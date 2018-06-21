Аркадий Новиков: как быть хорошим человеком

Аркадий Новиков — Буквально год назад я сделал для себя важное открытие — человек рождается со всеми своими лучшими и худшими качествами. В нём существует злоба, зависть, жадность. Он может ругаться, может завидовать… всё что угодно! Но в процессе жизни плохие качества человек пытается погасить, а хорошие, наоборот, развить.

Каждый старается казаться лучше, чем он есть. Изначально, когда я был маленький, а потом стал старше, я был другим — не таким, какой я сейчас. Когда ты попадаешь в непростую среду, у тебя есть только два варианта: ты либо закаляешься, либо становишься «мягким» и течёшь по заданному направлению. Я родился в небогатой семье, но для меня эта среда оказалась комфортной. Я был вялым, спортом особо не занимался, такой маменькин сыночек. Меня всё время кто-то обижал. Но получилось так, что после школы я попал в кулинарное училище — и вот там-то я почувствовал: это моё.

Потом были рестораны и та самая агрессивная, жёсткая среда. Не то чтобы она плохая — нет, но нужно было выживать. Работать. Пахать. А если ты, не дай бог, не работаешь, тебя просто съедят.

Потом была армия, где в принципе было то же самое. Надо за себя постоять, надо быть сильным, надо тренироваться, надо быть мужчиной. И так всю жизнь. Каждый раз это барьер. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Посоветовал бы я своим детям, чтобы они преодолевали такие барьеры, чтобы мой сын был таким же, как я? Не знаю. Это философский вопрос. Если говорить, доволен ли я собой — наверное, да. Хотя опять же, смотря с чем сравнивать. Я много сделал. Открыл какое-то количество ресторанов, в которых работают люди. Много людей. Мне интересно жить, у меня есть близкие, товарищи, друзья. Я люблю жизнь. Я не потерял к ней интереса.

Сегодня ко мне подошли люди и предложили сфотографироваться. Женщина открывает телефон, а у неё там на фотографии цветы. На мой вопрос, откуда цветы, она отвечает: «А это у нас в Нижнем Новгороде цветы в огороде растут». Я говорю: «А у меня есть цветок, смотрите, сфотографировал — кувшинка. В инстаграм не могу выставить, потому что подумают — мужчина, выставляющий кувшинки? С ним что-то не так. И побоялся».

Мне кажется, в жизни надо искать красоту. В мире столько всего красивого, столько всего интересного! Вкусная еда, интересные люди, книги, фильмы, общение, работа — всё что угодно! И если это есть и ты получаешь от всего удовольствие, наверное, это идеальный расклад.

Я часто говорю, что вот это у меня хорошо, другое хорошо, но это «хорошо» — оболочка. Хорошо не получается само собой. Это труд, пот. Не могу сказать, что я прямо такой пахарь, но всё равно — рестораны состоят не только из «как у вас хорошо, спасибо за еду». Они состоят и из позитивного, и из негативного в том числе. И в ресторанах я в основном занимаюсь тем, что решаю проблемы и споры. Между сотрудниками, между партнёрами, между сотрудниками и персоналом, между поставщиками и ещё кем-то. Это тяжёлый труд. Но если в итоге всё хорошо и к тебе приходят люди, это счастье.

Я одно знаю: плохо, когда обижают слабого. Да, я бываю жёстким, бываю злым и агрессивным, но я ненавижу, когда человека унижают. Тем не менее не могу сказать, что в детстве меня обижали, а потом я решил стать сильным. Нет, я просто не хотел (и не хочу) жить плохо. Хочу хорошо. Вкусно есть, отдыхать, хорошо работать, проводить время с друзьями, получать удовольствие. Позволять себе то, что мне нравится. Это нормально, причём нормально для всех. Каждый, кто работает, заслуживает этого. — Я обожаю то, что делаю. Заниматься ресторанным бизнесом, на мой взгляд, значит нести добро. Ресторан — это место, где люди могут вкусно поесть, получить неимоверный кайф, настоящее удовольствие. Как сейчас помню: мой сын, совсем маленький, стоит и плачет. Мы не понимаем, в чём дело. Он показывает на полки — все полочки закрыты, а одна открыта. Мы её закрыли, и он перестал плакать. То же самое было потом, когда на полочке все машинки стояли ровно, а одна криво. Это к тому, что мы все разные и замечаем разное.

Я люблю разговаривать с людьми. Могу поинтересоваться, как дела, всё ли хорошо. При этом мне неважно, кто это — повар, официантка, уборщица. Для меня общение — это естественный процесс, я и не считаю этой своей заслугой.

Я вообще не помогал Саше (Александра Новикова, дочь ресторатора, основатель сайта о здоровом образе жизни How to Green. — Прим. ред.). И я горжусь тем, что у неё всё получилось, и тем, что она всё сделала сама. Я помог ей совсем чуть-чуть, дал взаймы первые деньги, чтобы она наняла нескольких человек. Потом она стала уже полностью самостоятельной. И я никогда не влезал в её дела. У нас с ней совершенно разное видение процессов. Чтобы мы не ругались, я хотел, чтобы она всё сделала сама. И она сделала. Честно говоря, я думал, что она поиграет и бросит. Но она не бросила.

У нас дома живёт пять собак. Мне кажется, у жены на первом месте любимая собака, а потом уже семья (причём я в конце). Я тоже люблю собак, но все они почему-то любят мою жену. Сейчас вот мы вернулись и я, если честно, немного даже приревновал — они в основном крутились возле жены, визжали-пищали, бросались на неё. А со мной, так — пару раз хвостом получил по ноге и всё.

Нужно понимать, что собака — это не игрушка, это живой организм, у него есть душа. Кроме того, собаки — это труд. Многие берут щеночка, играют с ним, пока он хорошенький, а потом, когда он вырастает, теряют к нему интерес. Если собака привязывается, а хозяин, не дай бог, плохо с ней обращается, она очень из-за этого переживает. Когда я был в школе военного собаководства, собак там в основном привозили из питомников, куда их сдавали владельцы. Многие собаки были озлобленные и обиженные из-за того, что их били. Так что надо стараться быть добрым — и с людьми, и с животными. Статьи по теме Яичница с овощами на завтрак: рецепт от Аркадия Новикова Саша Новикова: как найти баланс и быть счастливым Мигель : «Если у человека есть предназначение, значит, он будет заниматься любимым делом несмотря ни на что» «Если у человека есть возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от неё отказываться»

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