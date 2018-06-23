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Журналист: Ничушкин заработает 5,9 миллиона по двухлетнему контракту с «Далласом»
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Журналист: Ничушкин заработает 5,9 миллиона по двухлетнему контракту с «Далласом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Журналист TSN Пьер ЛеБрюн обнародовал подробности нового контракта с «Далласом» нападающего Валерия Ничушкина.
Как сообщил работник СМИ в Твиттере, новый контракт будет подписан 1 июля. Он будет рассчитан на два года. За это время россиянин заработает 5,9 миллиона долларов — по 2,95 миллиона за каждый сезон.
Последние два сезона форвард провел в ЦСКА. Он выступал за «Даллас» с 2013 по 2016 год.
Believe once announced on July 1 the deal will be worth around $2.95 million AAV per season https://t.co/5uM6XDrag3
— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 22 июня 2018 г.
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