Жадина-говядина: 4 категории скупердяев, от которых стоит держаться подальше

Жадность — это качество, которое распространяется не только на финансовую сторону жизни. Если человек жаден, он жаден во всем — в деньгах, словах, заботе, внимании, любви…

Еще Фаина Раневская сказала, что «жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение». Однако неважное настроение может быть раз в месяц, а жадного мужчину придется терпеть рядом ежедневно. Но ведь каждой женщине приятно, когда за ней ухаживают и делают пусть небольшие, но сюрпризы. Мы живем положительными эмоциями, и именно они помогают нам чувствовать себя еще более красивыми и желанными. Не зря в ответах на вопрос «Какие качества ты ценишь в мужчинах?» в первых рядах всегда стоит щедрость. Кто же такой щедрый мужчина? В первую очередь это тот человек, который, несмотря на отсутствие миллионов в кармане, умеет тебя удивлять и баловать, считает психолог и ведущий секс-тренер Москвы Екатерина Федорова

Ты узнаешь его из тысячи

На самом деле если быть внимательной, то есть шанс распознать жадного мужчину даже на начальной стадии отношений.

● На первые встречи мужчина приходит к тебе с подарками, но потом все свидание не упускает шанса припомнить свою щедрость.

● Следит за всеми акциями, собирает купоны и ни за что не зайдет в магазин, если у него нет в нем скидочной карты.

● Никогда не оставляет чаевые, как бы хорошо вас ни обслужили.

● Предпочитает дарить те подарки, которые могут быть полезны не только тебе, но и ему.

● Если впереди маячит праздник, на который нужно значительно потратиться, мужчина готов придумать сотню причин, чтобы на него не пойти.

Жадные мужчины делятся на несколько категорий:

Продукты по скидкам, старенькая машина и сбор сдачи в магазине до последней копейки — все эти признаки выдают в твоем избраннике практичного человека. С мужчиной этого типа приходится непросто, но это самый безобидный типаж. Если ты любительница романтики, а букет цветов на свидании является важным атрибутом, то тебе с практичным мужчиной не по пути. Скорее всего, от такого молодого человека ты на праздник дождешься какого-нибудь полезного подарка, например кухонной техники или одежды. Если ты и сама не любишь тратить деньги на ерунду и считаешь милые подарки безделушками, то, возможно, прагматичный мужчина — тот, кто тебе нужен.

В отпуск с таким мужчиной ты отправишься только по горящей путевке, а в кино вы будете ходить по будням на утренние сеансы. Также можешь забыть про брендовую одежду, ведь можно купить подделку, но гораздо дешевле. Если ты начала встречаться с прижимистым мужчиной, то вашим верным спутником в отношениях станет фраза «альтернативный вариант». Его ты будешь искать повсюду. Наверняка парень окажется приверженцем российских курортов и отечественных производителей. Если у него вдруг появилась дорогая, роскошная вещь, то можешь быть уверена: носить он ее будет до последнего. Стоит приготовиться к тому, что если вы пойдете ужинать в дорогой ресторан, то счет придется оплачивать пополам.

Очевидный плюс — представители этого типа парней любят роскошь и стремятся к богатству. Он наверняка занимает престижную должность в известной фирме, имеет огромную квартиру и загородный дом. Главный минус — тебе от этого ни холодно ни жарко. Мужчины такого типажа часто не зацикливаются на внешности. Богатое убранство дома для них важнее футболки именитого дизайнера. Парень может прийти к тебе на свидание в поношенной рубашке, мятых брюках и с пустыми руками. Жить с таким «жадиной» под одной крышей — то еще испытание. Если ты готова к отчету не только на работе, но еще и дома — вперед. Наверняка придется каждый раз объяснять, сколько и на что денег ты потратила.

Помнишь фразу из сказки: «Там царь Кащей над златом чахнет…»? Она про самую опасную категорию мужчин — «скупец». Наивысшая мера жадности проявляется не только по отношению к окружающим его людям, но и к самому себе. Главная цель для такого мужчины — копить. Деньги хранятся в надежных вкладах, а на бытовые вещи, которые обеспечат комфортную жизнь, вечно не хватает. Если ты встретила такого мужчину и собираешься продолжать с ним отношения, забудь о подарках. Даже в твой день рождения и на 8 Марта он придумает тысячу причин, чтобы ничего тебе не дарить.

Отдать на перевоспитание

На вопрос, можно ли перевоспитать жадного мужчину, однозначного ответа нет. Если ты будешь вести себя мудро и попытаешься в деликатной форме донести до мужчины, что тебя не устраивает, то, может быть, рано или поздно он одумается и увидит в тебе женщину, которой нужно внимание. Часто за жадностью стоит страх — страх бедности, страх остаться одному. Если дать человеку чувство безопасности, то он вполне может превратиться в прекрасного щедрого принца.

Ну а наша редакция, в свою очередь, желает тебе поскорее встретить своего Ричарда Гира — идеального мужчину, который готов бесконечно баловать и удивлять любимую женщину. Смотри в ролике ниже, как настоящий мужчина демонстрирует свою щедрость…

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: сцена из к/ф «Красотка»