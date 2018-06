Журналист: Ничушкин заработает 5,9 миллиона по двухлетнему контракту с «Далласом»

Как сообщил работник СМИ в Твиттере, новый контракт будет подписан 1 июля. Он будет рассчитан на два года. За это время россиянин заработает 5,9 миллиона долларов — по 2,95 миллиона за каждый сезон.

Последние два сезона форвард провел в ЦСКА. Он выступал за «Даллас» с 2013 по 2016 год.

Believe once announced on July 1 the deal will be worth around $2.95 million AAV per season https://t.co/5uM6XDrag3

