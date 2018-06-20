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Любава Грешнова: «В школе меня обходили стороной»
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Любава Грешнова: «В школе меня обходили стороной» 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
Любава Грешнова: «В школе меня обходили стороной»Лиза: Вы являетесь обладательницей красивого имени — Любава. В чью честь вас назвали?
Любава: Ни в чью. Просто так получилось. Моя бабушка хотела, чтобы меня назвали Любой, а маме не нравилось полное имя — Любовь. Тем более что сочетание «Любовь Грешнова» звучало бы весьма странно. (Улыбается.) Тогда мама нашла имя «Любава». Это сейчас оно становится модным, а тогда его вообще никто не понимал. Так что в детстве я очень его стеснялась. Потому что в школе у всех имена были попроще. Но с первым кастингом я поняла, что имя — это мое спасение. Потому что оно сразу запоминается и очень выручает в профессии. Правда, никто не верит, что оно у меня настоящее, от рождения.
Л. : В школе вас не дразнили?
Л. : Нет. Я была самая боевая девочка в школе. И меня не то, что никто не дразнил, а даже обходили стороной. Уважали, наверное. (Смеется.)
Л. : Вы давно и счастливо замужем за актером Михаилом Пшеничным. В чем, на ваш взгляд, секрет счастливых отношений?
Л. : Наверное, во взаимном уважении, а также в чувстве юмора и умении смеяться вместе. Потому что любовь — все-таки абстрактное понятие. Под ней иногда подразумевается влюбленность или просто симпатия. А когда между людьми есть уважение, когда им весело и радостно вместе, тогда эти отношения могут существовать долго.
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Л. : Даже любящие люди время от времени ругаются. Расскажите, как вы с Михаилом миритесь.
Л. : В нашей семье есть такое правило — что бы ни произошло, мы никогда не выясняем, кто виноват. Некоторые пары зачастую начинают спорить, кто прав, а кто — нет, ругаться. У нас это исключено. Раз уж что-то произошло, мы стараемся решить этот вопрос, а потом обсуждаем, как сделать так, чтобы в дальнейшем подобного не происходило.
Л. : Никто не начинает обижаться?
Л. : Я начинаю. Но мне очень повезло с мужем. Михаил — идеальный супруг, который умеет сгладить любой конфликт. И поэтому мне проще. Но опять-таки это вопрос уважения. Я изначально увидела в Мише не только то, что он меня любит, но и то, что он меня уважает. Он никогда не повысит на меня голос, никогда не оскорбит и так далее. Миша он очень спокойный, мудрый человек.
Кадр из сериала «Екатерина. Взлет»
Л. : А если вы решили сняться в каком-то фильме, а Михаил против?
Л. : Такое бывает. Я ругаюсь, плачу, обижаюсь, но потом понимаю, что он был прав. Потому что в 99 процентах случаев это действительно так. Правда, мне, как женщине эмоциональной и свободолюбивой, иногда сложно это признать. И зачастую бывает так — день или два я обижаюсь, а потом все равно говорю: «Да, конечно, ты был прав. И я сразу это поняла». (Улыбается.)
Л. : В прошлом году у вас родился сын. Как изменилась ваша жизнь?
Л. : Как говорит муж, совершенно непонятно, как мы жили без него! Кажется, что он был всегда. Мы, конечно, испытываем состояние безграничной радости, знакомое, как я думаю, всем родителям. Но при этом появилось и чувство ответственности — за маленького человечка, который нам дороже всего на свете. Поэтому нам приходится быть в тысячу раз активнее, мудрее, сообразительнее. И постоянно развивать себя, потому что воспитывать ребенка можно только своим примером. Мы стараемся работать над собой. Кстати, именно у сына я сейчас учусь — его терпимости, искренности, абсолютной любви и доброте. Ведь рядом с таким маленьким искренним человечком хочется становиться только лучше и лучше.
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Л. : К слову, хотите ли еще детей?
Л. : Конечно, хотим. И не одного. А дальше уже как Бог даст. Сложно что-либо планировать. Все-таки я считаю, что дети даются Богом. Тогда, когда нужно, и тому, кому нужно. Так что мы просто будем ждать, чтобы это чудо как можно скорее случилось с нами снова.
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