Кэтрин Зета-Джонс: «Я устала извиняться за то, что богата, красива и замужем за кинозвездой»

В отличие от многих знаменитостей, которые сегодня частенько вынуждены извиняться за очередное неосторожное высказывание или сомнительный поступок, Кэтрин Зета-Джонс считает, что в ее возрасте (а актриса уже отметила 48-летие) извиняться за то, кто ты есть уже хватит. В новом интервью Кэтрин так и заявила — что устала оправдываться за то, что богаче или известней кого-то. Надо сказать, что аргументы у такой позиции актрисы — самые что ни на есть логичные и здравые.

В интервью изданию The Mirror Кэтрин Зета-Джонс рассказала:

«Одно могу сказать точно — я перестала быть скромной, перестала самоуничижаться. Меня достало это самоуничижение. Честно, достало. «Ой, простите меня, пожалуйста, за то, что я богата. Простите, что я замужем за кинозвездой. Простите, что я не уродка». Никаких больше извинений. Хватит уже».

«Все, что для меня важно — это моя работа, мое любимое занятие. А остальная моя жизнь — это счастье, потому что у меня есть двое замечательных детей и здоровый, счастливый муж. У меня всё очень хорошо, и это я принижать тоже не собираюсь».

Актриса отметила, что воспитывалась в семье из рабочего класса, так что для того, чтобы добиться своей сегодняшней жизни, она очень много работала. «Если ты звезда спорта и получаешь какую-то награду, твоя реакция — „Ура, да, черт возьми, это моя лучшая работа!“ Так почему же актеры должны говорить „Простите меня“ и униженно благодарить?»

попкорнnews