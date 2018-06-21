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Тест: с какой британской звездой ты могла бы встречаться?
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Тест: с какой британской звездой ты могла бы встречаться? 

Попкорн News 37 минут назад
Фото: Попкорн News
Гарри Стайлс, Тео Джеймс, а может, Дэвид Бекхэм? С помощью этого теста предлагаем выяснить, кто из знаменитостей Великобритании лучше всего подошел бы тебе в качестве потенциального бойфренда.
Поехали!
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