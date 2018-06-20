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Под палящим солнцем: 7 поз для секса, если вы обгорели
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Под палящим солнцем: 7 поз для секса, если вы обгорели 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Столько прекрасных вещей происходит летом: отпуск, море, песок и, конечно, жаркий летний секс. Но если тебе знакома ситуация, когда в первый же день отпуска вы оба обгорели и стали похожи на вареных раков, то наш материал точно для вас. Что делать, если к коже больно притронуться, а секса все-таки хочется.
18+
Обгорела спина — поза наездницы
Если одна мысль о том, чтобы елозить спиной по простыне вызывает у тебя гримасу ужаса, ищи позу, где твоей спине вообще не придется соприкасаться с поверхностями. То есть миссионерская — точно сейчас не твой вариант. Не забудь напомнить партнеру, чтобы он не прикасался к чувствительным местам в моменты страсти.
Помимо лучшего доступа до точки G, поза наездницы позволяет контролировать глубину и темп проникновения.
Поза лотоса
Но если ты не любительница залезть на партнера сверху, присмотрись к более интимным вариантам, когда вы с партнером сможете быть лицом к лицу. Сядьте друг напротив друга, переплетя ноги.
Одно «но» — в этой позе партнеру уж точно захочется тебя приобнять, поэтому убедись, что вы оба как бы откидываетесь назад, опираясь на руки, чтобы не было искушения подключить руки.
Перевернутая наездница
Отвернись от партнера, оседлай его и опусти живот и грудь на ноги партнера. Может быть, у тебя в этот момент будет не самое захватывающее зрелище, но зато у партнера будет возможность стимулировать твои ягодицы, и при этом не прикасаться к обожженной спине.
Обгорели ноги — поза у стены
Если твои ноги стали пунцовыми спереди или сзади, очень важно выбрать позу, где ты не будешь их напрягать. Если ноги хорошо прожарились и спереди, и сзади, твой вариант — поза стоя. Встань, слегка прогнувшись в пояснице, чтобы приподнять ягодицы, и позволь партнеру встать сзади. Если у вас большая разница в росте, это может быть непросто, так что тебе потребуется встать на несколько толковых словарей.
Обгорела грудь и живот — догги-стайл
Начнем с того, как ты умудрилась опалить живот и грудь, при этом не спину. Впрочем, ладно, с кем не бывает — уснула на солнцепеке, вот тебе и ожоги. В сексе тебе предстоит поберечь себя и создать минимум контакта кожи с кожей. Если вы занимаетесь сексом догги-стайл, то можете «соединиться» только в одном месте.
Обгорело все тело — взаимная мастурбация
Если ты из тех счастливиц, кто получает все и сразу, то даже для тебя есть выход. Если ты не просто уснула на пляже, но потом проснулась, перевернулась и заснула опять, получившись, как стейк, welldone. Вместо того, чтобы подбирать позу, где ты не будешь кричать от боли, займитесь нежной взаимной мастурбацией.
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