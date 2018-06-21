17 честных мемов про селфи, в которых каждый узнает себя 

Сегодня, 21 июня, весь мир отмечает Национальный день селфи. Вы, наверное, не знали, но у селфи есть свой праздник аж с 2014 года. За все эти годы в сети появилось огромное количество «себяшек», а если что-то становится очень популярным, то пользователи социальных сетей начинают это высмеивать. В нашей подборке — 17 смешных мемов про то, как мы все (и наши родители, бабушки, дедушки) делаем фото на фронтальную камеру наших смартфонов.
Когда на 735-м селфи понял, что дело не в отсутствии «рабочей стороны», а в том, что ты уродливый.
«Алло, модельное агентство? Мое селфи набрало уже 34 лайка. Мне кажется, что я готова стать профессиональной моделью»
Чтобы ни случилось — делай селфи!
Даже если у вас выдался плохой день, множество лайков, поставленных вашему селфи, сделают вас королевой.
Бейонсе
Приз за лучшее селфи получает эта девушка!
Высадился первым на Луну — сделал пять фото. Зашел в туалет — сделал 37.
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Эволюция:
Не сильно богаты, но с богатым воображением.
Селфи-креатив:
«Зачем они позируют… Когда я фотографирую себя?»
Гениально!
Куда катится мир? Даже президент Барак Обама сделал селфи с похорон — похорон Нельсона Манделы.
Барак Обама сделал селфи с похорон
Когда селфи не получилось:
Селфи без макияжа выглядит так:
«Сделай селфи через втулку от туалетной бумаги и притворись, что ты на Луне»
Когда тебе кажется, что ты красивая, но потом посмотрела свое селфи:
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