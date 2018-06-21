Ещё
Ксения Собчак призналась, за что на самом деле ее любит Максим Виторган
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Собчак призналась, за что на самом деле ее любит Максим Виторган 

Лиза 3 часа назад
Фото: Лиза
@xenia_sobchakКсения Собчак призналась, за что на самом деле ее любит Максим ВиторганКсения Собчак (36) и Максим Виторган не раз публично признавались друг друг в любви. Супруги помнят, что когда они только поженились пять лет назад, многие не верили в их брак. По мнению большинства, Собчак и Виторган слишком разные. Однако за пять лет они доказали, что их чувства настоящие. Максим Виторган рассказывал пользователям, что обожает жену за ум, красоту, нежность, преданность, смелость, умение любить и дружить, работоспособность, умение готовить сырники и рожать «невероятных детей».
@xenia_sobchak
Ксения Собчак решила не оставаться в долгу и заявила фолловерам, что муж любит ее не только за достоинства — это слишком легко — но и пороки. По мнению Собчак, это высшее проявление любви. В подтверждение она привела цитату из своей любимой книги «Атлант расправил плечи»: «Любить женщину за ее достоинства бессмысленно. Она заслужила это. Это плата, а не дар. А вот любить женщину за ее пороки — это и есть настоящий дар, потому что она не заслуживает этого». Фолловеры согласились с Ксенией, заметив, что ей очень повезло с мужем: «Молодец Ксения, все то вы знаете, все видите… Самокритичность, достойна уважения. Вам повезло с Максимом».
А тем временем СМИ сообщают: Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца.
Лиза: последние новости
8 способов смотреть футбол вместе с мужем Как в 69 лет выглядеть на 40: секреты молодости Аллы Пугачевой Любава Грешнова: «В школе меня обходили стороной»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пляжные фото сзади разрывают соцсети55
В сети унизили «самых успешных людей» на свете
Как выглядит плацкарт по-японски53
«При виде меня люди переходят на другую сторону»41
Запрещенные открытия, которые могли изменить мир11
Видео
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
06:08
По миру путешествует поезд-призрак
Безумный мир
02:00
Страны, где покупают невест
Безумный мир
05:49
Грязные тайны самой страшной тюрьмы Казахстана
Истории
10:44
Теории конспирологов, в которые верят люди
Истории
10:44
Запрещенные открытия, которые могли изменить мир
Истории
04:22
Аномально огромные рыбы, которых выловили в России
Истории
13:08
10 заброшенных мегапроектов СССР
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение