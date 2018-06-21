Полная модель дала отпор пристыдившей ее за откровенный наряд женщине

Британская плюс-сайз модель Фелисити Хэйуард (Felicity Hayward) дала отпор женщине, пристыдившей ее за слишком открытую одежду. О случившемся девушка рассказала в своем аккаунте в Twitter.

«Пожилой женщине, которая только что прошла мимо меня на улице, посмеялась над моим нарядом и крикнула мне в лицо: «Ты слишком жирная для такой одежды» посвящается: ты выбрала не ту малышку для оскорблений, — написала она в посте. — Не стоит выплескивать свои жесткие комплексы на окружающих из-за недостатка уверенности в себе. Я не говорю, что я не разозлилась. Я разозлилась, и это слышала вся улица».

«Никогда не знаешь, что переживает человек в тот момент, когда ты его обижаешь. Я рада, что ты попыталась задеть меня, а не юную девочку с кучей комплексов», — добавила модель.

В тот день на девушке были обтягивающие черные шорты, короткий топ и куртка.

В июне Фелисити Хэйуард придумала изощренный способ наказать насмехавшихся над ней на пляже. «Парочка сидела на пляже и шутила, смеялась, фотографировала меня и моих подруг в маленьких бикини. Тогда я специально встала прямо перед ними и позировала в течение 15 минут, потому что мое тело так же прекрасно, как ваши, дорогие», — рассказала она.