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Богатство не решит все твои проблемы
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Богатство не решит все твои проблемы 

BroDude 3 часа назад
Фото: BroDude
Идея этой статьи появилась на основе высказывания древнеримского философа Луция Сенеки о богатстве. Мы уже писали о том, как античный мыслитель рассуждал об успехе. Поэтому будет логичным рассмотреть сопутствующую этому успеху категорию — богатство.
«В первую очередь подумайте о том, насколько в мире бедных людей больше, чем богатых. И вы не обнаружите всех их несчастными. Тем более вы не увидите, что они более грустны или тревожны, чем богатые люди. Это потому что у них меньше вещей, которые отвлекают их умы. При этом не все богатые люди являются счастливыми. Ведь, несмотря на все свои богатства, они переживают те же самые проблемы». — Луций Сенека —
Для начала стоит упомянуть, что Сенека был приближенным императора Древнего Рима, большим государственным деятелем и одним из богатейших людей своей эпохи. Поэтому все его высказывания относительно богатства выражают мнение человека осведомленного и не являются жалкими оправданиями бедняка. Философ просит тебя задуматься над тем, как много в мире людей, не обладающих богатством, чувствуют себя совершенно удовлетворенными. И добавляет, что это, вероятно, потому, что у них меньше проблем и переживаний. Ведь большое богатство подразумевает огромную ответственность, а также непокидающий страх потерять своё имущество. При этом богатые люди не лишены тех же проблем, какими наделены и бедняки.
Оспаривать те преимущества, которые могут позволить себе богатые люди, в данном случае никто не собирается. И это не только полезные атрибуты жизнедеятельности. Есть и более важные вещи, которые можно приобрести за деньги: безопасность, хорошее качество жизни. Но ты наверняка слышал фразу: «Больше денег — больше проблем». Отталкиваясь от этого, можно подойти к главному вопросу, который раскрывает суть данной темы. Давай рассмотрим такой простой пример, как выигрыш в лотерею. Наверное, нет такого человека, который не мечтал бы внезапно сорвать огромный куш. Мы уже чувствуем, как ты фантазируешь на эту тему, представляя себя лежачим на шезлонге где-то у берегов Тихого океана, попивая «Дайкири», который приготовила тебе Скарлетт Йоханссон. Конечно, внезапно свалившаяся на тебя крупная сумма денег решила бы много проблем. И поначалу ты ощущал бы непрекращающееся чувство эйфории. Но затем, после удовлетворения всех материальных запросов, к тебе постепенно вернулись бы важные и общие проблемы и потребности. Привыкнув к той роскоши, которая у тебя есть, ты больше не воспринимал бы ее как подарок судьбы. И на смену этому приходит желание иметь то, без чего не имеют значения все деньги мира: самореализацию, близких людей рядом, гармонию с самим собой, в конце концов.
Поэтому богатство, если и представляет высокую ценность, то скорее в том случае, когда оно является плодом твоего труда, наградой за упорство и талант. При этом ключевыми остаются неподвластные материальной оценке категории. Например, то самое дело, которому ты готов посвятить свою жизнь. А богатство — это лишь закономерный и приятный его результат.
Нет ничего плохого в том, чтобы ожидать достойной оплаты своего труда и желать комфортной жизни. В конце концов, любой нормальный человек к этому стремится. Но не стоит пренебрегать словами Сенеки. Прежде чем стремиться к богатству, нужно понимать, какое значение в твоей жизни будут играть деньги. Да, они способны решить множество проблем, но не стоит превращать их в самоцель. В противном случае это провоцирует жадность и алчность. Эти качества, безусловно, способствуют обогащению, но вряд ли имеют какое-либо отношение к счастью. Как бы банально это ни звучало, но суть денег заключена в возможности их потратить, а не в накоплении. В логической цепи «работа—деньги—удовольствия» деньги выполняют роль связующего звена между самым главным, являясь, по сути, инструментом обслуживания жизни, но не самой жизнью. 15 цитат о деньгах и богатстве
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