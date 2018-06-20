Мэди Тьюс

На фоне всеобщей футбольной эпидемии мы продолжаем радовать тебя фотографиями красивых девушек. И помни, что чемпионат мира когда-нибудь закончится, а наши девушки — никогда. Сегодня представляем твоему вниманию Мэди Тьюс — студентку из Техаса. Несмотря на ее невероятную красоту, Мэди не работает моделью, а готовится стать финансовым аналитиком. Если управлять деньгами ей удастся так же хорошо, как позировать на камеру, то пусть становится сразу министром финансов. А пока этого не произошло, наслаждайся ее фотками.