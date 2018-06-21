Саша Савельева призналась Кириллу Сафронову в любви в день его рождения

Кирилл Сафронов и Саша Савельева поженились в 2010 году. Тогда пара сыграла пышную свадьбу для своих знаменитых друзей. В апреле этого года влюбленные отметили восьмую годовщину свадьбы — они провели время в Милане наедине друг с другом.

Сегодня Саша выложила в свой микроблог романтическое фото с любимым мужем и трогательно поздравила его с днем рождения. «Любимый! Каждый год я тебе говорю, что все только начинается! Это ведь правда! Каждый год— новый, со своими возможностями и приятными сюрпризами! Здоровья тебе крепчайшего, пусть с тобой всегда будут твои близкие! Я желаю тебе не разочаровываться в людях, вернее пусть происходящее не разочаровывает тебя. Ведь ты знаешь, что твоя семья рядом. У тебя есть любимое дело — пусть оно всегда приносит удовольствие. Очень хочу увидеть побольше твоих фильмов, зная эти идеи— получится даже лучше, чем ты себе представляешь! Пусть все осуществится!» — написала в своем микроблоге Савельева.

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Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали Кириллу всего самого наилучшего. Также подписчики чуть ли не под каждой совместной фотографией артистов задают один и тот же вопрос — когда Саша и Кирилл наконец станут родителями. Певица предпочитает игнорировать подобные комментарии и не торопится становиться матерью. У Сафронова же есть взрослая дочь от предыдущего брака.