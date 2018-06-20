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Что означает тату в виде точки с запятой
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Что означает тату в виде точки с запятой 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @rsapone90
Если вы хотите вызвать недовольство, а в некоторых случаях ярость у человека с татуировкой, просто спросите его, а что означает этот рисунок на коже.
В большинстве ситуаций это правило работает безотказно, но только не в случае, если перед вами человек с татуировкой в виде точки с запятой на заметном месте. Оказывается, это целый проект неравнодушных людей #semicolonproject.
Основательница этого проекта — девушка по имени Эми Блейл — таким способом пытается донести до людей, как это важно не замалчивать проблемы, а говорить о них. В ее семье случилась трагедия: отец покончил жизнь самоубийством — и девушке пришлось в одиночку справлять с этим горем. Часто ей хотелось просто выговориться, но она не знала, к кому обратиться, ей казалось, что всем все равно. Когда она смогла победить затяжную депрессию, ей пришла в голову идея — объединить людей, которые нуждаются в поддержке, простым понятным символом. Таким символом для нее стала точка с запятой.
Люди по всему мира, готовые выслушать или, наоборот, желающие поделиться переживаниями, украшают себя таким знаком. Кстати, его необязательно делать у тату-мастера, можно просто нарисовать маркером.
@saracoco__
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