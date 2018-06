«Подъём» с Сергеем Доренко от 19 июня 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 38 минут, вторник, 19 июня. Здравствуй Великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Давай знаешь, что поставим, знаешь, что поставим, где он умирает, вот этот вот.

Э. ХАСАНШИНА: Прямо умирает?

С. ДОРЕНКО: XXXTentacion, Да. Да, да, нетрожь мышь, нетрожь мышь.

Э. ХАСАНШИНА: Я всё хочу сама сделать.

С. ДОРЕНКО: Отдай мышь, секунду.

Э. ХАСАНШИНА: Можно просто нажать назад, там было.

С. ДОРЕНКО: Tentacion, значит, да, мне нужно, где он говорит о смерти своей постоянно, сейчас секундочку, я по-моему это бросил в Telegram, в Telegram.

Э. ХАСАНШИНА: Вот она, да.

С. ДОРЕНКО: Вот здесь, Tentacion. Everybody days in the nightmare. Каждый человек, ну в смысле его убили и всё такое, а в добавок.

Э. ХАСАНШИНА: Застрелили, вроде бы как это считается, что это ограбление пока по предварительной версии.

С. ДОРЕНКО: А вдобавок его, да, он умер этот рэпер.

Э. ХАСАНШИНА: Ему всего 20 лет.

С. ДОРЕНКО: 20 лет, всего 20 лет да, да. Скажи, пожалуйста, вот так вот с виду.

Э. ХАСАНШИНА: Маленький, но у него довольно богатая такая жизненная не знаю даже как это назвать карьера.

С. ДОРЕНКО: Каждый умирает в своих ночных кошмарах, его убили вот сейчас, значит, оба сели, оба подозреваемых сели в тёмно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограблением, потому что у него забрали сумку Louis Vuitton, Louis Vuitton. Значит, Джасей Дуэйн Онфрой — он известный как XXXTentacion. Он сам называет себя.

Э. ХАСАНШИНА: Сложно, конечно, представить, что эти вот случайные некие проезжающие на машине случайно увидели сумку, решили ее украсть. Они наверное, предполагали, в кого они стреляют.

С. ДОРЕНКО: Я сейчас скажу вещь, которая ни в коем случае не гомофобная, но надо сказать, что жизнь он же вот с высокой вероятностью гомосексуалист, он жил с каким-то другим репером, и там у него были подозрения.

Э. ХАСАНШИНА: Но у него, при всём прочем, была беременная девушка.

С. ДОРЕНКО: Да, и может быть у него жизнь какая-то в этой сфере была непростой, ты знаешь, потому что у них часто бывают всякие, всякие столкновения связанные с отношениями, в том числе огнестрельные отношения бывают. Ну хорошо, главное парню 20 лет, сейчас, полиция округа Броуард во Флориде раскрыла в Twitter некоторые обстоятельства гибели рэпера Джасей Дуэйн Онфроя более известного как XXXTentacion. Я напомни, что многие говорят тентейшн, и даже в Википедии предлагается XXXТентейшн. Но и странным образом написано по-испански, читается по-английски, но сам он в одном из интервью говорит, что он Tentacion, именно Tentacion.

Э. ХАСАНШИНА: Да, но, наверное, он от испанского это слово брал.

С. ДОРЕНКО: Да он сам об этом говорит, да, и пишет здесь по-испански, значит, но надо сказать, что ничего такого испанского в происхождении я не вижу в именах его Дуэйн Онфрой. Но, значит, на него напали двое вооруженных людей, которые выстрелили из пистолета, сели во внедорожник и уехали, они вырвали у него сумку Louis Vuitton. Вот, может быть подозревали, что там деньги, а может быть это была инсценировка ограбления, якобы ограбления, понимаешь, потому что это не какой-то там наркоша сумасшедший и так далее.

Э. ХАСАНШИНА: Вот именно.

С. ДОРЕНКО: Но опять стреляют.

Э. ХАСАНШИНА: Довольно известный.

С. ДОРЕНКО: Но мы должны заботиться о наших артистов, потому что знаешь, у нас во Флориде все наши живут. Ты знаешь, что после Алла Борисовны я сейчас, я не хочу распространять сплетни или в какой-то степени создавать репутации, либо влиять на репутации, но я говорю о таких каких-то ну как вот Волга впадает в Каспийское море я сам не видел, но многие говорят. Здесь я сейчас не шучу.

Э. ХАСАНШИНА: Да, я кстати тоже не видела.

С. ДОРЕНКО: Я был в Астрахани.

Э. ХАСАНШИНА: Но верю.

С. ДОРЕНКО: Я был в Астрахани и на какой-то протоке даже был, но так что прямо Волга впадала в Каспийское море я не видал. Я хрен его знает, может быть и впадает. Но в смысле люди говорят, что впадает. Я думаю, что если все так говорят, так пусть она уже и впадает. Так там говорят, там началось с того, что клан Пугачёвой весь заселился во Флориду, так говорят. Также мы не видели, мы не знаем, и за ними поехала вся богема наша, как будто бы все заседают во Флориде наши и начинают беспокоиться.

Э. ХАСАНШИНА: Ну так надо их предупредить, чтобы они с чемоданами Louis Vuitton не ходили.

С. ДОРЕНКО: Ты была в Майами, в Майами была ты?

Э. ХАСАНШИНА: Нет.

С. ДОРЕНКО: Нет, я тебе говорю, место скучное.

Э. ХАСАНШИНА: Почему?

С. ДОРЕНКО: Я там был, я там сидел неделю, я приехала из Орландо на машине и в общем сказать место скучное, я облазил кубинские ресторанчики, поел хороших поросят, потом начал там нырять, нырял, нырялка там сложная, вода мутная, течение сильное, не очень понтово. Прямо перед Майами мы ныряли, меня снесло там, но это не очень хорошо всё, вот. Потом на Каес ездили вот эти Каес, до Ки-Уэст, вот это островочки, между которыми мост такой длинный, ты едешь, едешь, очень красиво. Там тоже очень полно хороших ресторанов, и там можно поесть и искупаться и всё. Но место скучноватое, если вот так вот сказать, если я был Пугачёвой, в какой-то момент, товарищи, то я бы, конечно, хрен поехал в Майами, я сейчас на полном серьёзе, понимаешь?

Э. ХАСАНШИНА: Слушайте, ну у неё же дети, их надо растить в спокойном месте.

С. ДОРЕНКО: Ну не в Майами. Ну все это, понимаешь, это журнальное, журнальное все, Ки-Уэст. Ну что Ки-Уэст, острова эти называются Каес, Каес по-английски Kies, ну а вообще Каес. Жил там год, действительно скучный город — говорит Дарт Вейдер, очень скучно, я там провел может быть недели две и неочень. Ки-Уэст домик Хемингуэя и там с другой стороны на Кубе домик Хемингуэя тоже, Хемингуэй — это писатель, я просто вам объясняю, вы в курсе?

Э. ХАСАНШИНА: Вы сейчас меня просто до глубины души.

С. ДОРЕНКО: Обидели.

Э. ХАСАШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Но я не знаю, я не знаю.

Э. ХАСАНШИНА: Люблю Хемингуэя.

С. ДОРЕНКО: Ты любишь Хемингуэя? В каком месте?

Э. ХАСАНШИНА: Люблю Хемингуэя и его коктейли.

С. ДОРЕНКО: Что ты любишь из Хемингуэя?

Э. ХАСАНШИНА: Из Хемингуэя?

С. ДОРЕНКО: Да, что ты любишь из Хемингуэя?

Э. ХАСАНШИНА: Старик и море.

С. ДОРЕНКО: Старик и море, кстати говоря, кстати говоря, кстати говоря. Мне о Хэмингуэя нравится «Праздник, который всегда с тобой» именно диалоги, где он, значит, с Фицджеральдом беседует, потом, когда они едут в Испанию на юг, потом возвращаются в Париж вот эта вот, хрень вся. Там диалоги мне нравятся. И он же журналист, слушай, острова в океане супер. «По ком звонит колокол» — пишет Серёга из Надыма, да, действительно всё это хорошо, договорились, договорились. Убили и убили, слушайте, убили и убили, что мы теперь должны петь убили негра? А есть такая песня?

Э. ХАСАНШИНА: Есть такая.

С. ДОРЕНКО: Есть такая убили, застрелили, да, да, да.

Э. ХАСАНШИНА: Ни за что, ни про что.

С. ДОРЕНКО: Запрещённые барабанщики, мы даже действительно спеть что-нибудь такое, да, погоревать немножко, это оно? А где слова-то? Ну ладно, ладно мы не будем, нехорошо, нехорошо, в день расстрела Tentacion нехорошо, нехорошо. Давайте про футбол, товарищи, это безобидная тема, очень хорошая и правильная, про футбол. Значит, футбол, футбол по-моему, что там было-то, скажите кто-нибудь, кто-нибудь смотрел что-нибудь? Меня вчера консьержка встретила, она говорит: Англия играет. Консьержка, понимаете? Я многие вещи узнаю от консьержки, какие-то от садовника.

Э. ХАСАНШИНА: Это очень правильно.

С. ДОРЕНКО: Какие-то от садовника, а какие-то от консьержки, понимаешь, я как сенатор Аблеухов такой от камердинера узнаю, что в городе происходит. 73-73-948, да, правда.

Э. ХАСАНШИНА: Ну что консьержка-то сказала?

С. ДОРЕНКО: Она говорит: играет Англия, и она так.

Э. ХАСАНШИНА: Переживала?

С. ДОРЕНКО: Нет, нет нет, у нас консьержка, она такая графиня и она такая: играет Англия. И в этой фразе вопрос: ты придурок, что, почему ты не смотришь, как тебе не стыдно? А чем ты занимался в итоге пока?

Э. ХАСАНШИНА: Аристократы на воле.

С. ДОРЕНКО: Играет Англия, вот в этой фразе сразу много упреков понятно, да? На самом деле аристократическая речь вся состоит из упреков. Я такой говорю: а с кем? И тут она подзамялась и это был мой упрек, понятно, да? То есть мы упреком на упрёк.

Э. ХАСАНШИНА: То есть вы подловили так.

С. ДОРЕНКО: На самом деле вся речь аристократов, она основана на упреках, она такая, а с кем? И я когда уже около лифта, кричит в спину, говорит: с тунисом. Я говорю: мы можем быть спокойны — сказал я, закрывая двери лифта. Я имел в виду то же самое, что поняла она, что мы выиграем, да, да? Мы аристократы. 73-73-948.

Э. ХАСАНШИНА: Вроде бы не очень.

С. ДОРЕНКО: Алло, здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Пришлось.

СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Это Серега из Надыма.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте Серёга, ну как сыграли?

СЛУШАТЕЛЬ: Футбик вообще классно смотрел вчера, Данию, ой Бельгию, извините.

С. ДОРЕНКО: Панама, Бельгия — Панама, но Панама, они же первый раз в жизни и всё это у них. Можно скажу, панама — маленькая страна на манер Эстонии, только между двумя океанами, да.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну да, они достойно отстояли, но я хочу сказать, что если мы попадем в эти жернова, товарищи.

С. ДОРЕНКО: Бельгийские?

СЛУШАТЕЛЬ: Да вообще, ну во второй там, с кем они играют, но я не знаю, туда ну просто триумф сделали на открытии и всё, можно всё остальное проигрывать.

С. ДОРЕНКО: Нет ну подождите, мы играем сегодня, Серёга, мы играем сегодня с этим египтянином, насколько я понимаю, он будет и нет, слушайте, нагонят кучу экскурсоводов, которые буду требовать бакшиш и этого Салаха, которая будет играть.

СЛУШАТЕЛЬ: Точно, бакшиш.

С. ДОРЕНКО: Бакшиш, БАкшиш.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет но мы будем, они.

С. ДОРЕНКО: Нет, послушайте меня, я так понимаю, что сегодня матч с Египтом, все египтяне, которых я знал, были достойнейшие люди, все они при этом требовали бакшиш, ты знаешь, да? Они протягивают руку и говорят и так бакшиш, бакшиш, бакшиш, бакшиш, ну в смысле, что ты должен им дать их.

Э. ХАСАНШИНА: На чай.

С. ДОРЕНКО: Египетский фунт. Если ты даёшь один фунт, они говорят: еще, еще, еще, ну сколько сколько? Вот бакшиш. Это вот Little Bit More, one dollar, one dollar. Они хотят one dollar, поэтому я думаю, что команда сегодняшняя выйдет, там будет одна звезда — этот блистательный, блистательный египтянин, который совершенно, совершенного звезда современности, который полностью всех должен порвать, да, и Мухаммад Салах, Салах и ещё 10 чуваков, которые будут требовать бакшиш постоянно, отвлекая, значит, портье какие-то, они будут бегать бакшиш, бакшиш, бакшиш, значит и это самое, Салах в это время будет забивать, то есть в этом будет трюк, правильно я понимаю, нет? Здравствуйте, 73-73-948, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, да, здравствуйте Сергей.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Вы знаете, я вот, вы сняли с языка, у нас была консьержка дома, ей 73 года.

С. ДОРЕНКО: Моей 80, я вас бью, да.

СЛУШАТЕЛЬ: 80? Нифига себе.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: И вы знаете, она реально я захожу и она тут же меня встречает какими-то очередной вот игрой. И вы знаете, что я еще заметил? Я еще заметил, что среди всех моих друзей, я сейчас именно про мужской пол говорю, ну вообще говорят: нам это не надо, я не знаю, мы не знаем, что это никакого футбола.

С. ДОРЕНКО: Это самокастрация, самокастрация.

СЛУШАТЕЛЬ: И вы знаете, я не могу понять, а среди женщин на работе, мы обсуждаем каждую игру, каждую минуту, я не могу понять, что творится вот среди мужиков?

С. ДОРЕНКО: Я знаю, я знаю, это самокастрация, это самокастрация. То есть мужчины, я о чём говорю.

СЛУШАТЕЛЬ: Разводят руками и говорят: А зачем нам это?

С. ДОРЕНКО: Я знаю, я знаю — это на самом деле Стокгольмский синдром людей без праздничных, то есть они на самом деле хотят оказаться, их главная мечта — оказаться в ноябре без снега и чтобы черная жопа ночи постоянная и дня вообще не было и солнца не было, и иностранцев не было, и футбола не было. Эти люди чувствуют себя хорошо, только когда плохо. И сейчас вдруг временно неплохо, понимаете? А для них это, для них это время поражения, то есть они чувствуют.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну я не могу понять, как можно не признать настоящий и реально просто фантастический праздник игры.

С. ДОРЕНКО: Всемирный праздник, Всемирный праздник.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей.

С. ДОРЕНКО: Это же главный праздник.

СЛУШАТЕЛЬ: Это не зомбирование того, что мы дураки?

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, да.

СЛУШАТЕЛЬ: А потому, что это реально классно смотрится, вы согласны со мной?

С. ДОРЕНКО: Конечно, конечно, конечно, слушайте, на самом деле, я сейчас объясню. Существует, существует такое, как-то мне вчера назвали это, такой страх, как это назвали выченная?

Э. ХАСАНШИНА: Беспомощность.

С. ДОРЕНКО: Выученная беспомощность у русских людей, а не у русских людей, у людей живущих на этой 56 широте и на это самый долготе окаянной, на самом деле, окаянной, да, у них сложилось, они живут в удивительном климате. Они живут в удивительном климате, когда день — это случайность, ну случайность в основном всё время ночи и жопа, постоянно либо ветер, либо дождь, либо облака, либо ноябрь, либо декабрь, но без снега, черный, но зато всё равно день никогда, но может быть час, но может быть с 2 до 3, но наверное будет снег с дождем и ледяной дождь и кошмар и все упадут, и собянинская плитка и так далее. Вот они живут в ужасе, они живут в ужасе, они живут, их жизнь горька и жизнь как будто бы они всё время жуют немножко желчь, понимаешь? Жизнь их горька и в общем она постыла, это постылая жизнь. И вдруг приезжает праздник, праздник, который в общем люди победнее даже их, понимаешь, панамцы какие-нибудь победнее, перуанцы победнее в общем русских, да, какие-то на своём что-то кричат, значит, но праздник — это глубоко противно привычке к выученному пораженчеству, к выученной злобе, к выученной беспомощности.

Э. ХАСАНШИНА: Ну подождите, специально для этих людей у нас сейчас пенсионная реформа и повышение НДС, специально, чтобы.

С. ДОРЕНКО: Правильно, правильно, чтобы было о чём поговорить.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно.

С. ДОРЕНКО: Чтобы им было о чём поговорить. Но эти мужчины, я объясню, они считают и справедливо, что праздники переходящие, приходящие, да, то есть они скоро закончатся, telegram работает, да, Андрей, куда же вы, послушайте меня, это последнее, что будет работать. Страна рухнет, когда страна рухнет, Москва уйдет в преисподнюю, провалиться к чёртовой матери куда-нибудь под землю, значит, последнее, что будет работать, где-то стоять одна маленькая вышечка такая и с неё будет последний интернет, последнее, что будет работать — это будет telegram, вы разве не понимаете этого? Вы этого не понимаете? Telegram — это последнее, что сломается, самое надежное, что в стране что есть — это Telegram, больше ничего нет. Всё остальное так себе может работать, может не работать, ракета может полететь, может не полететь, дождь может быть, может не быть ну и так далее, но telegram всегда есть, да, точка, всё. Мужчины боятся поверить в счастье, чтобы потом не разочароваться и чтобы не было больно — говорит Лариса. У мужчин, да, спасибо Лариса, у мужчин невероятный страх поражения, невероятный страх, страх.

Э. ХАСАНШИНА: Ну подождите, то, что они не болеют за какую-то там команду или из-за какой-то матч не означает, что они не разделяют праздник, правда? Они тоже могут гулять.

С. ДОРЕНКО: Не разделяют, не разделяет, не разделяют, не разделяют, потому что в России, я насколько наслышан, я даже не слышал, я сам не знаю, быть, быть экспансивно весёлым, значит быть пьяным, а это неприлично.

Э. ХАСАНШИНА: Как неприлично? У нас в России только и делают, что пьют.

С. ДОРЕНКО: В том-то и дело, в том-то и дело, но с утра, например, если ты весёлая с утра тебе говорят: ты под чем, ты под чем-то. Ты выпил, ты под кокаином, что с тобой? Что случилось? Потому что быть открытым веселым и легким — это значит ну, наверное, быть пьяным.

Э. ХАСАНШИНА: Ну да.

С. ДОРЕНКО: Да.

Э. ХАСАНШИНА: И это как будто ты всё время подставляешь мягкое брюшко.

С. ДОРЕНКО: Это и это подозрительно, поэтому здесь люди, здесь мужчины в основном, они стараются сгорбиться, закурить, харкать, вчера шли по тротуару, я вчера совершил вылазку такую короткую вылазку в Москву.

Э. ХАСАНШИНА: Антропологическую?

С. ДОРЕНКО: Абсолютно, я дошёл до полянки, я дошёл до полянки и я видел невероятно азартных, как это сказать, невероятно занятых иностранцев, которые с аккредитацией куда-то неслись, абсолютно ни на что не глядя, ну просто как кони куда-то несутся бегом, бегом, быстро буркая что-то друг другу. Понятно что это какие-то телевизионщики, журналисты и так далее, которые просто работают да и мы для них, мы для них какая-то полоса препятствий, которую надо просто пройти. Видел женщину с невероятной высоты платформами и с невероятной ширины ягодицами, она была вся обтянутая и иностранцы, натыкаясь на ее ягодицы пробегали, как.

Э. ХАСАНШИНА: Не обращая внимания.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно они работали, видно было, что они работают, она не понимала этого и всё время крутилась, крутилась, крутилась.

Э. ХАСАНШИНА: Ужасные у них работа.

С. ДОРЕНКО: на углу у метро полянка и видел молодых людей, которые шли значит мне не воспроизвести это в эфире, шли, громко говоря просто подряд ругательства, то есть вообще ни одного существительного. Было бы понятно, например, условно говоря, например, ну они говорят существительное, например, ну имя, например, Серёжа, а дальше ругательства. Серёжа и пошло там тра-та-та-та-та, нафиг, ах, допустим, да, допустим. Это было бы понятно. А когда просто значит, а просто вообще тра-та-та-та-та-та-та нафиг, ах, вот, значит, ты думаешь, а в чём содержательный момент этого разговора? И я некоторое время в задумчивости смотрел на них, но надо сказать, никто на них не обратил внимание и даже иностранцы тоже. То есть мы пытаемся обратить на себя внимание красивыми жопами, матом, пьяным матом каким-то, но не получается, не получается, потому что иностранцы чёртовы, они всё время чем-то заняты, им не до нас, понимаешь.

Э. ХАСАНШИНА: Они либо работают, либо танцуют.

С. ДОРЕНКО: Нам бы хотелось, нам бы хотелось чтобы они остановились, но они никак не останавливаются, куда-то бегут, бегут, бегут работают, мы вертим жопами и всё, а им не до нас, не получаются. Даже на этом самом, если у нас там нет спонсора, ничего, даже если это на Никольской, то уже знаешь на Никольской уже лезгинку танцуют под видом иностранцев эти все, правда. Поскольку свободы, вышла лафа.

Э. ХАСАНШИНА: Это наверное, итальянцы те самые.

С. ДОРЕНКО: Нет после 9, после 9 я хотел это обсудить, вышла свобода. То есть всё что было запрещено — разрешено. То можно разворачивать флаги на Красной площади, можно танцевать лезгинку на Никольской и так далее.

Э. ХАСАНШИНА: Собираться больше трех, как пишут в интернете.

С. ДОРЕНКО: Не иностранцы этим воспользовались тоже. После 9 вернёмся. Новости.

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут, вторник, 19 июня. Здравствуй Великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Баранова, Баранова выложила, значит, это самое танцы на Никольской, и я так понял, что это. Кто это танцует? Какая-то лезгинка, люди идут с лезгинкой.

Э. ХАСАНШИНА: Но у одного из них такая жёлтая футболка с зелёным темными полосками.

С. ДОРЕНКО: Я хочу сказать, что я безошибочно вижу в этом танце лезгинку. Ну дак вот, я к тому клоню, что всё, что было запрещено, всё это было запрещено, вдруг разрешено, разрешено танцевать, разрешено петь.

Э. ХАСАНШИНА: Потому что у нас праздник.

С. ДОРЕНКО: Нет.

Э. ХАСАНШИНА: Ломать лавочке.

С. ДОРЕНКО: Нет, не поэтому, не поэтому, разрешено потому, что иностранцы.

Э. ХАСАНШИНА: Ну естественно.

С. ДОРЕНКО: А рядом с иностранцами разрешено и нашим. Люди ходят в ролевых костюмах в метро, я вчера видел фотографии, они идут как будто на лошади, ну понятно, огромные эти самые вот костюмы, входят в метро.

Э. ХАСАНШИНА: Особенно мексиканцы часто в таких.

С. ДОРЕНКО: Особенно входит в метро, никто их не останавливает, там можно спрятать чёрти чё, но никто ничего не останавливает, потому что не велено придираться. Люди я вижу фотографии.

Э. ХАСАНШИНА: Нет, ну кстати при мне других останавливали, не костюмы конечно, но сумки, да, даже у иностранцев проверяли.

С. ДОРЕНКО: Я вижу, я вижу в огромном количестве иностранцев, которые разворачивают флаги, значит, на Красной Площади, в том числе не только национальные флаги, а разные странные флаги. На Красной площади группами фотографируются с флагами, с надписями и так далее и так далее. Это всё категорически запрещено, это Красная площадь, там нельзя ни вздохнуть, ни охнуть, ни пёрнуть, ни свистнуть, ничего. Красная площадь — это священное как сказать зона ответственности ФСО, как ты знаешь. Там всё, там стоит только тебе моргнуть не тем глазом, как тебе подходят: товарищ, пройдемте сразу всё. Понимаешь?

Э. ХАСАНШИНА: Товарищ, пройдемте, проверим ваши глаза.

С. ДОРЕНКО: Да, абсолютно верно, вот, так что там Павлинский я не знаю, как он мошонку сумел прибить.

Э. ХАСАНШИНА: А он шустрый.

С. ДОРЕНКО: Я знаю как, я знаю как, он заранее ее прибил, там через гильзу вставил гвоздь, а потом быстренько воткнул в землю, ну правда, что думаете, он прибивал там сидел? Он заранее прибил, а потом с прибитой мошонкой пришел, держа в руках и быстренько гвоздь в землю раз, ну через гильзу, он вставил гильзу и так раз и все и тогда легко. Значит, на самом деле всё разрешено, на Никольской можно петь, плясать, танцевать, хохотать, лежать, что хочешь. Скажите, а ведь сразу будет потом запрещено снова, да? То есть как только иностранцы, как только иностранцы от нас уедут, будет всё запрещено опять, ну потому что.

Э. ХАСАНШИНА: Мало того, ведь они, когда приезжают к нам, им кажется, что у нас все время так. Ну когда ты приезжаешь, они видят всё это буйство, эту феерию, им кажется, что всегда так.

С. ДОРЕНКО: Да, да.

Э. ХАСАНШИНА: А нет.

С. ДОРЕНКО: Вот исландцы, исландцы поют. Я хочу сказать да, Россия, спасибо за гостеприимство — это ролик, это ролик который записали, там написано, да, Россия, спасибо за гостеприимство. Это поют, это поют исландцы, но понимаете, в чём дело, мы сами немножко дичимся, потому что всё это запрещено и скоро опять будет запрещено, не правда ли? Это же потом опять запретят.

Э. ХАСАНШИНА: Но есть надежда, что некий дух останется.

С. ДОРЕНКО: Что спонтанно, спонтанная уличная активность должна быть запрещена, потому что это навальнизм в чистом виде. Так они и на фонарные столбы залезут, начнут кричать что-нибудь против коррупции, нет, нет, так нельзя, алло, здравствуйте. Ну правда, это всё должно быть запрещено немедленно, сразу после окончания футбольного чемпионата, правда же? Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Екатерина.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, Екатерина.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Вчера как раз гуляли по центру и на Никольской было очень весело, но уже люди устают потихонечку, потому что аргентинцы, они в полуголом состоянии водку разливают в стаканчике с пивом.

С. ДОРЕНКО: Да. Скажите, может быть из-за того, что жарко?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну да, может быть.

С. ДОРЕНКО: Вчера было жарко.

СЛУШАТЕЛЬ: Они по-прежнему добродушные, вот, но уже, уже некая такая помойка происходит.

С. ДОРЕНКО: Скажите, у них усталость или у вас от них?

СЛУШАТЕЛЬ: У них.

С. ДОРЕНКО: У них?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну мы же гостеприимные, поэтому.

С. ДОРЕНКО: Они немножко подприутомились, подприутомились.

СЛУШАТЕЛЬ: Они устали уже, это очевидно.

С. ДОРЕНКО: Их надо на диализ положить, чтобы очистились и по-новому.

СЛУШАТЕЛЬ: Я думаю промывание, да. И еще знаете, что порадовало, наши вот мамы со стаканчиками спиртного в руках и наряженные в кокошниках, вот с хлебом, с караваями.

С. ДОРЕНКО: А им что-нибудь дают за это? Может быть бакшиш.

СЛУШАТЕЛЬ: Я вот не знаю, канаву упустили, но они бегают с караваем.

С. ДОРЕНКО: Жвачку. Когда я, когда я ездил, когда я ездил по Африке, детям в самых отдаленных деревнях кричали мне шувинга, и я не мог понять, что это такое. А потом я понял что-то shaving gum это жевачка. Спасибо, спасибо вам за впечатление. Шувинга и всё. 73-73-948, 73-73-948. Алло, Здравствуйте, слушаю Вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Тоже Михаил.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте Михаил.

СЛУШАТЕЛЬ: Вопрос один.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Ложками мы, конечно, еще похлебаем, поставьте пикник.

С. ДОРЕНКО: Зачем? Зачем? Зачем?

СЛУШАТЕЛЬ: Просто я не знаю.

С. ДОРЕНКО: Спасибо да, 73-73-948. Нет, я говорю об этом об атмосфере свободы, спонтанного самопроявления, вот что. Сейчас в городе, насколько я понимаю, разрешена спонтанная свобода самопроявления, которая обычно запрещена, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, Здравствуйте, я из Мытищи, меня зовут Елена.

С. ДОРЕНКО: Да что вы говорите.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, наблюдаю какую ночь такую картину.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Значит под нашими окнами ночью приезжают, вот сегодняшней ночью приехали болельщики с чемоданами, говорящие на французском, не знаю, французы или кто, ну в общем с чемоданами человек 8, видимо ждали, что их будут встречать, но как бы они арендовали квартиры вот в этом доме.

С. ДОРЕНКО: Но никто не встретил, да, да.

СЛУШАТЕЛЬ: А перед этим, перед этим и в 6 утра выезжали с мужем ну по делам и навстречу нам шли такие ребята темненькие, мы думали, что это таджики, а потом смотрим, они с бутиками, с этими с шариками и это болельщики, видимо это были мексиканцы, и они так hallo, hallo, ну в общем, спасибо.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да. Скажите, а где, спрашивает 42-й: а куда подевались казаки с нагайками? Мне кажется, они надели гавайские рубахи кричат алох стоят на перекрёстках.

СЛУШАТЕЛЬ: Сегодня ребятам французам, ну было 3 часа ночи в общем я hallo. И сказала ему, почему-то на немецком он сказал: Wir wollen schlafen и они, сразу они замолчали, хорошие ребята.

С. ДОРЕНКО: Эта фраза может означать, что угодно, Wir wollen schlafen, вы хотите спать, то что, это не значит ничего не скромного?

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, нет, нет, они всё правильно.

С. ДОРЕНКО: А, извините пожалуйста, я подумал при слове Schlafen почему-то.

Э. ХАСАНШИНА: Спать.

С. ДОРЕНКО: Спать, но это может означать что-то нескромное, Voulez vous coucher avec moi, нет?

Э. ХАСАНШИНА: Но нет, это.

С. ДОРЕНКО: Да, это всегда разрешено, это всегда разрешено — говорит АГ. Это неправда, АГ, это не всегда разрешено, это всегда запрещено, АГ, это всегда запрещено.

Э. ХАСАНШИНА: Попробуйте попрыгать на лавочке на Никольской и сломать ее, посмотрим, как быстро вам это будет разрешено.

С. ДОРЕНКО: В России, это всегда запрещено, абсолютно, я видел жалкую несчастную попытку поиграть на скрипке на Никольской в сейчас скажу не прошлым, позапрошлым летом, значит, замели, замели мгновенно, моментально замели, сразу подошли менты, сразу нудными голосами завели разговорчик, собрали футлярчик, собрали скрипачку, собрали играющих и увели, понятно, да? Значит, увели в отделении, потому что это запрещено, я хочу, чтобы вы это понимали. Спонтанное проявление, спонтанное самопроявление в России, спонтанные публичные самоуправления в России категорически запрещены. И причем запрещены законом, понимаете? Чтобы вы знали об этом, вы просто не знает, наверное. В России вы имеете право, опустив голову следовать из точки А в точку В, из точки А в точку В. Если вы остановились — это уже может быть рассмотрено как заявление, как манифест, как высказывание. Если вы остановились, а почему вы остановились, а что вы в этот момент думаете, понимаете? В России запрещено спонтанное уличное проявление. А сейчас разрешено, разрешено из-за иностранцев, за иностранцев. В праздники не все танцуют, а на специально отведенных площадках, нанятые коллективы. В праздники танцуют, то есть есть коллективы у каждого района есть коллективы, они не специально отведенных как бы ярморочных площадках эти коллективы как бы наняты префектурами организуют гуляния так называемые, просто так гулять на соседней, например, улице вы не можете, вы можете гулять только на той улице, где это организовано префектурой и где есть конкретные ответственные за это дело. Вот так просто, не с чего вдруг из куста начать танцевать, плясать и кричать лозунги вы не можете, это запрещено, запрещено, просто забирают, забирают. Это недавно возникло, например, сейчас я скажу, например, лет 8 назад это было, можно было увидеть скрипачей в переходах, а потом это запретили. Я сейчас, я сейчас не могу, я сейчас не могу точно упомнить, в каком году, но это запретили, это запретили. Потом они должны были получать специальное разрешение.

Э. ХАСАНШИНА: Сейчас, конечно, есть музыка в метро, но на специальных площадках в определенное время они записываются.

С. ДОРЕНКО: Они обязаны специально согласовать место, время, согласовать с органами власти, они не могут просто.

Э. ХАСАНШИНА: Нелегальные, конечно, там тоже есть, вот я, например, всё время встречаю одних и тех же по своему маршруту, но они быстро уходит.

С. ДОРЕНКО: Вот если сегодня ты остановишься со скрипачкой поиграть, ты должна согласовать свою точку, согласовать время и согласовать конкретно, что ты будешь делать, согласовать. Если ты не согласована, тебя заметут вот и всё, тебе заметут. Вот ровно, ровно так, это правда. Хорошо, 73-73-948. Вы бы хотели, чтобы вот эти свобода уличного самовыражения осталась таковой, как она, таковой, как она сегодня. Вам нравится и вы бы хотели, чтобы сегодня после чемпионата мы по прежнему могли петь и плясать на улицах, где-то впендуриться. Да, нам нравится свобода уличного самовыражения и мы готовы сохранить ее после чемпионата, мы хотели бы сохранить ее после чемпионата, 134-21-35. Нет, это следует запретить сразу же как только уедут иностранцы, следует запретить как только уедут иностранцы, 134-21-36, 134-21-36 запретить сразу же как только уедут иностранцы свободу уличного самопроявления. Оставить свободу уличного спонтанного, спонтанного, внимание спонтанного, несогласованного, спонтанное уличные самопроявление оставить после чемпионата 134-21-35. Запретить сразу после уезда иностранцев 134-21-36. Мне кажется, что ну понятно, запретить ничего не нужно запрещать, надо просто ввести в действие действующие законы. Сейчас эти законы как-бы приостановлены, приостановлены без официального решения, просто прошла команда не трогать, не трогать вот и всё.

Э. ХАСАНШИНА: Так сказать временно перекрывает глаза на это.

С. ДОРЕНКО: Временно прикрывают глаза, посмотрю я на них, как они сфотографируются с флагами и лозунгами через месяц после чемпионата на Красной площади, моментально окажутся за решеткой, моментально. Для составления протокола уведут в секунду их, но это же очевидная вещь, понятно, как это всегда и было, как это всегда и было, правильно? Значит 73-73-948.

Э. ХАСАНШИНА: Вы сами говорите не всегда.

С. ДОРЕНКО: На Красной площади всегда, на Красной площади всегда. Красная площадь всегда.

Э. ХАСАНШИНА: Даже с флагом, там я приехала, я не могу с ним сфотографироваться?

С. ДОРЕНКО: Я курировал съемки различные съемки, в том числе на мероприятия, в том числе и так далее различные съемки, наверное, с 85-ого года, представляете, насколько я старый, в то даже время Красная площадь не принадлежала МВД, а была сплошь КГБ, сплошь КГБ, поэтому надо было согласовывать с комендантом Кремля тогда, надо было писать письмо коменданту Кремля, что мы приедем на Красную Площадь, нам нужно развернуть камеру, чтобы снять stand-up. Нужно было писать письмо коменданту Кремля, очень удобно было, потому что можно было с работы отпроситься в 3 часа дня, что ты ну уходишь, начальнику говоришь: Вить, я пошел. У меня начальника Витя звали. Вить, я пошёл. Он говорит: что? я говорю: везу письмо коменданту Кремля, ёлки. И всё в 3 часа свалил, очень удобно. Тогда было хорошо, не факсов ничего же не было, факс потом появился один в отделе капиталистических стран для связи с Америкой, я тебе объясню, у нас факс появился один в отделе капиталистических стран, потому что считалось, что капиталистические страны — передовые. Поэтому в одном отделе поставили факс, всё, мы все ходили туда и развивающиеся и социалистические все ходили туда в кап страны. Потому что всем остальным факс был не положен, считалось, что передовые только капиталистические страны: Америка, Англия там и так далее, понятно, да? Хорошо, мы останавливаем это голосование: 60 на 40, оставить спонтанную уличную жизнь — 60%, уничтожить ее к чёртовой матери, как только уедут иностранцы — 40%. 73-73-948, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот главный универсальный магазин, да, ГУМ принадлежит наполовину Куснировичу, наполовину англичанам и американцам.

С. ДОРЕНКО: Что вы говорите? Я вот не знаю структуру собственности.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот теперь знаете.

С. ДОРЕНКО: И теперь от вас знаю, теперь от вас знаю, вы же зря не скажите. Вы же правду говорите? Так что делать дальше? А? Скажите, что-то мне?

СЛУШАТЕЛЬ: С уличной свободой выражения.

С. ДОРЕНКО: Вы пропали.

Э. ХАСАНШИНА: Да, мне кажется да.

С. ДОРЕНКО: А что она молчит? Она молчит просто, молчит двигает солонку по столу смотри, тетенька? Куда она делась? Извините. Она озадачена.

Э. ХАСАНШИНА: Она пошла пролистывать статистику.

С. ДОРЕНКО: Нет наполовину, значит, наверное, но я верю, верю всему, что говорят, товарищи. Верю в тот момент, когда слышу, как только слышать перестану уже не верю, понимаете, в чём дело? В момент, когда мне говорят, я слушаю и верю всё сразу. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, Сергей, здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Мне пока, Эльвира, здравствуйте, мне пока нравится всё. Первое, что провожал своих буквально в субботу в Питер, зашёл на Ленинградский вокзал, ирландцы кричат, визжат здорово, мне понравились полицейские.

С. ДОРЕНКО: Что они?

СЛУШАТЕЛЬ: Степенные, без пуза, нормальные парни стоят, чистенькие, вот это мне понравилось сразу.

С. ДОРЕНКО: Но полиция и в таких хороших мундирах, всё вылизано?

СЛУШАТЕЛЬ: Но они да, такие прикольные ребята стояли.

С. ДОРЕНКО: Бедные, бедные они, вы представляете, может я вам расскажу про их быт? Спят в казарме.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну быт-то я знаю, у меня зять.

С. ДОРЕНКО: Спят в казарме, свободного времени 6 часов между сменами, из них 2 часа нужно стирать рубаху и гладить, я умоляю, 4 часа на сон, всё это ну это ужасно, душа нет ничего нет, это кошмар. Подмышки холодной водой.

СЛУШАТЕЛЬ: Нормально.

С. ДОРЕНКО: Да ну нафиг, подмышки холодной водой поплескал, что-то такое поковырял там, палец ноги, значит, какой-то ноготь на ноге что-то поковырял, вроде того, чтобы оборвать эту самую ноготь, оборвать, что он торчит уже сквозь носок, понимаешь? Ну правда, ты знаешь как вот ребята стараются?

Э. ХАСАНШИНА: Знаю, знаю, но у некоторых хорошо, некоторым в палатки ставят отдельные такие вроде душевых.

С. ДОРЕНКО: Но я хорошее знаю, я хорошее про полицию хочу сказать, хорошее, но усиление пригнали ребят, квартиры нет, жен нет, ни черта нет, казарма есть, значит в казарме время на отдых такое, что надо же ещё за это время привести себя в порядок, одежду вычистить, обувь вычистить, рубашку постирать и потом дернуть хотя бы спереди вот здесь прогладить, ну понимаешь, о чём я говорю?

Э. ХАСАНШИНА: Пить нельзя, радоваться нельзя, всё прилично и строго.

С. ДОРЕНКО: Рубашку гладит только ослы, всю рубашку гладят только идиоты, то а вот передние планки надо прогладить, правильно? Передние планки, ну как надо прогладить, ведь возможно, чтобы она высохла паскуда, она ведь не сохнет, ну не сохнет, значит следующую рубашку надо их иметь две, начинаешь утюгом, а желтеет слишком горячий и передняя планка у тебя торжественно желтеет. Думаешь здесь я галстуком прикрою, а оно же не получается и надо же спать, слышишь надо же сколько спать, носки одни, но они будут мокрые и дырка от ногтя и всё это кошмар. И опять, и опять надо выходить на смену и опять широко улыбаться и по-английски отвечать: not very how. Помнишь Винни-пух спрашивает: how do you do? Нет по-моему его Кристофер Робин спрашивает: how do you do? Винни-пух отвечает: not very how, not very how. И вот значит, надо отвечать: not very how и улыбаться и делать из-за вид, как будто ты матрешечная петрушка такая какая-то, а не полицейский, а так вот по инстинкту хотелось бы дать им в зубы всем паскудам, но начальство не велело, понимаешь? Поэтому надо опять улыбаться, какой-то кошмар, я говорю вот такая служба, я бы не хотел себе такой службы, ну тяжеловато.

Э. ХАСАНШИНА: Тяжеловато, но ради Родины и потерпеть можно.

С. ДОРЕНКО: Надо сдерживаться ненависть, надо ненависть к иностранцем сдерживать, ненависть, ты же понимаешь, что они все натовцы, натовцы или под натовские шестерки, что ты будешь делать, так бы и срезал его в зубы, на, иди сюда. Но нет, надо быть приветливой, Россия — приветливая страна, чтобы вы сдохли, да, да, да, у нас ракеты, они практически неограниченные дальность у них. Нет здравствуйте, здравствуйте, welcome, welcome to Russia, понимаешь?

Э. ХАСАНШИНА: А в голове характеристики всяких там С300.

С. ДОРЕНКО: Вот так вот если взять ваш вот этот под ним бомбардировщик послать вот это, что там у вас, какой город вы сказали? Айрис, что там Айрис, куда, зачем, сейчас мы вам пошлем. Алло, здравствуйте слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, добрый день, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: А у меня такой вопрос, почему вы думаете, что у нас запрещена уличная активность такая спонтанная?

С. ДОРЕНКО: Я видел как забирали скрипача на Никольской позапрошлым летом, это было запрещено, я задавал вопрос об этом властям и получил ответ, что нужно подобную деятельность согласовывать, она запрещена да, да. Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Слушайте, вот друзья при мне организовывали фаер-шоу чуть ли не перед гор администрацией, но в Подмосковье и в Москве часто такой же делают.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: И сам я часто в таких спонтанных вещах, ну не флешмобах, но чуть ли не дискотеку на улицах устраивали и проблем не было, но иногда, да, подходили дядечки, спрашивали: Ребята, а что такое? Да, ну мы отдыхаем молодые, веселые.

С. ДОРЕНКО: Значит, я узнавал, я узнавал у властей, я узнавал у властей подобная деятельность должна быть согласована, не согласованная деятельность пресекается. Значит, вы быстро всё делали, вот ваш флешмоб раз, два и побежали и всё, это можно.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну не знаю, на Никольской тоже самое мы гуляли как-то и нормально, никто ничего не сказал.

С. ДОРЕНКО: Я понял, я понял, хорошо, значит вы успели, значит, вы успели, но подобная деятельность в России должна быть согласована, я знаю, я задавал официальный вопрос.

Э. ХАСАНШИНА: Многие напоминают юношу, который поднял полицейского в метро, помните?

С. ДОРЕНКО: Я знаю, что подобная деятельность должна быть согласована, я узнал об этом от властей, я узнал об этом от властей, она согласовывается, отдельно согласовывается, регламентируются, алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте, вы делаете большое исключение для уличного спорта, я в принципе такой уже не молодой человек, мне 39 лет, я в мае месяце мог абсолютно спокойно, не только я там в общем-то вокруг было много молодых ребят, покататься на площади Белорусского вокзала на доске, попрыгать на алее на ступеньках и на доске доехать до Кремля по Тверской, никаких замечаний.

С. ДОРЕНКО: Нет это можно, на самокате, и на самокате, и на велосипеде.

Э. ХАСАНШИНА: На роликах.

С. ДОРЕНКО: И на роликах, у нас тротуары официально отданы под это дело, это правда, это правда.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну а вообще Москва конечно становится таким маскарадным городом и опять же в период новогодних праздников, в период зимних, в принципе катков открывается куча, в том числе на Красной площади и ярмарка там люди подвыпившие веселятся, ну не знаю, не могу сказать.

С. ДОРЕНКО: Это организованное мероприятие, это организованное мероприятие на Красной площади.

СЛУШАТЕЛЬ: Но они всё-таки.

С. ДОРЕНКО: Это организованное мероприятие. Да, спасибо, спасибо. Новости.

С. ДОРЕНКО: Все останутся, а я умру telegram-канал согласно выпущенные вчера МКБ-11 трансгендерность больше не считается заболеванием. Трансгендерность — это когда переходишь из одного пола в другой.

Э. ХАСАНШИНА: Я думала, да.

С. ДОРЕНКО: То есть трансгендер, то есть человек переходит из одного пола в другой. Это больше не заболевание, а что это тогда, ну не знаю, что это тогда, ну что это прикольно или что? Пусть они тогда придумают. Не заболеванияе, а что? Согласно МКБ все категории имеющие отношения 11 к трансгендерности были убраны из раздела психических расстройств и расстройств поведения и передвинуть в разделы сексуального здоровье. Из классификации также сейчас диагноз F64.0 транссексуализм. Основания для этого стали свидетельство о том, что это состояние не психическое расстройство, а подобная классификация, которая существовала прежде вызывает стигматизацию трансгендерных людей, то есть она хранит, больно, становится больно, она их ранит.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно.

С. ДОРЕНКО: В этом проблема, хорошо, ты видала.

Э. ХАСАНШИНА: Мало того, что твой пол не совпадает с зарегистрированным полом, еще тебя считать психически здоровым.

С. ДОРЕНКО: Ты видала или нет, говорят кто в Тайланд летают, они, их там много.

Э. ХАСАНШИНА: Знаете как, я всегда хочу увидеть, но у меня не получается.

С. ДОРЕНКО: Я видел в Бразилии, я видал в Бразилии, видал в Бразилии вспомнил.

Э. ХАСАНШИНА: В итоге я видела на Филиппинах, но они не могут себе позволить сделать операцию, чаще всего это очень дорого и они такие внешне, да, принимают другой пол и была очень красивая девушка, очень красивая с длинными ногами, с тонкими запястьями и.

С. ДОРЕНКО: Где это, где?

Э. ХАСАНШИНА: На Филиппинах и у него были такие шикарные волосы, темные.

С. ДОРЕНКО: Что это значит, что значит? Теперь дальше что? А когда она стала трансгендером, она прежде была юношей?

Э. ХАСАНШИНА: Нет, она была юношей, да.

С. ДОРЕНКО: Она была юношей, да.

Э. ХАСАНШИНА: Но в тот момент, когда мы к ней подошли.

С. ДОРЕНКО: Она уже была девушка?

Э. ХАСАНШИНА: Она уже была девушка.

С. ДОРЕНКО: Потом когда вы отошли, она уже стала юношей?

Э. ХАСАНШИНА: Нет, просто мне сказали что не обольщайся, мол.

С. ДОРЕНКО: А почему не обольщайся? Почему не обольщайся, ты что не способна полюбить трансгендера?

Э. ХАСАНШИНА: Нет, ну удивляйся вот так скажем.

С. ДОРЕНКО: А не обольщайся, не обольщайся, а то есть ты хотела ее полюбить как девушку.

Э. ХАСАНШИНА: Я со своим полом, но всё-таки она не моего пола.

С. ДОРЕНКО: Хасаншина, наговорила уже, наговорила, то есть не обольщайся, ведь не обольщайся, обольщаться это тентейшн, тентейшн, да? Tentacion. Не обольщайся имелось в виду, что ты хотела обольститься ее девическими.

Э. ХАСАНШИНА: Качествами, конечно, безусловно, я вообще считаю, что девушки, они прекрасные, надо ими любоваться.

С. ДОРЕНКО: Ты хотела обольститься девушкой, а когда узнала, что она — юноша, отшатнулась, отшатнулаьс.

Э. ХАСАНШИНА: Не то что отшатнулась, я просто стала смотреть на это с другой стороны и мне показалось ее женственность мне показалась чересчур.

С. ДОРЕНКО: Чрезмерной?

Э. ХАСАНШИНА: Да, ну то есть она — девушка лучше, чем я.

С. ДОРЕНКО: Девушка больше, чем девушка.

Э. ХАСАНШИНА: Ну да, скажем так, я неотесанная взлохмаченная и потная стояла там рядом с этими жареными сосисками, а она была вся такая изящная и прекрасная, и тонкая и вообще невероятная.

С. ДОРЕНКО: Это требует потом поработать нужно, тебе нужно побеседовать со специалистом. Тебе надо побеседовать со специалистом.

Э. ХАСАНШИНА: Да нет, ну что вы, просто я считаю, что могу себе позволить быть такой.

С. ДОРЕНКО: Александр, Александр наш слушатель Александр прислал мне сейчас фотографию прекрасной девушки, которая стоит в тамбуре электрички и едет на службу, надо полагать, едет в Москву дама полицейская, курсантка действительно очень привлекательная и вот уж кого реально жаль, реально жаль женщин-полицейский, у которых тоже смены вот эти бесконечные, мало отдыха и они ну действительно нет возможности отдохнуть, насколько я понимаю. Их загоняют. Слушайте, а может быть кто-то сейчас отдыхает и может нам позвонить, какой режим у полиции? 73-73-948, позвоните, если вы в полиции или у вас родственники в полиции. Какой у них сейчас режим? Я предполагаю, что там чуть ли не 18 через 6 или там не знаю 16 через 6, как-то должно идти очень жёстко, очень сложный график наверняка, алло, здравствуйте, слушаю вас.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, Сергей, здравствуйте, я честное слово хотел вам.

С. ДОРЕНКО: Выспались, спасибо, 73-73-948, 73-73-948, кто из полиции позвоните, пожалуйста или у вас родственники из полиции, скажите мне какой у вас сейчас график, я думаю какой-то совсем бесчеловечный. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, Серёжа, здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Да.

Э. ХАСАНШИНА: Вы и ваши коллеги.

С. ДОРЕНКО: Вы из полиции?

Э. ХАСАНШИНА: Нет.

С. ДОРЕНКО: 73-73-948, вы из полиции? Позвоните, пожалуйста, если вы из полиции, или родственники из полиции, позвоните, пожалуйста, меня интересует какой у вас сейчас график. Алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, Сергей, здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: У меня жена полицейский и на самом деле я вам могу сказать, что это не очень работа.

С. ДОРЕНКО: Ну вот сколько они работают, вот когда у них, какие у них?

СЛУШАТЕЛЬ: Она у меня работает, она у меня сейчас в декрете, работала сутками, то есть мало того, что нужно было ее заменить там в 8, а меняли, ну получилось так, что она уезжала с работы в одиннадцать, пол двенадцатого.

С. ДОРЕНКО: Вот сейчас именно на Чемпионате, вы не знаете, какой у ребят график?

СЛУШАТЕЛЬ: Но вот, к сожалению, на Чемпионате нет.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, что еще жестче, еще хуже наверняка, наверняка, я серьёзно говорю, я думаю, что усиление всё это должно быть абсолютно адское, условия должны быть адскими, мне кажется. Мне кажется, что отдыха почти, ну я думаю, что они не досыпают и отдыхают помалу, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: 20 рабочих часов, 8 отсыпных, опять 20 рабочих.

С. ДОРЕНКО: Ну вот, за 8-то вы должны подготовить форму и так далее, и так далее, правильно, на это же уходит сколько? Дорога ещё.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, да и покушать и всё на свете.

С. ДОРЕНКО: Значит сколько на сон, 5-6?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну 5 часов.

С. ДОРЕНКО: 5 часов и по новой 20, но это же ад.

СЛУШАТЕЛЬ: И по новой.

С. ДОРЕНКО: Потом соображать уже будешь туго, правильно?

СЛУШАТЕЛЬ: А потом сутки выходной и опять всё заново.

С. ДОРЕНКО: Я умоляю, Боже милостивый, надо выжить в таких условиях, тыт знаешь, 20.

Э. ХАСАНШИНА: Маловато, да.

С. ДОРЕНКО: 8, я знаю очень хорошо эти 8, это неправда что 8. Ты знаешь, когда 8 у тебя отсыпных? Ну полчаса на дорогу, если тебе автобусом централизованно везут, полчаса на работу, час.

Э. ХАСАНШИНА: В Москве меньше часа не уходит.

С. ДОРЕНКО: Я тебя умоляю, даже если с мигалками, хорошо 45-45, значит полтора часа на дорогу, значит, поесть, по-любому полчаса надо быстро похавать, потом когда встал, опять же надо что-то перекусить, правильно? Закинь час на еду, два с половиной, два с половиной выйти, остаётся пять с половиной и ещё раз я говорю, но это беда, это же надо постираться и что-то такое понимаешь, постираться и где-то успеть, всё. Значит, нас сон остаётся ерунда и по новой 20. Алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: У меня, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Но у меня дочь в рос гвардии, но вот изменилось конечно, там как получается двое суток, да, две ночи, два дня, потом две ночи, два дня, потом сутки отдыхаешь. Ну ей простительно, ей прощают, она потому что она мать одиночка, у неё послабление, ребята выходят действительно на сутки целиком выходят, на сутки целиком выходят, там 20, бывает даже полные сутки, потом правильно как сказали 8 часов на сон.

С. ДОРЕНКО: Ну да, из которых снова 5 часов от силы, целую.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну да, покушать надо, ну кушают они там на работе, кстати не кормят там ничего, не кормят.

С. ДОРЕНКО: Не дают, поек не дают.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет не дают.

С. ДОРЕНКО: То есть либо с собой бутер тащишь, либо там где-то что-то.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну либо по своим кафешкам.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю, спасибо, спасибо, 73-73-948, вот вам, вот вам режим полиции, я убежден, что на них сейчас, что у них сейчас, это самое из них высосут всю кровь. Алло здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, доброе утро, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: То что сейчас у них опять очередное усиление они опять работают через ремень это понятно, сложно с работой. Вот я уходил на пенсию начальник криминальной милиции, я начинал работать в 8 утра, заканчивал в 10 вечера каждый день, при этом в субботу или воскресенье ответственный от руководства, значит, по конторе должен быть либо начальник, либо его заместитель.

С. ДОРЕНКО: И все?

СЛУШАТЕЛЬ: То есть в месяц у меня было ну на два выходных, с работой с 8 до 8, если еще исключить ещё каких-нибудь там вихри, операция арсенал, операция арсенал, значит, сутки я ответственный. Утром я еду докладываться ну и далее по тексту. А вот то, что сейчас творится, я тоже приезжал, суточный дежурный, суточный дежурный, то есть он должен через сутки смениться. Я приехал к нему на работу, ну случайно думал застану, время, я приехал в час, я думал, он работает, а он с суток сменяется, а он ещё там. Я говорю: а ты что делаешь? Он говорит: а мы вот так теперь сменяемся. То есть в 8 часов рабочий день закончился, мы идём, докладываем, что было за день вся дежурная смена, все оперы, следователи все и в лучшем случае, если мы в час дня заканчиваем.

С. ДОРЕНКО: То есть они должны ещё описать, написать докладные записки и так далее.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, да, то есть у них полутора суток.

С. ДОРЕНКО: Слушай, но я бы не выдержал, вот я бы помер, я вам честно говорю, товарищ майор, я бы помер.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну вот, а мы работали.

С. ДОРЕНКО: Я нет, я бы не смог, я бы лёг где-то в угол и заснул бы всё, я абсолютно чувствительный, мне нужно, организмы же разные, организмы разные, я и на Новый год ложусь рано и я не могу без сна, если когда-нибудь начнешь меня пытать, ну, например, начнётся тоталитарное общество какое-нибудь и меня будут пытать, то ты меня пытай бессонницей — это самое для меня страшное впечатление, абсолютно я начинаю тупить, я начинаю спать стоя, как скотина, я сплю стоя, правду тебе говорю, я сейчас не шучу.

Э. ХАСАНШИНА: Ну как тогда пытать, если вы будете всё время засыпать и ничего сказать не сможете.

С. ДОРЕНКО: Я сплю стоя, как осел стою и сплю, ты мне говоришь: как тебя зовут? Я говорю: а так точно и всё. Или какой сейчас год? Я говорю: никак нет, никак нет, всё. То есть я не понимаю даже человеческую речь. Я засыпаю и всё начисто. А им ещё после смены, после суток писать докладные, писать то, писать это до часу дня. Я вообще не понимаю, как они.

Э. ХАСАНШИНА: Но это ведь бюрократия. Бумажные войска.

С. ДОРЕНКО: Это служба, то служба, да, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: У меня одноклассник работает водителем в Днепропетровске, там всю жизнь водителем проработал, ушел на пенсию до сих пор работает, мне сказал: Серёжа, не звони мне до конца чемпионата мира, я работаю, как молодой, мне сказали — «ты опять милиционер, забудь, что ты пенсионер, работаем сутками».

С. ДОРЕНКО: Сутками, сутками я так и знаю, а усиление на них перебросили, это же детвора, это их же надо за руку водить.

СЛУШАТЕЛЬ: Им добавили 2 человек в отдел.

С. ДОРЕНКО: Это всё ерунда.

СЛУШАТЕЛЬ: Но работы добавилось немерено.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да. Слушайте, ну всё сейчас пишет нам Александр: только что по вагону пошел патруль — 2 младших лейтенанта в темной форме и в белой рубахи, прямо как вы рассказывали. Да, я прямо вижу насквозь и абсолютно истощенная нервная система должна быть уже сейчас, а пахать ещё будь здоров, понимаете, ещё несколько недель, понимаете? А нервная система, как он ее восстановит и восстановит ли вообще, непонятно? Я бы не смог, просто.

Э. ХАСАНШИНА: Но некоторые нам слушатели пишут: зато им заплатят.

С. ДОРЕНКО: Алло, здравствуйте, ничего ему заплатят, сколько ему заплатят 25 тысяч премия? Да, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, ну они же.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, но они ведь не за сало работают, за идею.

С. ДОРЕНКО: Только кажется, они можно я вам скажу, честно скажу, давайте так, как вас звать, как вас звать?

СЛУШАТЕЛЬ: Вася.

С. ДОРЕНКО: Вась, можно я прямо так можно, а я Серёжа тогда?

СЛУШАТЕЛЬ: Да, конечно.

С. ДОРЕНКО: Что такое в современной России полиция, селовики, армия, что это такое для меня? Вот я вам честно скажу — это главный социальный лифт, всё остальное, значит, все экономические сколько-нибудь хлебные места захвачены чьими-то сынками, захваченны чьими-то планами, понимаете, без взятки, без знакомства, без лапы ни хрена вообще никуда не пролезть, вообще никуда. И значит единственный выбор для молодого парня или девчонки из бедной семьи, у которой нет отца допустим, а мать ну где-то там перебивается — это идти в силовики, единственный выход и в силовиках расти, в армии, в полиции, где-то. И уже его сын сможет пойти по гражданке на хорошее место, это социальный лифт, поэтому ребята рвутся, служат, ребята рвутся, служат, чтобы пробиться и чтобы уже своих детей куда-то пустить в приличное место, понимаете? Вот вам вся идея, вы говорите, они служат за идею? Они служат за детей. Да-да-да, Вася послушайте меня, в современной России социальных лифтов, скажем так, мало. Я не знаю что их нет, наверное, есть, можно как в анекдоте про Марию Ивановну, стать валютной проституткой, да. Есть какие-то социальные лифты, но их мало, понимаешь, да? Для бедных детей, для бедных детей, за которых некому заступиться, которым некому позвонить, подъехать к директору, значит и так далее, для бедных детей единственный способ пробиться — это армия, полиция, вербушка, и вербушка и то сейчас уже нет, вербушка вон сейчас на геликах, на геликах эти самые выпускные вечера, не годится, это армия и полиция, вот где пробьется может мальчишка из семьи, где нет, папа не пойдет заступаться, понимаешь?

Э. ХАСАНШИНА: Александр Фельдман нам ещё пишет: МЧС.

С. ДОРЕНКО: МЧС, да ребята, в том-то и дело, что эти пацаны, значит, при том, при всём эти пацаны, они служат не так за идею, как за право пробиться в жизни, потому что никакого другого способа пробиться в жизни нет, будешь комбайнёром, весь в солярке, если ты не пойдешь в армию или в полицию, будешь всю свою жизнь комбайнером.

Э. ХАСАНШИНА: Работающим, но нищим.

С. ДОРЕНКО: Работающим, но нищим. Да, как там было: полюбила комбайнера, один раз ему дала — частушка какая-то, но я забыл.

Э. ХАСАНШИНА: Я знаю только это: миллионы тракторист, ну а я доярочка, он в мазуте, я в навозе — сладкая мы парочка.

С. ДОРЕНКО: Сладкая парочка. Вот это прекрасно, поэтому вы пожалейте их пожалуйста, эти пацаны, эти девчонки хотят пробиться из нищеты, хотят чтобы их дети смогли работать по гражданке, не пошли бы не в армию, не в полицию, понимаете. Их заветная мечта, чтобы их дети не пошли не туда, не сюда, чтобы они были умные, воспитанные, образованные и чтобы им не пришлось тянуть лямку, вот их главная мечта, мне кажется, может быть я ошибаюсь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Добрый день.

С. ДОРЕНКО: Да здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Вы знаете, есть ещё один способ, надо просто быть волевым человеком, в науке пробиться, у меня есть родственники, которые очень успешно пробились, учились в наших институтах, теперь же работают в Штатах, во Франции.

С. ДОРЕНКО: Давайте скажем, что такой один на тысячу, вы понимаете? Извините, как вас, как к вам обращаться?

СЛУШАТЕЛЬ: Виктор Михайлович.

С. ДОРЕНКО: Виктор Михайлович, вы говорите, наверное, о детях, которые жили при хорошей библиотеке, при образованных родителях, понимаете.

СЛУШАТЕЛЬ: Они шли в Бауманский институт, сейчас можно поступить в Бауманский, в авиационный, в МИ, где принимают бесплатно, но нужно учиться и быть способным человеком и волевом.

С. ДОРЕНКО: Это правда, но до этого надо, ну до этого надо ещё в школе понимаете.

СЛУШАТЕЛЬ: И там полно бездельников сидящих, то тогда, конечно, нужно пробивтаься.

С. ДОРЕНКО: Ну извините, тогда еще в школе нужно показывать хорошие данные и так далее и так далее.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, надо любить математику, физику.

С. ДОРЕНКО: Да, совершенно верно, совершенно верно, это правда. Но есть же дети, которые совсем из захолустья, вот им только в силовики, только в силовики.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, к сожалению, сейчас да, общежитий стало мало, стало с этим плохо.

С. ДОРЕНКО: Не пробиться. Спасибо вам огромное, спасибо, я убеждён, что он прав, но это другие дети, это дети, у которых полки книжные забиты литературой.

Э. ХАСАНШИНА: Он прав, но даже для совсем деревенского есть такая возможность, единственное только что всё-таки должен быть большой талант, это не просто так не может так учить математику и быть к ней не способный.

С. ДОРЕНКО: Это один на тысячу, один на десять тысяч.

Э. ХАСАНШИНА: Да, а все остальные.

С. ДОРЕНКО: Все остальные в погоны и пошёл, в погоны и пошёл.

Э. ХАСАНШИНА: У него должен быть выбор не только армия.

С. ДОРЕНКО: Я смотрю на полицейских и на армейцев, ребята с огромными гигантскими катящимися из глаз слезами, я им желаю всем огромного успеха в жизни и я понимаю, что их заветная мечта, главная их мечта, чтобы их дети, им не пришлось тоже самое делать, что они делают, чтобы их дети как раз стали учеными ещё чем-то, понятно, да? Их дети стали частью той жизни, которую они исподлобья наблюдают через свои фуражки — вот их главная мечта, чтобы дети не повторили их судьбы. Вот, я им мечтаю успеха. Ребята, служите, служите, а дети ваши может быть будут посвободнее чуть-чуть.

С. ДОРЕНКО: Это похоже на солдатских детей в Петровские времена, да? Да, да, да именно. Слушайте в СИЗО поместили 4 иностранцев у нас поймали всё-таки, представители. Ну один правда украл там 8 тысяч долларов и так далее. Он говорит: я когда брал чужую сумочку, я не знал, что там так много денег. Он так с изумлением говорит: я не знал, я украл чужую сумочку, но я же говорит не знал что там 8 тысяч.

Э. ХАСАНШИНА: Я же не знал, что москвичи такие богатые люди.

С. ДОРЕНКО: Он с обидой говорит: ну украл, да украл, но я же не знал, что там 8 тысяч долларов. Ему вменяют сейчас уже какую-то другую статью, а он говорит, что я-то надеялся, что там долларов 200, ну как же так, меня подставили. Какая подлость.

Э. ХАСАНШИНА: Главное жизненное правило: никогда не терять чувство собственного достоинства.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да очень интересно. Значит, это телеканал «Дождь» со ссылкой на общественную обязательную комиссию. Трое граждан Мексики и один иранец. Он вернул, когда его задержали, он вернул эти 8 тысяч долларов и сказал, что я оскорблен до глубины души, что люди так много с собой носят ну вот. Да и задержаны двое его друзей, которые вообще никого отношения. Он говорит: освободите моих друзей, они не имеет отношения и так далее. Иранец, его подозревают в краже тысяче долларов, сам он утверждает, что деньги не брал, а его оговорил болельщик из Бразилии, всё, там же консул, там же консул и всё прочее.

Э. ХАСАНШИНА: Там же война идёт, один болельщик оговаривает другого.

С. ДОРЕНКО: Московский комсомолец пишет о том, как они потрясены тем, что душ один раз в неделю. Они потрясенный до глубины души.

Э. ХАСАНШИНА: Кто?

С. ДОРЕНКО: Иностранцы, их же посадили, им объяснили, что дождь будет Ева Меркачёва, которая ходит по тюрьмам. Ты же знаешь Еву, она пишет: персонал СИЗО в замешательстве, многие даже не говорят на английском. Значит чего требуют арестанты, они требуют бутилированной воды, ну воды из бутылок из этих 19.

Э. ХАСАНШИНА: Роскоши захотели?

С. ДОРЕНКО: Говорит, нет хотели просто воду питьевую воду просто, привычной еды и ежедневный душ, но хотя бы один раз в день, мне надо два раза, хорошо два раза черт с вами, но хотя бы один раз. Значит, 54-летней мексиканец вот этот вот, он сознался, что украл. Все, деньги закончились у меня, я решил украсть, но я и не знал, я хотел совсем-совсем чуть-чуть, я хотела совсем чуть-чуть, но оказалось, что там 8 тысяч — это ужасно, вот значит. И они, и они требуют, он играет там в шахматы, всех выигрывает и всё такое. И они требуют душ ежедневный, но поскольку в русских тюрьмах ежедневный душ считается избыточной, избыточной гедонизмом каким-то, я бы сказал даже.

Э. ХАСАНШИНА: Так и есть, у нас здесь холодно, надо наращивать защитный слой.

С. ДОРЕНКО: Гедонизм какой-то, такой пахабный даже я бы сказал, как мыться, для чего?

Э. ХАСАНШИНА: И потом, зачем вы говорите о тюрьмах, у нас и в деревнях считают душ каждый день избыточным, нет ну как ведро взял вот это вот, на себя летом вылил после огорода и всё.

С. ДОРЕНКО: И всё.

Э. ХАСАНШИНА: Достаточно.

С. ДОРЕНКО: Нет в России еще в некоторых местах, я не знаю может быть только в некоторых местах, моют отдельно впадины, вот подмышки и другие впадинки моют отдельно, то есть отдельно помыли.

Э. ХАСАНШИНА: Ну потому что баня по субботам.

С. ДОРЕНКО: Баня по субботам, конечно, это очень весело и иностранцы в этом смысле потрясены. Вот здесь мы не доработали, вот здесь мы никак не доработали. Ну хорошо, это смешно согласитесь. Ладно я хотел сказать про вот болельщики из Уругвая еще есть смешная новость, болельщики Уругвая пожаловались на несоответствие номеров в отеле Екатеринбурга и показала фотография, которую выложены болельщики из Уругвая.

Э. ХАСАНШИНА: Это такая ожидание-реальность.

С. ДОРЕНКО: Да, это конечно, обкомовская гостиница, построенная в 70-е, все плитка отколотая, настоящий ад.

Э. ХАСАНШИНА: Какие-то дырка в полу, вот эта под ванной.

С. ДОРЕНКО: Нет дырка в полу — это модная штука, ты не знаешь.

Э. ХАСАНШИНА: Вот двпшная штучку, которая вся, значит, перемазанная.

С. ДОРЕНКО: Дырка в полу? Это крупнейшая вещь.

Э. ХАСАНШИНА: Да вы что?

С. ДОРЕНКО: Конечно, ты можешь выливать на себя ведро воды прямо стоя на полу, потому что это сток.

Э. ХАСАНШИНА: Да, но это случайная дырка в полу, она не должна была быть там.

С. ДОРЕНКО: А это просто дырка в полу, просто в некоторых странах.

Э. ХАСАНШИНА: Там тоже не подозревается в душ, ты не в ванной.

С. ДОРЕНКО: В некоторых странах существуют дырка в полу, которая и есть сток. То есть ты принимаешь душ, например, стоя у стены, но ещё так же ты можешь вылить стакан воды себе на голову, где хочешь просто, а дырка в полу — это тоже сток в некоторых странах.

Э. ХАСАНШИНА: Да, но она оформлена специально.

С. ДОРЕНКО: Она оформлена, а здесь просто, просто дырка.

Э. ХАСАНШИНА: Просто дырка, бетон торчит.

С. ДОРЕНКО: Просто туда залетают крысы, они платит по 20 тысяч рублей, значит, это неважно, и они.

Э. ХАСАНШИНА: По 20 тысяч рублей?

С. ДОРЕНКО: За двое суток, но неважно.

Э. ХАСАНШИНА: За 10 тысяч в сутки, вот за это?

С. ДОРЕНКО: Да вот за это, вот за дырки в полу какие-то ужасные, это где, где, где? Это Екатеринбург товарищи, это Екатеринбург, слушай я не удивлён, я не люблю, я думаю в Москве такого не бывает, но проезжай 15 метров от МКАДа начинается Россия, такое везде встретишь, конечно. Но этот самый, в движении. В движении сейчас посмотрим, я восхищён, хорошо, значит, дырка в полу. А я просто жил в некоторых странах, где дырка в полу обычно заменяет сток душа обычно.

Э. ХАСАНШИНА: Нам пишут, что 20 тысяч — это на четверых. Ну ладно тогда.

С. ДОРЕНКО: Ну ладно, уточните, уточните, поезжайте туда адвокаты. Сейчас секундочку, у меня Яндекс, как вы знаете ненавидит компьютерную связь и поэтому он у меня грузится.

Э. ХАСАНШИНА: Давайте я вам открою.

С. ДОРЕНКО: Давай, давай, открой.

Э. ХАСАНШИНА: 4 блистательных балла.

С. ДОРЕНКО: Если вы работаете в сафари на Macbook Pro последним самом лучшем, который существует, то Яндекс грузиться, вот он до сих пор грузится, грузится, грузится и грузится, не может загрузится, ненавидеть Macbook Pro и вообще хорошую технику, ничего не поделаешь, ничего не поделаешь, Оношки нет, некому ругать. Вот начал грузиться Яндекс, что там? 4 балла, 4 балла и трудности — это что, вот это что за хрень, не знаешь, это что, а это Комсомольский проспект, Фрунзенская набережная, ну это из-за Лужников, так и должно быть. Новости.

С. ДОРЕНКО: 10 часов, 6 минут, вторник, 19 июня. Здравствуй Великий город, здравствуйте все — это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина — ведущая этой программы.

Э. ХАСАНШИНА: И Сергей Доренко, доброе утро.

С. ДОРЕНКО: В России стало меньше людей, надо посмотреть деньги между прочим, никто же не интересует, деньги, товарищи, ну что вы. Вчера еще весь день качалось вокруг 1 и 16 главная пара, прямо даже пробивала, а потом уходила уже к вечеру на 1 15 97, но никак, никак не могла и всё. Сейчас курсоруб руку меня не грузится, курсоруб не грузится, не растет кокос, товарищи, что творится. У тебя есть курсоруб?

Э. ХАСАНШИНА: Сейчас мы откроем.

С. ДОРЕНКО: Курсоруб, я не знаю почему, не знаю может быть это самое охотятся опять за телеграмом.

Э. ХАСАНШИНА: Да вполне возможно.

С. ДОРЕНКО: А вот 64,14 обратите внимание, вчера-то мы его видели на 63, значит, сколько там 40 было? Я не помню. 64,14 рубль продолжает падать, 64,15 рубль слабеет и слабеет, и слабеет.

Э. ХАСАНШИНА: Что ты бублик подводишь нас.

С. ДОРЕНКО: Рублик паскуда, но в хорошем смысле, мы его любим, знаете, но я к чему говорю сейчас, потому что на отпуск надо покупать эти самые евры гишпанские, а значит рублик слабеет, ну не заподня? Причём нефть подорожала со вчерашнего, вчера 73 было, а сейчас 74,56, пожалуйста. И тем не менее 1 15 77 вот она. Я говорил, Европа заснет, Америка начнет действовать и пойдёт всё. Хотя я не знаю, сейчас дорожает короче доллар, чтобы вы понимали просто, дорожает доллар сегодня в 5 утра, кстати было на 1 16, 1 16 что-то с чем-то было, сейчас не помню, 1 16 20 где-то. И сейчас уже 1 15 77, доллар резко подорожал вот за утро, за это, за эти часы. Хорошо, а что там с этим, дай посмотрю.

Э. ХАСАНШИНА: С нашим битком любимым.

С. ДОРЕНКО: С битком, да, ну так не любимый, мы 6,689 Э. ХАСАНШИНА: Ну раньше за ним было интересно наблюдать.

С. ДОРЕНКО: Ну когда он был 20 тысяч, конечно, ну не знаю. Слушай хорошо, Хабаровский край хочешь, нет про неврастеников я хотел, в России стало меньше людей с невротическими расстройствами, обрати внимание, истерички повымирали. Тетки, вы же истерички.

Э. ХАСАНШИНА: Нет.

С. ДОРЕНКО: Да.

Э. ХАСАНШИНА: Нет.

С. ДОРЕНКО: Да.

Э. ХАСАНШИНА: Нет это вы, мужчины.

С. ДОРЕНКО: Я умоляю, мужчины, мужчины вы постоянно.

Э. ХАСАНШИНА: Мы женщины, мы только в определённые дни там под действием гормонов как-то свои эмоции выражаем, а вы всё время злые, вы все время халки.

С. ДОРЕНКО: Мужчины, нет.

Э. ХАСАНШИНА: Да. Вы всегда готовы к спонтанной агрессии, к спонтанному преступлению закона, как вы говорите.

С. ДОРЕНКО: Мужчины, нет, вам только кажется, вы готовы преступить закон, но не в этом, мы готовы на какие-то не потные преступления.

Э. ХАСАНШИНА: Безусловно нет.

С. ДОРЕНКО: Ну что-нибудь такое, нет послушай меня, мужчины психотип мужчин делится на ряд разновидностей. Мужчина есть мешок с картошкой, например, мужчина — мешок с картошкой, никакой только невротической деятельности от него ты не видишь, есть мужчина — пивной бачок, пожалуйста, есть мужчина — северная скала, высящаяся в ледовитом океане это я, это я, это я, вот мужчина с скала, гранитная скала, лишённая начисто эмоций, высящаяся в ледовитом океане, тогда на Земле — это я, пожалуйста.

Э. ХАСАНШИНА: Скучно вам без эмоций.

С. ДОРЕНКО: Мы конечно, лишены полностью. Вот это психотипы мужчин, мужчины не способны на какое-то это агрессивное поведение, они могу родину предать, но что-то не пыльное. А женщина — вот это другое дело, вот это другое дело, постоянно взвинченные невротички. Теперь послушай про вас, в России стало меньше людей с невротическими расстройствами, меньше, за последние пять лет и их доля, доля где, в чем, что сократилось на 17%.

Э. ХАСАНШИНА: Доля людей с невротическими расстройствами.

С. ДОРЕНКО: Нет доля, значит в чём-то, в чём, в чём?

Э. ХАСАНШИНА: Ну в обществе.

С. ДОРЕНКО: В обществе?

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: На 17% стало меньше?

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: То-то мы их видим постоянно по данным телеканала RT, RT, Russia today, в 12 году невротичек было 333 невротички на 100 тысяч нормальных людей, а сейчас 277 невротиче. Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк заявлял, что самая распространённая причина нетрудоспособности населения — депрессивное состояние, в смысле девки, про девок всё, депрессивное состояние, читай, вот, читай.

Э. ХАСАНШИНА: У нас депрессивное состояние между прочим вот так вот за 2 недели, как насморк хоп и прошёл, а у вас нет. А вы там всё время грузитесь, если это не отношения с девушкой, то это будет работа, если это не работа, то это самоопределение.

С. ДОРЕНКО: Гурген знает, Гурген, ну что, что вы скажете, невротички сплошь женщины.

СЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Невротичихи как таковые их стало меньше. Дело в том, что они приобретают след и может быть формируются в того эгрегора, в котором мы с вами живем. Под эгрегором я имею в виду энергетический сгусток, и некая консеквенция и некое взаимодействие фактов.

С. ДОРЕНКО: Вы не могли бы подойти к окну или к чему бы то ни было, где у вас есть дырочка такая, через которую проникают волны? Он специально вытянулся в окно, но нет, но нет, Груген не получается.

Э. ХАСАНШИНА: Но Космос не пришел.

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, он должен был прийти, но не пришел.

Э. ХАСАНШИНА: Нам нужно Лариса, мне кажется

С. ДОРЕНКО: Лариса да, психушек стало меньше, а не психов.

Э. ХАСАНШИНА: Она прекрасно говорит про невротиков.

С. ДОРЕНКО: Про волны не понял говорит 46. Волны имется в виду волны, волны вот эти вот GSM? У мужчин перманентная просто депрессия, Доренко спокойный, вот про меня.

Э. ХАСАНШИНА: Я про это и говорила.

С. ДОРЕНКО: Доренко спокойный как удав, не подвержен нервным расстройствам вообще говорит Мих. Мих, вы меня знаете, вот видите, можно скажу, я как ледокол Ленин, я похож на ледокол Ленин величавый, спокойный, неэмоциональный, кротчайший льды, но я не понял, говорит 46.

Э. ХАСАНШИНА: 46 пишет: не я не понял.

С. ДОРЕНКО: Не я не понял, а он не понял. Режим с ума от нефти сходит, чего-то, решил рублями завалить, себе валюты прикопить — пишет нам Авилов Виталий, в говоритмск в твиттере. Ребята, у нас еще есть твиттер, вы знаете, что у нас есть твиттер? Вот Гурген пытается, пытается он переехал на другую станцию метро и там получше. Алло, Гурген.

СЛУШАТЕЛЬ: Я вещаю с гор, в данном случае.

С. ДОРЕНКО: Да.

СЛУШАТЕЛЬ: Я хотел сказать, что невротиков меньше не стало, просто они сами собой уже начинают диктовать вариант нормы и их норма необыкновенно.

С. ДОРЕНКО: Норма сползает.

СЛУШАТЕЛЬ: Видите ли и мужчин, и женщин в достаточной степени. Но мужчины, кстати говоря, действительно создают вот эту атмосферу, в которой мы живем. Дело в том, что вы сегодня говорили о спонтанном проявлении на улице, да, вот это тоже крайне, крайне скажем так обеспечивает силовиков смотреть на проявляющего себя на улице как на человека под воздействием или алкоголя, или наркотиков.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да. А невротическая норма, когда она сползает терпеть и мы становимся всё более невротиками и мы то есть перестаем в сущности это замечать. И всё-таки сравните, пожалуйста, женщин и мужчин. Мне кажется вот здесь я начал этот выпад антиженский я бы сказал, я начал выпад, но я не сумел закончить, меня сбили как птицу влет Эльвирины смешки. Пожалуйста, я вас прошу.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну Эльвира в общем права в своей реакции, но что касается мужчин, то эпидемиология заболевания такими вещами, как, например, депрессия, действительно, депрессия, как выражение невроза, как следствие его и аккумулирования различных факторов для создания этого большого уже психоза, скажем так. То есть что мы имеем, мужчина всё больше и больше почему я говорю об эпидемиологических факторах, обращается к различным гуру, которые свято провозглашают или таковыми являются в области нормализации этой жизни, аккомодация. Но Сергей, знаете, мне это напоминает детский стишок: Если вас трубой ударить, вы, конечно, вскрикнете, раз ударить, два ударить, а потом привыкнете. Вы понимаете, то есть то, что раньше доставляло и дизабилитировало обычного мужчину, в наше время уже не рассматривается как, как доминирующий фактор в том, что, в том, что именно повергает мужчину в невротическое состояние.

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, если позволите такое жизненное наблюдение, нас ввергают то в восторг, то в депрессию состояние окружающих нас женщин. Таким образом мы становимся заложниками их гормональной жизни.

СЛУШАТЕЛЬ: Великолепный эксцесс, не могу с вами не согласиться.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно, абсолютно.

СЛУШАТЕЛЬ: Женщина, женщина.

С. ДОРЕНКО: Они веселы и мы веселы, они, у них ПМС, у нас ПМС за компанию, понимаете, в чём дело.

СЛУШАТЕЛЬ: За компанию, великолепно.

С. ДОРЕНКО: И всё, и всё потому что мы просто отражаем, отражаем этот мир, мы блистательные и величественные ледоколы, но мы отражаем этот мир и окружающих нас женщин и естественно, когда они психушки, мы психушки, ну и так далее.

Э. ХАСАНШИНА: Сергей, а вы не думали, что мы, женщины психушки, потому что нас мало любят? Всё зависит от вас, от мужчин, вот вы нам уделяете много внимания, много даете любви, тепла, радости и мы сразу там оттаиваем или вовремя отходите, например, когда конфликт, вовремя отходите от него.

С. ДОРЕНКО: Я начинаю задумываться, как правило это фраза хороша, но она, она исключает, можно мы будем откровенны и взрослы? Эта фраза, которую ты сейчас сказала, абсолютно точна, если исключить сексуальные отношения. Вот когда сказала: мало любите, понимаешь. Вот если исключить сексуальные отношения, то ты права, то ты права, может быть душевное тепло или вот это что-то. Но если дополнить, но если дополнить, нет если дополнить сексуальными отношениями, то вы как раз наоборот перелюбленные слишком даже и мне кажется, что как раз даже именно это, именно это доставляет вам огромное чувство досады, понимаешь? Вот мне кажется нет, тут, да, хорошо, поехали дальше, поехали дальше. И у меня ещё есть семейные отношения. В Хабаровском крае человек вышел из тюрьмы. Он сидел в тюрьме за то, что убил первую жену. Он вышел из тюрьмы, значит, женился немедленно и зарезал второе, вот я не шучу сейчас, я не шучу. Значит, житель села Владимировка Хабаровского края — это наши люди там, я из Переяславки, ты знаешь, что я из Переяславки?

Э. ХАСАНШИНА: Да, да.

С. ДОРЕНКО: Да, житель села Владимировка, Хабаровского края убил вторую по счёту жену, он ее приревновал, а до этого, до этого он тоже сидел, ему 55 лет, он вышел за убийство первой супруги, выпил и приревновал жену. Ударил ее ножом несколько раз в бедро. А я должен сказать, что если вспороть внутреннюю полость бедра, то там артерия. Потом они решили не вызывать, они с женой решили помириться и не вызывать скорую помощь, потому что если бы вызвали скорую помощь.

Э. ХАСАНШИНА: Подорожником вот так вот приложили.

С. ДОРЕНКО: Да, он ей вспорол артерию, он ей вспорол артерию и они решили не вызывает сразу скорую помощь, потому что, значит, его могли бы посадить, ведь он сидел за убийство первой жены. И потом всё-таки через спустя какое-то время там бинтовали что-то, потом все-таки вызвали скорую помощь, но когда приехала скорая помощь, она уже истекла кровью и всё. Он раскаялся в содеянном и я думаю, что выйдет и третий раз жениться. Ему дали немного, ему дали пять с половиной лет.

Э. ХАСАНШИНА: А третьей скажет, я вторую не хотел, прям совсем не хотел, но так вышло.

С. ДОРЕНКО: Он не хотел, он не хотел, Боже мой, пороть ножом в бедро это по-моему обычное развлечение, что в этом такого, вот. Какая же она дура, что связалась с мужиком, убившим первую жену. Прямо в ляжку, ну не в ляжку, а изнутри, там артерия. Ну здесь неприятность, ему здесь в следующий раз надо приревновав жену будет изловчиться, не попасть в артерию. Вот еще про отношения, пожалуйста. Итальянку сочли слишком старой для сексуальных домогательств, нет ну правда. В Италии прокуроры.

Э. ХАСАНШИНА: Это оскорбительно.

С. ДОРЕНКО: В Италии прокуроры, он ее посмотрели и сказали, пройдись вот так вот так.

Э. ХАСАНШИНА: Вот как они решают, эти судебные дела.

С. ДОРЕНКО: Да, да мужчины.

Э. ХАСАНШИНА: Опять эти мужчины.

С. ДОРЕНКО: Значит в Италии женщина 50 лет Элизабета Кортани, она обвинила мужчину Карло Тавеккио, которому 74 года в том, что он к ней подкатывал и клеил. Как-то грязно, приставал, а он пытался ее целовать.

Э. ХАСАНШИНА: Дедуля, ну куда ты?

С. ДОРЕНКО: Ему 74, а ей 50.

Э. ХАСАНШИНА: Она ещё молода.

С. ДОРЕНКО: Да он тоже. Значит слушай, и прокурор, она подала жалобу прокурорам, прокуроры, у неё есть запись, у неё есть запись видео, где он лезет ее лапать и целовать, а она упирается и нет, нет, нет, всё, она всё это записала. Тогда прокуроры сказали, ну-ка пройдись туда-сюда, значит, нет сказали, тебя мы защищать не будем, потому что тебе 50 лет, катись подальше.

Э. ХАСАНШИНА: И ты как бы радуйся давай.

С. ДОРЕНКО: Нет ну серьезно ну правда, они сказали: вы достаточно взрослая, никто к вам не приставал, у вас такой возраст, что никто к вам не преставал, всё идите к чёрту. И ее прогнали, прокуроры ее прогнали. Но это прекрасно, вот этот субъективизм, который понимаешь, субъективная оценка прокуроров, что к тебе приставать невозможно, дура, катись отсюда, всё, ее прогнали. Это очень интересно. Хорошо, но это Италия, пожалуйста, это совершенно другая история.

Э. ХАСАНШИНА: Может быть они решили, что у дедушки последний шанс?

С. ДОРЕНКО: Нет, они просто на неё посмотрели, понимаешь, ну вот ты говоришь: ко мне приставали. А я, например, прокурор, говорю: пройдись вот так вот туда-сюда, туда-сюда. И вот так вот со звукорежиссером советуюсь, ну как она тебе, как тебе? Он говорит ну не знаю.

Э. ХАСАНШИНА: Я бы не приставал — говорит он.

С. ДОРЕНКО: Нет, слушай, он говорит: не знаю, может и приставали. Я говорю: да, нет вряд ли, вряд ли.

Э. ХАСАНШИНА: И вот так вот: посмотрите на бампер, да к чему тут приставать, да.

С. ДОРЕНКО: Да нет, да ну ее нафиг, Боже мой, кто к нему приставать. Да ну тебя. Забери заявление и катись отсюда.

Э. ХАСАНШИНА: Я говорю: но у меня есть видео.

С. ДОРЕНКО: Ну и что видео, ну что, ну спровоцировала мужчину, ну он, наверно, пьяный был, с чего вдруг он полез к тебе? И всё. Нормально? Хорошо, слушайте, всё хорошо давайте про отношения женщин с женщиной теперь. У нас сегодня весёлая программа, простите, пожалуйста. Значит, женщина с женщиной — это начальница в ХМАО застрелилась следователь МВД, которую начальница отчитала за прогулку с мороженым и вообще придиралась. Застрелилась, следователь МВД. Внимание, через секунду. Так, значит, она работала следователем СО следственного отдела ОМВД России по городу Лангепас, Лангепас — это в Сайбирии, Сайбирь, знаете? Вот, значит, там она заступила на дежурство в следственно-оперативной группе и застрелилась в кабинете из табельного пистолета. Недавно перевелась с Алтая. Алтай, по предварительным данным, кстати говоря, на Алтае высокий уровень чего бы то ни было, я статистику смотрел, там высокий уровень уходов из. Сейчас нельзя говорить слово самоубийство — это какой-то кошмар.

Э. ХАСАНШИНА: Это Роскомнадзор.

С. ДОРЕНКО: Нельзя говорить слово самоубийство, на Алтае и мне кажется высок уровень о-хо-хо.

Э. ХАСАНШИНА: Роскомнадзор.

С. ДОРЕНКО: Да, когда она приехала в ХМАО, она сделала о-хо-хо. По предварительным данным, погибшую около 10 часов женщину, «сильно доставала начальница», — извините, так написано, это цитата — «сильно доставала начальница». Мне кажется, доставала значит надоедала.

Э. ХАСАНШИНА: Сколько женщине лет?

С. ДОРЕНКО: Кому? 27.

Э. ХАСАНШИНА: 27.

С. ДОРЕНКО: 27. Значит, она уже не была такой ранимой, мне кажется в 27 женщина уже не ранимая и ещё не ранимая, нет?

Э. ХАСАНШИНА: Ну всё равно, когда ты переходишь в новое место, у тебя меняется полностью окружение и город и всё такое, это тяжело.

С. ДОРЕНКО: У неё была женщина начальница, значит, она написала ей записку предсмертную прежде чем, прежде чем сделать о-хо-хо из пистолета, она написала: «что хотела, получай. Что хотела, получай. Начальница. Отправьте моё тело в город Барнаул, Алтайского края. Это гомосексуал женского рода довела меня до самоубийства». Там какое-то ругательство, стал думать, что же подставить, это гомосексуал женского рода, вот какое ругательство туда можно подставить?

Э. ХАСАНШИНА: Но есть такое ругательство, я вам его не скажу.

С. ДОРЕНКО: Какое? На какую букву?

Э. ХАСАНШИНА: Думаю на букву П.

С. ДОРЕНКО: Гомосексуал женского рода?

Э. ХАСАНШИНА: Там просто суффиксы прибавляются, вот мужское и -ка.

С. ДОРЕНКО: Может быть, неожиданно, сложносоставное слово, которое знает Хасаншина.

Э. ХАСАНШИНА: Я же из деревни, ну что вы.

С. ДОРЕНКО: Она из деревни, рядом с ветеринарами всё время.

Э. ХАСАНШИНА: Русский мат знаком мне.

С. ДОРЕНКО: Ах вот оно, что, даже я не знал, хорошо эта нехорошая женщина довела меня до самоубийства, начальник СО МВД по городу Лангепас, полковник юстиции, подполковник, простите: «тварь, — дальше идёт, — тварь, знай, что я не ходила и не гуляла с мороженым по городу» — говорится в конце записки. Написала ее соответственно Кристина, вот эта 27-летняя Кристина — следователь МВД.

Э. ХАСАНШИНА: А она склонна к трагичным порывам, из-за мороженного вот так.

С. ДОРЕНКО: Значит, я думаю, что работать с женщиной-начальницей женщине вообще нелегко. Ты работала когда-нибудь?

Э. ХАСАНШИНА: Нет, ну как, у меня вообще-то были непосредственные скажем так нижнего уровня руководители.

С. ДОРЕНКО: Женщины?

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Ну которые тебя чморили по-настоящему?

Э. ХАСАНШИНА: Нет, такого у меня не было, но я думаю, что да, просто критерии немножко разные.

С. ДОРЕНКО: Ты видела такие ситуации? Ты видела подобные ситуации, скажем так? Вы когда-нибудь видели 73-73-948.

Э. ХАСАНШИНА: Я не видела, но слышала, моя подруга сталкивалась с подобным.

С. ДОРЕНКО: Да? С настоящей травлей? Но она какая? Она мало заметная, извини, с мороженым мне кажется это причина недостаточно серьезная понимаешь.

Э. ХАСАНШИНА: Все причины чаще всего вот женское доминирование чаще всего выявление мелких недочетов, которые раздувается потом вот до размера слона.

С. ДОРЕНКО: Мелкие придирки.

Э. ХАСАНШИНА: Да, и это в конце концов всё накапливается, это становится много.

С. ДОРЕНКО: Я не в силах себе представить, потому что я никогда про такое не слышал, но как бы я не слышал примеров из жизни, все женщины всегда были милы, все мои начальницы и я сейчас вспоминаю, все ли они померли? Почти все, многие были моложе меня и все они померли, как ни странно, вот ну. Я из них высосал все силы. Но правда, женщина начальница я не слышал, алло здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, это Говорит Москва?

С. ДОРЕНКО: Да, это Говорит Москва, здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Можно поговорить?

С. ДОРЕНКО: Да, пожалуйста. Говорите, пожалуйста.

СЛУШАТЕЛЬ: Я в прямом эфире?

С. ДОРЕНКО: Вы в прямом эфире.

СЛУШАТЕЛЬ: У меня много женщин начальниц и я знаю, что ожидать от них можно всего, чего угодно.

С. ДОРЕНКО: Скажите, но чтобы травля, чтобы травля начиналась, это же?

СЛУШАТЕЛЬ: Нет травля, как сказать не начиналась, потому что я был в строгих рабочих рамках, даже называется лишний раз.

С. ДОРЕНКО: Хорошо, другой, другое, другой вопрос, как вас зовут, как вас зовут?

СЛУШАТЕЛЬ: Олег.

С. ДОРЕНКО: Олег, скажите, пожалуйста, а если у нее день рождения и она ждёт что вы переступите рабочие рамки, ну или там розочку подарите?

Э. ХАСАНШИНА: Так, это уже другое.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, если день рождения, то скажем так мы начальницу поздравляли коллективом подчиненных, но опять же за рамки коллектива я не переступал не потому что я там как сказать чего-то грандиозного боялся, а просто понимал, что это в любом случае осложнит отношения, потому что я видел, когда она к кому-то относилась хорошо, к кому-то плохо — это мешало работе. Допустим, была у неё подружка подчинённая, которая вообще ничего не делала и ей всё сходило с рук.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю, Олег, к сожалению, к сожалению, новости, спасибо огромное, спасибо. Новости.

С. ДОРЕНКО: Так для игумене женского монастыря ищут повариху. Давайте вместе найдем, я бы пошёл, я умею, делал несколько, я немного делаю блюд, например, у меня с выпечкой не очень хорошо, но вообще всё то, что я умею, я делаю очень вкусно.

Э. ХАСАНШИНА: Ну расскажите, например.

С. ДОРЕНКО: Для настоятельницы, неважно, для настоятельницы одного из женских монастырей в Ярославской области ищут личного повара. Почему не может монашка какая-нибудь? На это обратил внимание протодиакон Андрей Кураев, вот. Он опубликовал ссылку, вакансию разместил кадровый центр по подбору домашнего персонала. В заявке указано, что район работы Переславский район, Переславский район, так это Переславль, Переславль-залесский, Залесский, проживать нужно быть на территории монастыря, есть возможность устроить детей и внуков в хорошую школу, от соискателя требуется профильное образование, опыт работы поваром не менее 5 лет. Здесь у меня нет этого, я не работал поваром.

Э. ХАСАНШИНА: Ну в принципе это нормальные пока требования.

С. ДОРЕНКО: Знание санитарных норм, я знаю на Пасху надо помыть руки в четверг, в четверг моем руки в четверг.

Э. ХАСАНШИНА: Желательно каждый раз перед едой.

С. ДОРЕНКО: Ноги тоже. В четверг, я знаю, в четверг, всё, перед Пасхой, а всё остальное время не обязательно. Умение формировать стол для VIP. Ну всё, рыбную вилку-то я и рыбный нож отличу и фруктовый, от остальных. Зарплата до 90 тысяч рублей, размер зарплаты зависит от квалификации соискателя, название монастыря представители кадрового агентства раскрывать не ставили, из открытых источников удалось узнать, что в Ярославской области действует не менее 6 женских монастырей, в Переславском районе расположен только один женский монастырь Свято Никольский, Переславский женский монастырь, Свято-никольский. И там есть игуменья Евстолия, Евстолия, настоятельницей монастыря она стала в июле 94-ого года, давно. А в сан игуменьи была произведена в августе 97-ого года по указу патриарха Алексия II вот. Очень милая игуменья Евстолия, здесь фотография, видна мудрая женщина, мудрая, спокойная женщина вот на фотографии, что мы видим. Значит, повар ей нужен, ей или так сказать ну эту заявку опубликовал Андрей Кураев, повар нужен, Андрей Кураев, который сам по себе священник, дьякон, протодиакон неважно, какая-то у них есть, какая-то свои звания какие-то, мне кажется, он подполковник Андрей Кураев, подполковник Андрей Кураев, может быть полковник Андрей Кураев, вот. Значит, нужно что, 5 лет стажа, значит, умение мыть руки и до 90 тысяч рублей, до 90 тысяч рублей зарплата в переславском районе, Мне кажется, это хорошая зарплата.

Э. ХАСАНШИНА: Это очень хорошая зарплата.

С. ДОРЕНКО: Надо пристроиться.

Э. ХАСАНШИНА: Но там надо вот VIP сервировку знать.

С. ДОРЕНКО: Ну и что, ну и что, ну и что, сейчас есть мобильный телефон?

Э. ХАСАНШИНА: Да.

С. ДОРЕНКО: Сейчас ты раз, быстро посмотрела VIP сервировка, сейчас же есть мобильный телефон.

Э. ХАСАНШИНА: И сертификат себе сделала 5 лет работы.

С. ДОРЕНКО: Ку-ку, да, нет, ты просто берёшь и пишешь VIP сервировка, фото images, тебе сразу вываливается вся сервировка, всё.

Э. ХАСАНШИНА: Я могу, да.

С. ДОРЕНКО: Да абсолютно, алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Добрый день, Эхо Москвы?

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Да, 73-73-948, да, да, захотел пёрнуть и пёрнул всё-таки, молодец, молодец. Хорошо, 73-73-948, 73-73-948, я не понимаю, повара что ли звонят, алло, здравствуйте, слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Эхо Москвы?

С. ДОРЕНКО: 73-73-948, алло, пёрнул второй раз. 81-й давайте ещё раз, ещё мне кажется как-то сказать надо три раза, мне кажется, три раза, тогда будет всё хорошо, вот он 81-й. Да, поехали. Слушаю вас.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло, что-то сбрасывается, связь пропадает.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да, потому что вы должны третий рассказать Эхо Москвы, давайте.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот смотрите как.

С. ДОРЕНКО: Скажите.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот пенсионная реформа, да, вот я сам по себе не революционер, поэтому.

С. ДОРЕНКО: Я боюсь, что вы, может быть.

Э. ХАСАНШИНА: Мне кажется этот человек искренен.

С. ДОРЕНКО: Вы искренне набираете не тот номер мне кажется, нет? Товарищ.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет почему, я этот набираю, просто на Эхо Москвы.

С. ДОРЕНКО: Правильно, а сейчас мы включим Элечка, сейчас переключим вас туда, переключи, сейчас мы просто переключим туда, договорились? Давай сейчас переключаем, переключаем.

Э. ХАСАНШИНА: 5 секунд, пожалуйста подождите. Алло, здравствуйте, это Эхо Москвы.

С. ДОРЕНКО: Ладно, поехали дальше, эй повара не звоните всё на фиг игуменье наберут за 90 тысяч, я тебе правду скажу за 90 тысяч в этом районе можно легко найти, считаю.

Э. ХАСАНШИНА: Конечно. Это хорошего повара-то.

С. ДОРЕНКО: Это за это хорошие деньги, хорошие деньги.

Э. ХАСАНШИНА: Только непонятно зачем, ну она допустим, она питается отдельно до своих монахинь, что странно, допустим, зачем ей какая-то особоая диета?

С. ДОРЕНКО: Нет я тебе скажу, она скромный человек, она скромный человек наверняка, но может быть ее навещают товарищи генералы?

Э. ХАСАНШИНА: Но почему не церковник? Почему она берёт человека со стороны?

С. ДОРЕНКО: Может быть она встречает таких лиц, таких лиц, перед которым надо блеснуть.

Э. ХАСАНШИНА: Ну так вырастите свой кадр, это же вызовет вопрос. Глупо размещать такую заявку.

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, Слава, Слава привет, скажи ты в лесу там у себя на Плещеевым озере?

СЛУШАТЕЛИ: Да пока.

С. ДОРЕНКО: Я звоню из эфира, я звоню из эфира, слушай, значит игуменья, я тебе прочитаю, это дьякон, протодиакон Андрей Кураев разместил ссылку на объявление: игуменья, игуменья Ярославской области сейчас скажу вероятно в Переславском районе, в Переславском районе, то есть у тебя, вероятно в свято-никольский переславский женский монастырь нужен повар за 90 тысяч рублей, Слава, это наш шанс, это на шанс.

СЛУШАТЕЛЬ: Наш шанс.

С. ДОРЕНКО: Скажи, у меня к тебе вопрос, кроме шуток, извини.

СЛУШАТЕЛЬ: Не возьмут сразу двух по 90.

С. ДОРЕНКО: Двух сразу, слушай Слава, Слава, но ты живешь в этом районе, скажи, 90 — это хорошая оклад, это хороший оклад?

СЛУШАТЕЛЬ: Это очень хороший оклад здесь, 15-20 тысяч средний.

С. ДОРЕНКО: Да, то есть можно.

СЛУШАТЕЛЬ: Люди работают за 15-20 тысяч.

С. ДОРЕНКО: Вот Эльвира спрашивает, почему она монашку не представит готовить? Я говорю, что вероятно для неё и готовит монашка, но может быть приезжают такого рода гости, которых нужно почивать совесм не по-детски как бы.

СЛУШАТЕЛЬ: Ну в общем, да, особенно в сезон огромное количество народу едет прямо сюда, то есть до 500 тысяч, может больше проезжает за сезон народа.

Э. ХАСАНШИНА: Дак они тоже должны пост соблюдать.

С. ДОРЕНКО: В монастырь какие-то высокие гости, наверняка, приезжают.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, 100% едут, 100%.

С. ДОРЕНКО: Ладно, хорошо не буду тебя отвлекать. 90 тысяч оклад повара.

СЛУШАТЕЛЬ: Я подумаю, я подумаю.

С. ДОРЕНКО: Может быть бросить к чёртовой матери, слышишь.

СЛУШАТЕЛЬ: Хватит, уже надоел.

С. ДОРЕНКО: Давай покедова.

СЛУШАТЕЛЬ: Счастливо.

С. ДОРЕНКО: Счастливо, счастливо. Большой специалист по грибам, он не есть же мясо, не ест мясо, он собирает грибочки. Слушай, ну ладно это всё наплевать, я уже у Славы спросил. Скажи пожалуйста, зарплата для среднего класса, сегодня публикация, она прекрасна. Аналитики назвали минимальную зарплату для перечисления к среднему классу, ты средний класс?

Э. ХАСАНШИНА: Кстати заметьте, вот эта вот вакансия, она вписывается в областной параметр средней зарплаты.

С. ДОРЕНКО: Извини, можно я спрошу, Андрей, алло здравствуйте, Андрей.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей Леонидович, здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте Эльвира, Эльвира.

СЛУШАТЕЛЬ: Эльвира по голосу узнал, да, я попробую немножко объяснить, в чем там ситуация. В общем прошу, конечно, не считать это за голую правду, но это скорее всего. Если мы ведем речь про тот монастырь, который находится с левой стороны от Плещеево озера.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да.

СЛУШАТЕЛЬ: То там помимо воинской части, рядом которая, там ещё очень большой поток этих ой туристов приезжает и я рискнул просто предположить, что вероятнее всего это имеется в виду кухня общая и повар общий, и на монастырь, в коем действительно народу очень много, там действующий монастырь и в том числе на туристов, там же реально, там очень много автобусов, очень много.

С. ДОРЕНКО: Может быть да, я проезжал там недавно на мотоцикле как раз вот это вот поэтому берегу реки, я ехал от Талдома, или Талдыма какой-то город такой есть. От Талдома.

СЛУШАТЕЛЬ: А там замечательно, конечно, там замечательный музей железнодорожной техники, где Диверсанты снимались, ну просто потрясающие места. И Сергей Леонидович, прошу прощения, до новостников вообще не дозвонился, на Ярославке ДТП очень большое вот, движение перекрыто за Королёвым, там пробка огроменная.

С. ДОРЕНКО: А вы видели сами, вы видели сами эту аварию? Сколько там машин, что там?

СЛУШАТЕЛЬ: Да автомобиль там почему-то посередь дороги в мазды в лобовом стекле, у грузовика мазды в лобовом числе торчит какая-то железобетонная, железная конструкция, прошу прощения, не железобетонная, железная, пострадавшие навряд ли, но очень много Гаишников, очень много.

С. ДОРЕНКО: Понял, понял, спасибо большое за сообщение, думаю нас новостники слышали и может быть посмотрят, что там происходит. Давайте, давайте вернемся к публикации, о который я вам говорил, сегодня в РБК и в ряде других мест есть публикация, которая говорит о среднем классе. Аналитики назвали минимальную зарплату для причисления к среднему классу. Для того чтобы считаться средним классом в Москве необходимо зарабатывать от 121 тысячи рублей. Для регионалов минимальная зарплата для причисления к среднему классу составляет 60 тысяч рублей. Посчитали аналитики аналитического кредитного рейтингового агентства «Акра». В исследовании основные макро тенденции, рост региональной дифференциации в России. Значит, о чём, о чем идет речь. Мне кажется, что эти цифры мне сообщают мало, мало. Мы сейчас продолжим читать, но мне кажется, что вообще исчисление денег, количества денег должно вестись на душу, а не на, не на зарплату, понимаешь? Ну условно говоря есть семья.

Э. ХАСАНШИНА: Ну да.

С. ДОРЕНКО: Он она и Э. ХАСАНШИНА: Вы думаете, когда там речь идёт о зарплате, о зарплате семьи?

С. ДОРЕНКО: Я из этого текста пока не понимаю, давай, давай прочитаем еще раз подробно, для того, чтобы считаться средним классом в Москве необходимо зарабатывать от 121 тысячи рублей, в регионах от 60 тысяч рублей. Минимальный уровень зарплаты и так далее и так далее. Непонятно на сколько человек, если у меня семья, например, жена, двое детей и так сказать ещё какие-то бабушки, дедушки ещё что-то, то на сколько человек 121 тысяча? Я не очень понимаю. Значит, до вычета налогов, до вычета налогов 121 тысяча, таким образом, таким образом 13 тысяч минут и ещё 2 600. 15 600 минус правильно от 121? Соответственно может до 16 минус сделать, потому что больше, чем. Значит, 16 тысяч минус получается 104, правильно? 104 с небольшим после вычета налогов. В остальных регионах 60, ну 60 тоже до вычета налогов, да, 13 на 6 вычитаем. Так дальше в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Мурманской области и так далее, и так далее, Тюменской Свердловской областях, Хабаровском крае, Приморском и так далее минимальные пороговые зарплаты для причисления к среднему классу составляют от 72 до 96 тысяч рублей. То есть есть ряд регионов, которые побогаче и где зарплата побольше. Ну может быть там и цены повыше, кстати.

Э. ХАСАНШИНА: Ну да, я так думаю, что вот этот расчёт в среднем и идёт как раз с учетом, с учетом цен.

С. ДОРЕНКО: Значит смысл в чём, на что обращает внимание это исследование? Это исследование обращает внимание на то, что идет сильная дифференциация между регионами и Москвой, да. То есть регионы и Москва начинают жить как разные страны, просто разные страны. Предъявляют, москвичи предъявляют спрос на товары, на которые не в Москве вообще нет спроса, да, то есть надо сказать миллион ничтожен и так далее. Что, что такое средний класс? Это люди, которые имеют недвижимость и автомобиль, подожди, да, имеют доходы, которые позволяют им иметь недвижимость и автомобиль. Они выезжают за границу и осуществляют накопления, а также могут позволить себе ипотеку и автокредит, они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством. Вот описание среднего класса, понятно, да? Средний класс обладает определенными профессиональными компетенциями, склонен к изменениям, он мобилен, с точки зрения карьеры, содержательное отличие от среднего класса от других в том, что он начинает инвестировать свои ресурсы в образование, здравоохранение и другие расходы, связанные с развитием, понятно, да? Ну вот, значит, в Москве в 2 раза выше доход у среднего класса, доход или расход? Мне ужасно всё это интересно, 73-73-948, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Алло здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, сколько у вас нормально, чтобы средним классом считаться, люди зарабатывать?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну я скажу за себя, вот моя зарплата лично в районе 90-100 там.

С. ДОРЕНКО: 90-100.

СЛУШАТЕЛЬ: Это у меня как бы, но очень разница в самом в системе Газпром очень разница зарплата, в связи с особенностью специализации. А на передние Газпрома там вообще мрак, там и 20 и 30 тысяч рублей.

С. ДОРЕНКО: 20 тысяч?

СЛУШАТЕЛЬ: Да и 20, и 30 рублей. То есть еще в Газмяс надо попасть, понимаете, это очень трудно.

С. ДОРЕНКО: То есть вы Короли рядом с остальными?

СЛУШАТЕЛЬ: Ну сотрудник, да, да.

С. ДОРЕНКО: Да, спасибо, дифференциация уровня зарплат россиян. Вот на что обращает внимание этот доклад. Так что получается, я хочу понять, вот послушай меня, я хочу понять. Например я хочу убыть, ну вот что происходит в Америке, человек живет в Нью-Йорке, работает в Нью-Йорке, потом ему это дело прискучило и возраст уже не охота ломаться. Есть сбережения какие-то, которые дают тебе двадцатку, допустим, в месяц ну миллион двести, допустим, в месяц, да, рублей, миллион двести у тебя есть в месяц и ты думаешь, что я сижу в этом Нью-Йорке, пошел нафиг. Поеду я лучше куда-нибудь на море, что-то такое, но не в Майами, а наоборот сюда на Карибское побережье сюда вот где в форт-лодердейл туда. Знаешь, на эту свою двадцатку.

Э. ХАСАНШИНА: И при этом вы средний класс?

С. ДОРЕНКО: Я средний класс, двадцатку точно средний класс, двадцатка в месяце я средней класс прямо по-любому.

Э. ХАСАНШИНА: Неплохо.

С. ДОРЕНКО: Неплохо, в смысле, ну ты нормально живёшь.

Э. ХАСАНШИНА: Хорошенький доход.

С. ДОРЕНКО: Нормально, живешь, все. Но ты говоришь: что я буду здесь мотаться? Я тебя спрашиваю: а у нас есть дешевые регионы, правильно? Внимание вопрос, значит дешёвый регион, хороший доход, я Москвич, я говорю себе: а что я здесь сижу? Климат так себе, поеду я куда-нибудь под Ростов-на-дону, там рыба, там ещё что-то, я знаю, там фрукты, хорошо там, тепло, всё. Поеду туда. Это сохраняется все или нет? То есть мое потребление там будет таким же или нет?

Э. ХАСАНШИНА: Нет, мне кажется нет и там цены ниже.

С. ДОРЕНКО: Летом буду есть какую-то вонючую тараньку с глистами или там.

Э. ХАСАНШИНА: Почему там есть касательно продуктов какие-то продукты там лучше и по качеству, и по ассортименту их больше. Но есть другие вещи какие-то, которые будет сложно найти, ну, например, я люблю корейские блески для губ, условно да, ну.

С. ДОРЕНКО: Например.

Э. ХАСАНШИНА: И мне придется их заказывать через интернет, через каких-то там людей, которые может быть там тоже это любят и так далее. Я не найду это в обычном магазине.

С. ДОРЕНКО: То есть.

Э. ХАСАНШИНА: Ну то есть вы понимаете да есть определенные ограничения в чем-то.

С. ДОРЕНКО: Я хочу понять, могу ли я иммигрировать из богатого региона бедный, для того, чтобы повысить в сущности свой образ жизни? Алло, здравствуйте. Повысить, то есть стать.

СЛУШАТЕЛЬ: Сергей, здравствуйте Эльвира, Владимир вас беспокоит.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

Э. ХАСАНШИНА: Здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Что касается на тему среднего класса и зарплаты, вот например я могу сказать о себе опять же, я работаю в городе Москве собственно я здесь родился и вырос, мне 45 лет, семья у меня скажем самая обычная жена и дочка, дочке 20 лет, студентка колледжа, работаю я один. Жена, к сожалению, по болезни ну может, моя зарплата составляет чуть больше 30 тысяч рублей.

С. ДОРЕНКО: 30?

СЛУШАТЕЛЬ: До 30 тысяч, работаю я водителем, но не надо говорить, что такое для Москвы 30 тысяч рублей, да?

С. ДОРЕНКО: Можно вопрос, можно вопрос — это единственный доход или вы ещё где-то подрабатываете?

СЛУШАТЕЛЬ: Нет, на данный момент это единственный доход, к великому сожалению, я пробовал ещё что-то найти, но, к сожалению, на той работе, где я сейчас работаю, у меня свободного времени нет, чтобы где-то ещё подрабатывать. А искать более скажем так работу с более оплачиваемым скажем так заработком, сейчас, к сожалению, тоже с каждым днем все труднее и труднее, вот. И кстати вот связи с прошлой темка у вас было не темка, вот про поводу игуменьи в монастыре, что ей повар нужен, Сергей, у меня к вам вопрос, не возьмёте своим личным поваром меня, я буду чай, кофе готовить.

С. ДОРЕНКО: Нет подождите, значит, средний класс если переезжает в другой регион, мы можем там жить пожирнее как бы?

СЛУШАТЕЛЬ: Вы знаете, слово жить пожирнее, оно как-то звучит немножко скажем так мягко странновато, потому что смотря каждый для себя понимает пожирнее каждый для себя понимает то, что понимает. Но я хочу сказать, что надеется переезжать из Москвы в регион, в надежде, что можно жить пожирнее — это как-то несерьёзно.

С. ДОРЕНКО: Хорошо вопрос другой, а вот вам пишут люди: почему вы не перейдете на рейсовый автобус, будете получать точно больше и льготы к пенсии и льготы, льготы, льготы?

СЛУШАТЕЛЬ: Вы знаете я сейчас как раз связан с этой работой, но не конкретно с водителем автобуса, но в этой системе скажем так кручусь, вот, но я его могу сказать, что не всё так просто и в системе Мосгортранс транса.

С. ДОРЕНКО: Тоже да?

СЛУШАТЕЛЬ: Во-первых, конечно, нет, там тоже можно зарабатывать, но при этом скажем так мягко выражаясь приходится жертвовать своим личным временем, то есть практически дома ты не будешь находиться вообще, то есть своих родных ты можешь не увидеть. Хотя идея у меня такая была, но опять же в силу возраста, в силу возраста сейчас я просто до этого не был связан с этой работой, а берут скажем так со стажем и уже скажем так помоложе. Да, поэтому вот такая.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю спасибо, спасибо. Ребят у меня хитрый вопрос, на самом деле я когда прочитал это доклад и понял, что в Москве 120 тысяч средний класс 120 тысяч, только я не понял, на человека или на семью? Вот это не написано в докладе, это я уверен, что доклад писала женщина, в смысле или по крайней мере, извини конечно, это сексисткий выпад, да, но я абсолютно убеждён, что либо доклад писала женщина, либо статью писала женщина, давай проверим кто писал статью, потому что единственный человек на свете, единственный человек на свете, которому никогда не придет никогда в голову написать в год, на сколько человек ну какие-то данные важные, да это как раз женщин. Ну просто надо иметь 120 тысяч, в день, в год, на сколько человек? Да, плевать, я тебе скажу кто написал, Екатерина Капалкина, Юлия Старостина, два автора, Екатерина Капалкина и Юлия Старостина, вы Юля, Екатерина, вы забыли написать 120 тысяч нужно на сколько человек, на семью, на кого, на сколько на что, ребят. Что вы написали, девочки. Вы можете написать? Ведь то, что вы написали, непонятно. А им понятно.

Э. ХАСАНШИНА: На человека, на человека, потому что просто на семью — это будет очень странно рассчитывать, просто семьи бывают разные и так далее.

С. ДОРЕНКО: 120 тысяч на человека?

Э. ХАСАНШИНА: Или тогда нужно говорить параметры семьи.

С. ДОРЕНКО: Или я хочу быть хитрым, всю свою жизнь я хочу быть хитрым, ребята у меня не получается, я хочу взять свой доход Московский и жить где-нибудь.

Э. ХАСАНШИНА: Где климат получше, да?

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно.

Э. ХАСАНШИНА: Таких мест мало.

С. ДОРЕНКО: Да, абсолютно. Я помню тот самый город, из которого попал еще из осколаа в таранцы или тарбунцы, тарбунец какой-то, понимаешь, город тарбунец, вот засеть в тарбунце в этом, танце, тарбунце, сидеть там, есть там гуси всюду ходят, есть вкуснейшую гусятину, любоваться собственными, прекрасными лошадьми и так далее, значит и при этом не копейки не тратить, потому что у них всё за 10 копеек. Только кричать там бабки кругом, там остались одни бабки, молодые люди уехали, кричать: ей бабка, быстро чаю подай. Вторая бабка, бабка номер два быстро пирожки, ну, что ты возишься, я не знаю, понимаешь, бабками, командовать бабками и гусями, понимаешь, прекрасная тема. Мне говорят: нет, не получится. Вот же мой вопрос, 73-73-948, алло, здравствуйте.

СЛУШАТЕЛЬ: Да, доброе утро, Сергей.

С. ДОРЕНКО: То есть переехать 300 километров, оказаться в Африке в смысле доходов и ими повелевать, не получится?

СЛУШАТЕЛЬ: Да нет, конечно, но вот вы талантливый, опытный человек, журналист.

С. ДОРЕНКО: Давайте.

СЛУШАТЕЛЬ: И клюнули на цифры, но это же манипуляция полная и неважно, кто чиновник, журналист про цифры говорит, у нас всего 10 цифр, самая крутая — это 0, в минус можно уйти, либо в плюс.

С. ДОРЕНКО: Да, прошу вас, поясните мне так, чтобы вернуть меня на землю, на грешную.

СЛУШАТЕЛЬ: Конечно, то что нам цифры называют — это полная манипуляция, а в жизни всё по-другому, вот я вас сейчас спрошу, сколько вы откладываете или платите своим работникам, вы же не скажите, вы можете совсем другие цифры сказать.

С. ДОРЕНКО: Я не скажу, потому что это деликатная информация.

СЛУШАТЕЛЬ: Вот, вот, вот, а чиновники, они ещё деликатнее, чем вы, наглее гораздо.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю, да.

СЛУШАТЕЛЬ: Поэтому в жизни-то всё по-другому вот случай такой выпал, мой хороший человек в домодедовскую городскую, там в одной палате лежат.

С. ДОРЕНКО: А что это? А больница.

СЛУШАТЕЛЬ: Да 80, да больница, травма, там в одной палате лежат 80, 80 возраст и плюс 9 всего годиков ребенку, там была детская травматология, ее ликвидировали, вот вам цифры, а вы среднюю 120. Понимаете, да. Цифрами, да, это.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю, значит цифрами, цифрами.

СЛУШАТЕЛЬ: Либо про футбол 5:0 мы вот первую правильно.

С. ДОРЕНКО: Сегодня играем, сегодня играем.

СЛУШАТЕЛЬ: В 9 часов вечера, да.

С. ДОРЕНКО: Ладно давайте, давайте.

СЛУШАТЕЛЬ: Манипуляция полная, парадоксы полные, поэтому с цифрами связываться их всего 10, но самая крутая 0.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю, я понимаю, спасибо большое за возвращение меня на грешную землю.

СЛУШАТЕЛЬ: Спасибо вам.

С. ДОРЕНКО: Я на самом деле буду продолжать думать о том, чтобы как-то использовать эти цифры для хитрости в свою пользу, но пока у меня всё время не получается. Мы пойдем и проживем его, этот вторник, 19 июня.