменится у многих в лучшую сторону. А в то время, помню, я стала даже интересоваться футболом. Узнала об Аршавине, Кержакове. Думала, какие ребята молодцы. Сейчас нет таких ярких побед. А я азартная, если болею, то всей душой. И когда наши проигрывают, мне становится реально нехорошо.

— Вы стали «мисс Краснодар» в 2008 году, в следующем — «вице-мисс Россия». Как на тот момент представляли себе свою дальнейшую жизнь?

— Я никогда не придавала особого значения своей внешности. Да, мне дали все эти регалии, но я никогда не считала себя какой-то особенной. В жизни человек должен сделать что-то сам. И тогда его есть за что уважать. Не скрою, для меня эти награды были приятны. Открылись новые двери. Ты сразу становишься всем нужна, всем интересна. Начинают поступать различные предложения. Так я попала в группу «Мобильные блондинки» Игоря Матвиенко . Начала сниматься в различных рекламах, сериалах. Было здорово. Мне понравилось, что это дало какой-то толчок. Я сразу поняла: вот оно! Нужно работать! А я человек трудолюбивый. Я не из тех девочек, которые считают: раз они красивые, то будут сидеть и ничего не делать, наслаждаясь своей красотой. Сейчас много таких. Я к ним не отношусь. Так что на конкурсы красоты я ходила, чтобы проверить себя и получить трамплин для дальнейшей работы. Но это никогда не было моим смыслом жизни.

— Япония, Тайвань, Италия, Франция, Германия, Греция, Израиль — везде вы работали в качестве модели, везде были заманчивые перспективы. Почему вернулись в Россию?

— Я очень русский человек. Мне там было тяжело морально. Мы, краснодарские, очень душевные и эмоциональные. Такие, которые могут вместе выпить, потом поплакать, спеть, затем подраться, потом опять расплакаться. А за границей этого не хватает. И начинаешь скучать. Люди там открытые, интересные, но у них свой менталитет. Ты для них все равно другая. И когда ты там одна, тем более в юном возрасте, сложно. Вот такие моменты меня и привели обратно. И я не жалею об этом.

— Как отнеслись к своей первой роли блондинки в сериале «Универ. Новая общага»?

— Ну а как? С юмором. Я показала человека таким, каким ему быть не нужно.

— Вы сами натуральная блондинка, вас когда-нибудь считали глупой?

— Да, я блондинка, голубоглазая. Стереотип, конечно, имеет место. Это раздражало сначала жутко. Потом, когда я пришла в группу «Мобильные блондинки», поняла, что это очень хороший и выгодный образ, в котором можно существовать и делать все, что ты хочешь. Ведь люди со стороны не придают значения твоим словам и действиям. Ты в эти моменты можешь вести себя, как, например, я с гаишниками : «Ой, простите, здесь 'кирпич»?«. А он думает: 'Вот дура, ну что с нее взять? Езжай!». А ты ухмыляешься про себя: «Ну вот, опять прокатило». (Смеется.) Может, это не нужно так говорить? А то меня не будут отпускать! (Смеется.)

— Вы снимались в фильме «Кухня в Париже». Сами готовите?

— Да, когда ко мне приезжает моя родня или любимый человек, я могу что-то там приготовить. Например, ризотто с белыми грибами в белом вине, какие-нибудь устрицы запечь. Но это происходит нечасто. У меня очень активный график. Я не всегда успеваю. Потому что если говорить о каком-то интересном блюде, то это уйма затраченного времени и очень много грязной посуды вокруг. Соответственно, на это у меня времени нет.

— Что вы сами предпочитаете из еды?

— Я вегетарианка. Я не ем мясные продукты уже шесть лет и в течение года не употребляю в пищу молочные. Очень люблю рыбу, морепродукты, но их в Москве мало. Остаются еще овощи, фрукты. В общем, я зожница на правильном питании. Но алкоголь пью. (Смеется.)

— Как следите за фигурой, если вам это вообще нужно?

— Ой, нужно, я склонна к набору веса очень-очень. Вообще, внешность для девушки, когда она становится старше, — это работа. Поэтому я три-четыре раза в неделю занимаюсь спортом, стараюсь правильно питаться, не есть после семи вечера, не злоупотребляю вредными привычками. В общем, делаю все, чтобы быть молодой и красивой.