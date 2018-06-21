Что стало с мозгом Ленина

Что было с мозгом Ленина при жизни и что стало

Смертельная болезнь Ленина до сих пор представляет собой загадку. В отсутствие официальной информации, по-прежнему остающейся за семью печатями, расцветают всяческие сенсационные слухи. Они ещё сильнее подогреваются столь же смутными и непроверенными сведениями об исследованиях мозга Ленина, которые якобы проводятся до сих пор.

Атеросклероз, сифилис, отравление, генетическое заболевание или что?

В 1921 году у вождя мирового пролетариата обнаружились симптомы странной и тяжёлой болезни центральной нервной системы. Время от времени у него стали нарушаться мыслительные, речевые и двигательные функции, отказывали конечности, его мучили ночные кошмары и бредовые видения. Такие приступы учащались, и к концу 1922 года Ленин стал недееспособным, за исключением кратких периодов просветления. В 1923 году он почти безвыездно находился в Горках под наблюдением врачей и уходом жены и практически не руководил партией и страной.

Ленина лечили светила медицинской науки из России и Германии, но и они не пришли к единому и окончательному выводу о характере его болезни. Официальной версией смерти остаётся инсульт. Кровоизлияние в мозг было, но оно произошло на фоне уже давней хронической болезни, о которой продолжают спорить. В белоэмигрантской печати появились утверждения, что мозг Ленина разъедался застарелым сифилисом, и в начале 1990-х годов эти байки были подхвачены в распадающемся СССР. Любопытно, что в лечебном курсе, прописанном Ленину, были и препараты от сифилиса, а нарком здравоохранения Н. А. Семашко запретил упоминать в официальном отчёте о смерти Ленина даже отрицание наличия у него сифилиса, дабы не давать никакого повода вражеской пропаганде.

До сих пор высказываются версии и о хроническом и преднамеренном отравлении Ленина. Во всех советских школьных учебниках твердили, что Фанни Каплан в 1918 году ранила Ленина двумя отравленными пулями. В некоторых книгах и статьях утверждается, что Ленин отравлялся свинцом от пуль. А в перестройку начали писать о том, что его отравил Сталин. Такой разнобой заставляет думать, что версия об отравлении — фейковая.

Отец Ленина умер примерно в том же возрасте также от кровоизлияния в мозг. Это даёт повод предполагать, что Ленина поразил какой-то наследственный недуг. Однако нет данных о том, что Илья Ульянов болел в последние годы жизни так же, как его сын Владимир.

Маленький мозг «гения человечества»

Когда, после смерти вождя, его мозг извлекли для исследования, он был очень сильно поражён. Внутренняя сонная артерия оказалась настолько затверделой, что по ней можно было стучать пинцетом. Вроде подтверждался диагноз атеросклероза сосудов мозга, приведшего к инсульту. В то же время значительная часть мозга была разрушена, что могло быть истолковано как его бактериальное или вирусное поражение. В некоторых статьях до сих пор утверждается, будто здоровая часть извлечённого мозга Ленина была не больше грецкого ореха, но это явное утрирование. Однако врачи, проводившие исследование, удивлялись, что Ленин мог какое-то время жить с настолько больным мозгом и даже время от времени приходить в сознание и выглядеть адекватным.

Вожди большевиков были заинтересованы в создании легенды о сверхгениальном Ленине и намеревались задействовать для его обоснования весь арсенал современной науки. Кроме того, они надеялись, что исследование мозга Ленина поможет в будущем вырастить подобных ему сверхлюдей, которые поведут мировой пролетариат к коммунизму. Ведь большевики тогда (как позднее нацисты) очень увлекались евгеникой — сомнительной наукой о возможности выведения «улучшенных» пород людей.

Задача усложнялась тем, что объём черепной коробки Ленина был меньше средней, и даже в здоровом состоянии его мозг весил бы не больше 1340 граммов. Хотя было давно известно, что выдающиеся люди бывают и с небольшим мозгом (например, у писателя Анатоля Франса мозг весил чуть больше 1000 граммов — как у среднего питекантропа), но это не укладывалось в создаваемый миф о вожде. На помощь был призван германский учёный, социал-демократ Оскар Фогт.

«Институт мозга»

«Под Фогта» в Москве в 1925 году был организован Институт мозга. Немецкий невролог с помощью специально сконструированного им инструмента разрезал мозг больше чем на 30 тысяч кусочков и тщательно изучал (благо высокое жалованье платилось исправно) на протяжении трёх лет. В 1927 году он опубликовал результаты исследования, в которых было заявлено, что мозг Ленина обладал какими-то уникальными особенностями клеточной структуры, обусловившими его гениальность. Как признают сейчас почти все учёные, это заявление не имело никакой научной ценности и было лишь пропагандистским трюком.

Дальше начинается самое интересное. По идее, мозг Ленина должен и сейчас храниться у преемника Института мозга — Отдела исследований мозга Научного центра неврологии РАМН. Говорят, там же сохраняются и изучаются мозги многих десятков наших выдающихся соотечественников — от Владимира Маяковского до Андрея Сахарова . Но работа Института, после краткого периода относительной открытости в начале 1990-х, сейчас снова засекречена, как и в советское время.

Иногда появляются сомнительной достоверности публикации, что большинство экспонатов Пантеона (так неофициально называлось хранилище мозгов Института) было утрачено после 2004 года, когда за недостатком финансирования исследования пришлось прекратить. Мозги выдающихся людей (возможно, и Ленина) якобы оказались в одном из заброшенных зданий Института. Там возник стихийный бомжатник, почти все экспонаты были испорчены, и лишь в 2014 году, когда пронёсся слух об отравлениях оставшимися в бесхозном здании химическими реактивами, оно было заколочено по распоряжению МЧС . Пока эту сплетню никто не опроверг, а мозги советских вождей Институт никому не показывает.

Оскар Фогт вернулся из советской России в Германии в 1930 году. По некоторым сведениям, он увёз с собой часть мозгов Ленина для дополнительного исследования. Они были помещены в Институте исследований мозга имени кайзера Вильгельма I в Берлине. Но вскоре случилась неприятность — к власти в Германии пришли нацисты, а фрагменты ленинского мозга оказались у них в руках. Сам Фогт за своё социал-демократическое прошлое был уволен из этого института в 1936 году. По версии бельгийских журналистов Л. Ван Богерта и А. Девульфа, Берлинская операция в апреле 1945 года была предпринята советскими войсками для того, чтобы овладеть мозгом Ленина раньше, чем до него сумеют добраться американцы. После этого мозг Ленина был якобы на время выставлен на всеобщее обозрение в Мавзолее Ленина (что не подтверждается другими источниками), а потом снова помещён в московский Институт мозга.