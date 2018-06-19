«Я всегда буду любить тебя»: австралийка нашла трогательное послание в старой книге

Натали Колман из Австралии купила для своей дочери Лени книгу «Пятиминутные истории принцесс». Покупку он совершила в секонд‐хенде в Мельбурне. Открыв книгу, Натали и Лени обнаружили трогательное посвящение.

На своей странице в Facebook женщина написала, что послание оставил папа бывшей владелицы сказки.

«Дорогая Алексис. Если ты держишь эту книгу без меня, это значит, что, к сожалению, обстоятельства не позволяют отдать ее тебе, — написал мужчина. — Ты должна знать, что я всегда буду любить тебя всем моим сердцем. Первой, о ком я думал, когда я просыпался, была ты. Последние мои мысли перед сном тоже были о тебе. Люблю тебя, папа (Барри)».

Женщина решила, что для кого-то данная книга значит очень много. Она пыталась найти девочку, о которой идет речь. Для этого Натали написала пост у себя в Facebook и прикрепила к нему фотографии своей покупки.

«Я недавно купила эту книгу в St Kilda Op-shop для моей дочери. Сообщение разбило мне сердце… Если вы знаете Алексис (имя ее отца — Барри), то передайте ей, что я верну это издание», — написала Натали.

Большинство людей поддержало поиски мисс Колман. Люди оставили множество ободряющих комментариев к публикации, а также перепостили запись.

Трогательная история произошла с индусом по имени Гамбхи Сингх. Фотограф Фироз Шакир во время документальной съемки в Индии снял, как поет 65-летний Сингх. Когда видео появилось на YouTube, с Шакиром связались родственники пожилого мужчины и попросили рассказать о его местоположении. Ведь семья давно потеряла Гамбхи. Он ушел из дома 40 лет назад.