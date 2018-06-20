ТОП-5 именных хитов, которые могли бы быть спеты в честь российских футболистов

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко после матча группового турнира чемпионата мира Россия — Египет поставил песню группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас». Объяснение столь колоритного трека просто: неожиданная победа нашей сборной со счетом 3:1 практически обеспечила воспитанникам главного тренера команды Станислава Черчесова выход в плей-офф мундиаля. Какими композициями можно было бы чествовать главных героев игры, выяснила корреспондент «ВМ».

Несмотря на весьма дерзкий контекст хита группы «Ленинград», припев песни, при должном осмыслении, вполне себе ярко выражает вчерашние эмоции 143-х миллионов россиян по отношению к Станиславу Черчесову:

«Ты просто космос, Стас! Ты просто космос!

Впадаю я в экстаз! Ты просто космос, Стас!

Ты просто космос, Стас! Ты просто космос!

Впадаю я в экстаз! Ты просто космос, Стас!»

Позвонил за перевал, в районе первого,

Только видела в кино такого нервного.

Через двадцать прилетел, нагнал туманного,

Мой любимый Альбион с глазами странного".