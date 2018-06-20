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Ксения Собчак прячет пышную грудь и округлившийся животик и рассуждает о любви
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Ксения Собчак прячет пышную грудь и округлившийся животик и рассуждает о любви 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Поклонники восхищены пышной грудью Ксении Собчак.
После рождения сына скандально известная Ксения Собчак сильно изменилась. Она стала более мягкой и женственной. В последнее время возможно даже черезчур.
«Все очень просто. Если ты говоришь прекрасной женщине, что она прекрасна, что ты ей даешь? Это не более чем факт, и он тебе ничего не стоил. Любить женщину за ее достоинства бессмысленно. Она заслужила это. Это плата, а не дар. А вот любить женщину за ее пороки — это и есть настоящий дар, потому что она не заслуживает этого. Любить ее за ее пороки, значит осквернить ради нее все понятия о добродетели, и это является истинной данью любви, потому что ты приносишь в жертву свою совесть, свой разум, свою честность и свое неоценимое самоуважение», — написала молодая мама сегодня в блоге.
Подписчики отметили изменившиеся формы звезды. Им давно уже кажется, что Ксения Собчак снова беременна. Но она пока никак не комментирует свое положение.
Фото: instagram
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