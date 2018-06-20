Люди, которые засмеялись не в то время

Смех — признак отличного настроения. Но в некоторых ситуациях неуместен не только смех, но и улыбка. А вот этим людям не удалось удержаться от хохота, когда смеяться было нельзя.

1. Ведущая новостей во весь голос рассмеялась, когда рассказывала об убийстве. Мужчина разрубил супругу на куски, что вряд ли можно счесть поводом для смеха. Ведущую же насмешила фотография убийцы. Хоть мужчина и выглядел нелепо, смех девушки был точно некстати.

2. На кастинге к модному телешоу жюри выбирало девушек. У одной претендентки была довольно странная походка, насмешившая членов жюри.

3. Давая интервью телеканалу пловец Райан Лохте соврал, что на него напали на заправочной станции. Журналисты не смогли сдержаться и расхохотались, слушая слова молодого человека.

4. Мать девушки, которая в нетрезвом виде села за руль и сбила двоих пешеходов, один их которых скончался, прямо в зале суда начала смеяться над семьями жертв.

5. Телеведущий на шоу не мог перестать смеяться, когда беседовал с гостем, рассказывающим о лечении болезни горла.