Ещё
ТОП-5 именных хитов, которые могли бы быть спеты в честь российских футболистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОП-5 именных хитов, которые могли бы быть спеты в честь российских футболистов 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Футбольный комментатор Владимир Стогниенко после матча группового турнира чемпионата мира Россия — Египет поставил песню группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас». Объяснение столь колоритного трека просто: неожиданная победа нашей сборной со счетом 3:1 практически обеспечила воспитанникам главного тренера команды Станислава Черчесова выход в плей-офф мундиаля. Какими композициями можно было бы чествовать главных героев игры, выяснила корреспондент «ВМ».
Несмотря на весьма дерзкий контекст хита группы «Ленинград», припев песни, при должном осмыслении, вполне себе ярко выражает вчерашние эмоции 143-х миллионов россиян по отношению к Станиславу Черчесову:
«Ты просто космос, Стас! Ты просто космос!
Впадаю я в экстаз! Ты просто космос, Стас!
Ты просто космос, Стас! Ты просто космос!
Впадаю я в экстаз! Ты просто космос, Стас!»
Позвонил за перевал, в районе первого,
Только видела в кино такого нервного.
Через двадцать прилетел, нагнал туманного,
Мой любимый Альбион с глазами странного".
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые выявили снижение уровня интеллекта у людей Денис Шведов: Я случайно оказался в театральном вузе Бессмертная Роза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пляжные фото сзади разрывают соцсети51
Правда ли, что в СССР мыло делали из собак6
Грязные тайны самой страшной тюрьмы Казахстана6
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео8
Как выглядит плацкарт по-японски26
Видео
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
05:49
Грязные тайны самой страшной тюрьмы Казахстана
Истории
04:22
Аномально огромные рыбы, которых выловили в России
Истории
13:08
10 заброшенных мегапроектов СССР
Истории
01:23
Искусственный разум научился «видеть» сквозь стены
Вещи
03:44
Жуткие изобретения прошлого
Вещи
12:14
Как продали Аляску на самом деле
Истории
04:33
Люди, которые засмеялись не в то время
Люди
04:19
Какие эксперименты чуть не привели к концу света
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение