Глупые поступки, попавшие на видео

Все мы время от времени делаем небольшие глупости. Иногда это происходит случайно, а иногда задумка, которая кажется нам оригинальной, на самом деле оказывается сущей нелепостью. Эти герои попали в объектив камеры, когда совершили самые глупые поступки.

1. Молодой человек, фанат футбола, сделал татуировку в честь победы любимой команды в Суперкубке. Но команда не выиграла турнир, а вот татуировка на спине юноши осталась.

2. Сотрудники скорой помощи рассказали о нелепости с пациентами. Пара вызвала медиков из-за того, что девушка плохо себя чувствовала. Оказалась, что у девушки схватки и она вот-вот родит, хотя сама роженица понятия об этом не имела. Новоявленный папаша категорически отказывался верить, что стал отцом. Оказалось, что с девушкой они занимались сексом только стоя, а, по его мнению, в такой позиции беременность наступить никак не могла.

3. В 2017 году в США на конференцию собрались люди, убеждённые, что Земля плоская. Участники совершенно серьёзно говорили, что планета плоская, ведь мы не видим, например, вращения Земли.