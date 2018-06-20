Сколько советских отказалось возвращаться на родину

За годы Великой Отечественной войны в плену оказалось около 5 миллионов советских граждан (данные Минобороны РФ , опубликованы в 2005-ом).

Из них 4,559 млн — военнослужащие и около 0,5 млн — граждане, которых еще не успели зачислить в ряды красноармейцев. Кто из этих людей был расстрелян фашистами, а кто — попал в концлагеря и в дальнейшем был уничтожен или угнан в Германию, доподлинно установить невозможно. Многие из пленных и по сей день числятся без вести пропавшими.

Остарбайтеры

Общее количество угнанных на работу в Германию советских граждан — как мирных жителей, так и военнопленных — 5-5,5 миллионов (по данным разных исследователей). Немцы называли таких работников «остарбайтерами», что означает «восточный рабочий». Обращение командования Третьего Рейха с остарбайтерами и отношение к ним немцев отражало нацистскую идеологию завоевания нового жизненного пространства для «истинных арийцев» и планомерного уничтожения «недолюдей» славянского происхождения.

Это выражалось в задаче взять с каждого остарбайтера по максимуму при минимальных затратах на его содержание. Кормили славянских рабочих так, чтобы они только не умирали, а работать заставляли на износ.

Точного количества выживших в Германии советских граждан нацисты не предоставляли. По приблизительным подсчетам, их было около 3-х миллионов. Приблизительно 2,1 миллиона «рабов» нацистской Германии умерло от голода и непосильного труда. При этом точно известно, что многие из выживших остарбайтеров после победы Советского Союза на родину не вернулись.

Вопрос о численности оставшихся в Германии

Самый сложный вопрос заключается в том, сколько же бывших советских граждан после поражения Гитлера предпочли остаться в Германии и ассимилироваться с местным населением. Историки предоставляют разные цифры, что и понятно: многие добровольно оставшиеся в Германии предпочли скрыть этот факт, опасаясь преследования со стороны вездесущего КГБ и аналогичных спецслужб.

В СССР официально о них говорили, как о погибших или без вести пропавших. Партийная пропаганда не могла допустить распространения слухов о том, что граждане «лучшей в мире страны» любимой родине могли предпочесть страну-завоевательницу. И все же такие люди не просто были, а их было множество.

Ученый-историк Григорий Кривошеев, изучавший военные архивы, подсчитал, что около 1,783 миллиона военнослужащих из числа пленных так никогда и не вернулись на родину. Какая часть из них была расстреляла и заморена немцами в лагерях, а какая — эмигрировала, установить нельзя.

Военнопленные, перешедшие на сторону врага, считаются изменниками родины и приговариваются трибуналом к расстрелу. Вполне понятно, что никто из этих людей не собирался афишировать свое проживание за границей после войны. Многим из эмигрантов давали убежище страны, стремившиеся к притоку на их территорию высокообразованных специалистов (ученых, конструкторов, докторов наук, врачей).

По официальным данным, из 5,3 миллионов вывезенных нацистами советских граждан в СССР вернулось приблизительно 2,7 миллиона человек. Около 451 тысячи остались по разным причинам за границей. Все остальные — умерли. Независимые историки утверждают, что число эмигрантов гораздо больше. Тот же Кривошеев указывал, что их порядка 1,8 миллионов.