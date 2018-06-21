17 честных мемов про селфи, в которых каждый узнает себя

Сегодня, 21 июня, весь мир отмечает Национальный день селфи. Вы, наверное, не знали, но у селфи есть свой праздник аж с 2014 года. За все эти годы в сети появилось огромное количество «себяшек», а если что-то становится очень популярным, то пользователи социальных сетей начинают это высмеивать. В нашей подборке — 17 смешных мемов про то, как мы все (и наши родители, бабушки, дедушки) делаем фото на фронтальную камеру наших смартфонов.

Когда на 735-м селфи понял, что дело не в отсутствии «рабочей стороны», а в том, что ты уродливый.

«Алло, модельное агентство? Мое селфи набрало уже 34 лайка. Мне кажется, что я готова стать профессиональной моделью»

Чтобы ни случилось — делай селфи!

Даже если у вас выдался плохой день, множество лайков, поставленных вашему селфи, сделают вас королевой.

Бейонсе

Приз за лучшее селфи получает эта девушка!

Высадился первым на Луну — сделал пять фото. Зашел в туалет — сделал 37.

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Эволюция:

Не сильно богаты, но с богатым воображением.

Селфи-креатив:

«Зачем они позируют… Когда я фотографирую себя?»

Гениально!

Барак Обама сделал селфи с похорон

Когда селфи не получилось:

Селфи без макияжа выглядит так:

«Сделай селфи через втулку от туалетной бумаги и притворись, что ты на Луне»

Когда тебе кажется, что ты красивая, но потом посмотрела свое селфи:

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