Солнцев — подлецу Абрикосову: Ты мерзкая и проклятая судьбой тварь!

Шоумен плюнул в бывшего коллегу по «Дому-2». Сносить хамство не в его правилах.

"Все выпады Мая я воспринимаю со смехом, — уверяет Солнцев, — потому что вся его жизнь — бесконечные упреки, обиды, обвинения. Май — не смешной, не забавный, не сатирический. Он никому не поднимает настроения, не заставляет никого задуматься".

"Не в моем характере оскорблять людей, но я напомню, что Май Абрикосов у всех тотально ассоциируется с тяжелой беспросветной наркотой, — продолжает Солнцев. — Не знаю, находится ли он в данный момент под кайфом или ограничивается приемом мухоморов. Это по нему очень читается. И еще он тотально врет!"

"А теперь я хочу к нему обратиться, — кричит взбешенный Солнцев. — Май, мерзкая и проклятая судьбой тварь, никогда не смей говорить ни о чьей ориентации. Я свою никогда не скрывал и всегда подчеркивал, что являюсь бисексуалом. И мне всегда нравились красивые — мужчины и женщины — люди, они меня по жизни окружают. А ты — старый, мерзкий и дрянной — в эту категорию не входишь. К тому же весь золотой состав «Дома-2» знает, что ты никакой не натурал, никогда им не был. Я просто не хочу уподобляться тебе и рассказывать, чей *** был в твоей заднице".

"Репутация мужчины — это не то, с кем он спит, а бабки, которые он зарабатывает, — горячится Солнцев. — И если ты, идиот, этого не понимаешь и считаешь, что со своей наркоманской продажной душонкой можешь поучать людей, то грош тебе цена. Мальчишку бы тебе хорошего, и будет у тебя все в порядке".

"Та жизнь, которую я веду, миллионы концертов, которые дал по всей стране и еще дам, миллионы клубов, в которых выступил, — это нереализованная мечта полудурка Абрикосова, — заявил Солнцев. — И я понимаю, почему ему так досадно. Ведь когда я пришел на проект, Май был очень известным человеком, которого любила вся страна. Теперь же я процветаю, а он превратился в мерзкого старикашку, который на всех обижается и пишет жалобы".

Напомним, накануне Абрикосов резко высказался о Солнцеве. «Заработанное в скандальном проекте „Дом-2“ приносит Рустаму много негатива. Слухи о его сексуальных предпочтениях ходили давно, и, видимо, Солнцев не гнушался таких разговоров, всячески подогревая тему. Он шутил о гомосексуализме, делал фривольные комплименты мужчинам в Сети, которые вполне можно было принять за однополый флирт. Желая реализовать свои блестящие умения по развлечению публики, Рустам пробовал вести свадьбы и корпоративы, не гнушался выступать с песенными номерами на открытии мебельных магазинов, мечтал стать „пиарщиком“ уже известных поп-коллективов, организовывал коалиции по интересам с бывшими и по совместительству безработными участниками „Дома-2“, записывал разоблачающие телестройку видеоролики на YouTube, однако итогом его профессиональных поисков сегодня является создание собственной мини-рубрики „Мама дорогая“ или „Добрый Руся“, — сообщил Май.