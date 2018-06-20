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Почему коктейль называется «Кровавая Мэри»
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Почему коктейль называется «Кровавая Мэри» 

Anews 4 часа назад
Фото: anews.com
Коктейль «Кровавая Мэри» известен практически во всем мире, считаясь классикой. Версий относительно того, откуда пошел напиток, имеется множество, но наиболее интересной из них является та, что связана с именем Мэри Рид. Эта жестокая женщина-пират оставила свой след в истории, а ее жизнь даже послужила сюжетом для фильма.
anews.com
Примерной датой рождения Мэри Рид называют 1685 год, место — Лондон. Мать будущей пиратки связала себя с моряком, однако он бросил ее, когда женщина забеременела, а затем погиб в кораблекрушении. У британки родился сын, но мальчик умер еще до того, как ему исполнился год. Спустя несколько лет его мать снова забеременела, но на это раз у нее появилась девочка. Последнюю с юных лет наряжали в мальчика, дабы таким образом убедить состоятельную свекровь, что у нее растет внук, и добиться от нее финансовой поддержки.
В 15-летнем возрасте Рид отправилась во Фландрию, где выдавала себя за юношу, поэтому оказалась зачислена в качестве кадета в пехотный полк. Спустя время Мэри перешла в кавалерию, где участвовала в сражениях, демонстрируя очевидную жестокость. Раскрыть себя девушка решилась лишь когда начала питать чувства к «коллеге». Они вместе договорились подать в отставку, перебрались на территорию современных Нидерландов и даже обзавелись таверной «Три подковы».
anews.com
Правда, счастливая жизнь в итоге не сложилась, поскольку муж Мэри Рид рано умер, а таверна едва ли приносила доход. Тогда девушка решила вернуться в пехоту, и по пути в Вест-Индию их корабль атаковали пираты. Оказавшись на судне последних, британка поняла, что именно этого ей не хватало: приключений, острых ощущений и прибыли. В 25 лет она стала пираткой.
anews.com
Члены ее «команды» ограбили немало различных кораблей, лишив жизни десятки случайных путников. Особой жестокостью непосредственно в бою отличались непосредственно Рид и ее подруга Энн Бонни. Последняя являлась супругой капитана Джона Рекхэма, и вместе девушек называли «жестокими кошками ада».
В 1720 году судно, где находилась Мэри Рид, схватили англичане, а пиратов отправили под суд. Двух девушек, имевшихся на борту, решили пощадить, предположительно потому, что они были беременны. Имеется несколько версий смерти пиратки: кончина во время родов или тайное убийство.
Считается, что «Кровавую Мэри» так назвали именно в ее честь, поскольку Рид любила крепкий алкоголь и кровавые битвы. Правда, имеются и другие версии, к примеру, в истории Англии аналогичное прозвище имела Мария Тюдор, отправлявшая протестантов на костер.
anews.com
Появился коктейль в начале XX столетия, предположительно, благодаря бармену Фернанду Петио, работавшему во Франции. Некоторые источники гласят, что так свой напиток мужчина назвал в честь обычной девушки Мэри, которая часто посещала его бар.
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