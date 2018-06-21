Ксения Собчак призналась, за что на самом деле ее любит Максим Виторган

@xenia_sobchakКсения Собчак призналась, за что на самом деле ее любит Максим ВиторганКсения Собчак (36) и Максим Виторган не раз публично признавались друг друг в любви. Супруги помнят, что когда они только поженились пять лет назад, многие не верили в их брак. По мнению большинства, Собчак и Виторган слишком разные. Однако за пять лет они доказали, что их чувства настоящие. Максим Виторган рассказывал пользователям, что обожает жену за ум, красоту, нежность, преданность, смелость, умение любить и дружить, работоспособность, умение готовить сырники и рожать «невероятных детей».

@xenia_sobchak

Ксения Собчак решила не оставаться в долгу и заявила фолловерам, что муж любит ее не только за достоинства — это слишком легко — но и пороки. По мнению Собчак, это высшее проявление любви. В подтверждение она привела цитату из своей любимой книги «Атлант расправил плечи»: «Любить женщину за ее достоинства бессмысленно. Она заслужила это. Это плата, а не дар. А вот любить женщину за ее пороки — это и есть настоящий дар, потому что она не заслуживает этого». Фолловеры согласились с Ксенией, заметив, что ей очень повезло с мужем: «Молодец Ксения, все то вы знаете, все видите… Самокритичность, достойна уважения. Вам повезло с Максимом».