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Тест: с какой британской звездой ты могла бы встречаться?
Попкорн News
37 минут назад
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Фото:
Попкорн News
Гарри Стайлс
,
Тео Джеймс
, а может,
Дэвид Бекхэм
? С помощью этого теста предлагаем выяснить, кто из знаменитостей Великобритании лучше всего подошел бы тебе в качестве потенциального бойфренда.
Поехали!
попкорнnews
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