Казачья демократия: как выбирали атамана

Настоящая демократия или казачья вольница? Все общественные, бытовые и политические дела у казаков обсуждались на Круге. На нем же избирали и атамана.

Атаман

Избранник управлял жизнью хутора, станицы или всего казачьего войска. Поэтому атаманом становился самый мудрый, опытный, образованный казак, заслуживший всеобщее доверие. Лидера избирали не только для управления станицей или всем казачьим войском, его выбирали для военного похода, охоты, рыбалки или для встречи с царем.

Казачий Круг

Круг собирался всегда на площади перед станичной избой, часовней или церковью. Место это называлось майданом.

В воскресенье или праздник атаман, выйдя на крыльцо церкви, приглашал казаков на сбор. Есаулы делали «закличку» — шли по улицам с насекой в руке и, останавливаясь на каждом перекрестке, кричали: «Атаманы молодцы, сходитесь на майдан, ради станичного дела!».

После этого станичники торопились на майдан. В «голосовании» участвовали все взрослые казаки, женщины, порочные и пенные казаки не допускались. Малолетние казаки могли находиться в Круге только под присмотром своего отца или крестного.

В центр собрания выносились хоругвь или иконы, поэтому казаки стояли без головного убора. Когда старый атаман «слагал полномочия», он, положивши свою насеку, спрашивал атаманов-молодцов, кто будет делать доклад. Право доклада принадлежало не каждому, и сам атаман без согласия избранных судей, не мог сделать доклада. Отсюда и пошла поговорка: «атаман не волен и в докладе».

Атаман с булавой и насекой

Назначенный докладчик предлагал сбору выбрать нового лидера. Кандидатами становились грамотные, рачительные в хозяйстве и авторитетные казаки. Часто атамана выбирали из числа офицеров. Но избранниками иногда становились и недостойные лица.

Дело в том, что претендент мог подкупить казаков на Круге. Для этого он заранее угощал их в ближайшем кабаке или в доме своих друзей. Поверивший обещаниям и «щедрой» агитации, электорат поддерживал «своего» кандидата. Таким образом, на Круге часто образовывались «партии» от разных претендентов, которые спорили и агитировали за своих кандидатов.

Сами выборы проходили по принципу «чье имя чаще выкрикивается»

Провозглашенный принимал из рук докладчика атаманскую насеку, которая представляла собой посох с металлическим набалдашником, а почетные казаки прикрывали насеку своими шапками в знак поздравления и почтения. Бывали случаи, что казаки разочаровывались в выбранных своих избранниках.

В оправдание своей ошибки голосующие обыкновенно приводили то обстоятельство, что атаман ранее «не выказывал наружу своего нрава».

Лидера избирали на год или на три, т.е. «на терем». На это время приказы атамана были беспрекословны. Особенно авторитет атамана проявлялся в военных походах, где правильное решение полководца могло спасти казаков от неминуемой смерти.

Поэтому казаки подчинялись своему атаману: «куда ты глазом кинешь, туда мы кинем головы свои». Но власть атамана не была безграничной, за ошибки или оплошности он нес ответственность. На Круге его могли подвергнуть суду и даже всыпать розгами. «За дело били, за правду», — говорили казаки-старики о нерадивых атаманах.