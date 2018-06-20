Почему коктейль называется «Кровавая Мэри» 

Коктейль «Кровавая Мэри» известен практически во всем мире, считаясь классикой. Версий относительно того, откуда пошел напиток, имеется множество, но наиболее интересной из них является та, что связана с именем Мэри Рид. Эта жестокая женщина-пират оставила свой след в истории, а ее жизнь даже послужила сюжетом для фильма.
anews.com
Примерной датой рождения Мэри Рид называют 1685 год, место — Лондон. Мать будущей пиратки связала себя с моряком, однако он бросил ее, когда женщина забеременела, а затем погиб в кораблекрушении. У британки родился сын, но мальчик умер еще до того, как ему исполнился год. Спустя несколько лет его мать снова забеременела, но на это раз у нее появилась девочка. Последнюю с юных лет наряжали в мальчика, дабы таким образом убедить состоятельную свекровь, что у нее растет внук, и добиться от нее финансовой поддержки.
В 15-летнем возрасте Рид отправилась во Фландрию, где выдавала себя за юношу, поэтому оказалась зачислена в качестве кадета в пехотный полк. Спустя время Мэри перешла в кавалерию, где участвовала в сражениях, демонстрируя очевидную жестокость. Раскрыть себя девушка решилась лишь когда начала питать чувства к «коллеге». Они вместе договорились подать в отставку, перебрались на территорию современных Нидерландов и даже обзавелись таверной «Три подковы».
anews.com
Правда, счастливая жизнь в итоге не сложилась, поскольку муж Мэри Рид рано умер, а таверна едва ли приносила доход. Тогда девушка решила вернуться в пехоту, и по пути в Вест-Индию их корабль атаковали пираты. Оказавшись на судне последних, британка поняла, что именно этого ей не хватало: приключений, острых ощущений и прибыли. В 25 лет она стала пираткой.
anews.com
Члены ее «команды» ограбили немало различных кораблей, лишив жизни десятки случайных путников. Особой жестокостью непосредственно в бою отличались непосредственно Рид и ее подруга Энн Бонни. Последняя являлась супругой капитана Джона Рекхэма, и вместе девушек называли «жестокими кошками ада».
В 1720 году судно, где находилась Мэри Рид, схватили англичане, а пиратов отправили под суд. Двух девушек, имевшихся на борту, решили пощадить, предположительно потому, что они были беременны. Имеется несколько версий смерти пиратки: кончина во время родов или тайное убийство.
Считается, что «Кровавую Мэри» так назвали именно в ее честь, поскольку Рид любила крепкий алкоголь и кровавые битвы. Правда, имеются и другие версии, к примеру, в истории Англии аналогичное прозвище имела Мария Тюдор, отправлявшая протестантов на костер.
anews.com
Появился коктейль в начале XX столетия, предположительно, благодаря бармену Фернанду Петио, работавшему во Франции. Некоторые источники гласят, что так свой напиток мужчина назвал в честь обычной девушки Мэри, которая часто посещала его бар.