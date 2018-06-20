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Вечеринки и алкоголь: секрет 105-летней женщины
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Вечеринки и алкоголь: секрет 105-летней женщины 

Lenta.ru 2 часа назад
Отпраздновавшая 105-летие американка раскрыла секрет своего долголетия. Он заключается в любви к жизни и отсутствии всяких ограничений, сообщило издание 9Pickle.
Хелен Гарньер (Helen Granier) из городка Палм-Харбор, штат Флорида, призналась, что не планировала прожить так долго. Не ожидала этого от женщины и ее семья. «Я пила пиво, курила и все такое. Гуляла всю ночь, танцевала, а затем шла работать», — рассказала она. Своим кредо американка назвала фразу «Живи своей жизнью».
Также Гарньер призналась, что очень любит азартные игры. «Мой муж не брал меня в Лас-Вегас, потому что он знал, что я обожаю играть, а особенно в игровые автоматы. В общем, я поехала в Вегас, когда он умер», — добавила она.
Американка отметила день рождения в кругу близких друзей в элитном доме престарелых, где она живет уже девять лет. Именинница в пластиковой короне доказала, что воспринимает реальность абсолютно здраво: она заметила, что кто-то забрал ее кусок торта и попросила дать ей еще один.
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