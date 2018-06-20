Известные люди, которые оказались шпионами

Главный признак шпиона заключается в том, что никто не знает, что он делает на самом деле. При такой работе самое удобное прикрытие — войти в историю как совершенно нейтральный актер, писатель или танцовщица. Именно поэтому Джеймс Бонд был бы бесполезен как шпион в реальной жизни, а настоящие шпионские дела делали те, про кого никто не мог бы и подумать. Даже сейчас, по истечении многих лет, почти ничего нельзя с уверенностью сказать об их тайной работе.

Кристофер Марло

trendymen.ru

Этот английский драматург, конечно, не так легендарен, как его последователь — Шекспир. Но зато точно так же ходят слухи вокруг его имени на тему того, что он был тайным агентом. За что, по-видимому, и был убит в возрасте всего лишь 29 лет. Он шпионил для королевы Елизаветы I. Во время своей тайной деятельности он неоднократно попадал в странные передряги: то был замешан в убийстве трактирщика, то арестован за подделку монет. Видимо, все эти действия служили прикрытием чему-то большему.

Эрнест Хемингуэй

trendymen.ru

Папаша Хэм — едва ли не самый брутальный из всех известных нам писателей. Поэтому вообще не удивительно, что и он тоже был шпионом. Вся его жизнь прошла в обнимку с оружием и в опасных занятиях. Но шокирующая новость все же есть — Хемингуэй шпионил не для ЦРУ . По некоторым данным, он был завербован советским НКВД в 1940 году.

Ури Геллер

trendymen.ru

Знаменитый иллюзионист, который прославился сгибанием ложек, Ури Геллер, скорее всего, не смог избежать участи вербовки в Моссад. Это подразделение израильского политического шпионажа считается одним из самых могущественных разведывательных управлений в мире. Документальный фильм ВВС 2013 года демонстрирует, что Израиль совместно с США использовали Геллера как «психологического шпиона».

Ян ван Эйк

trendymen.ru

Фламандский живописец 14 века Ян ван Эйк был одним из тех, кто совершил настоящий прорыв в искусстве портрета. Тем не менее ценили его не за это. Герцог Бургундский Филипп III Добрый покровительствовал ему еще и потому, что тот имел большие способности как секретный агент. Ван Эйку передавались огромные суммы денег с шифрованными записками, а также странные для того времени предметы, вероятно, используемые для шпионажа.

Казанова

trendymen.ru

Человек, который за свою жизнь вскрыжил головы более чем ста женщинам, где-то находил время и для работы шпионом. Он шпионил для Венеции, власти которой умело использовали его талант к соблазнению в своих шпионских целях. Он много путешествовал по Европе, следя за еретиками и другими вероотступниками и докладывая своим нанимателям. Возможно, из-за этого в конце жизни он остался в изгнании.

Марика Рёкк

trendymen.ru

Легендарная немецкая актриса и танцовщица, естественно, не просто актрисой. Иначе бы вряд ли она после войны смогла так легко избавиться от своего прошлого. Исследование, опубликованное не так давно, обнародовало сведения, согласно которым госпожа Рёкк шпионила для Советского Союза. Основой этой истории стали файлы разведывательных служб Западной Германии 1951 года.

Джон Ди

trendymen.ru