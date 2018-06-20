Мозгов: присутствие в команде Леброна и давит на игроков, и мотивирует их 

Баскетболист «Бруклина» Тимофей Мозгов рассказал, с какими сложностями сталкиваются партнёры по команде Леброна Джеймса.
«Присутствие в команде Леброна и давит на игроков, и мотивирует их. Он требовательный, в том числе и к своим партнёрам, но в первую очередь — к себе. Он не заставляет тебя прыгать выше головы или делать то, что ты делать не умеешь. Просто ты должен качественно делать то, что должен. Не халявить. Просто быть профессионалом», — рассказал Мозгов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Ковалёвым.