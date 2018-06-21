Страдания товарища Ленина

Перед стадионом «Лужники» в Москве стоит статуя Владимира Ильича Ленина. Ей тоже приходится смотреть на капитализм у себя под ногами.

Владимир Ильич Ульянов , который когда-то жил-то на Шпигельгассе в Цюрихе и в мюнхенском Швабинге, приехал в пломбированном купе из Швейцарии через Германию в Россию, после смерти стал моделью для многочисленных статуй, а затем в московском мавзолее превратился или должен был превратиться в памятник самому себе, — этот Владимир Ильич Ульянов повидал многое.

Его голову или его тело можно увидеть по всей России. В официальной базе данных зарегистрировано 5311 статуй и бюстов Ленина на территории между Калининградом и Владивостоком. Самое северное изображение вождя находится на норвежском острове Шпицберген в уже заброшенном российском шахтерском поселке Пирамида, где товарищ Ленин два с половиной месяца в году вообще ничего не видит, потому что вокруг царит полярная ночь.

Раньше был опиум для народа, теперь американское пиво для футбольных болельщиков

Если ты статуя, то закрыть глаза ты не можешь, и поэтому Ленин перед стадионом «Лужники» видит под своими ногами официальный магазин чемпионата ФИФА с логотипами «Адидас» (Adidas) и «Виза» (Visa). По правую руку от него стоят зонтики с надписью «Кока-кола» (Coca Cola), слева разливают пиво «Будвайзер» (Budweiser). «Свобода — это буржуазный предрассудок», — якобы когда-то утверждал великий революционер, и если свобода в конечном итоге приводит к таким напиткам, то о ней, возможно, действительно стоит задуматься. Раньше был опиум для народа, теперь — американское пиво для болельщиков.

«Правда всегда конкретна», — сказал, кроме того, товарищ Ленин, а правда в наши дни такова: вместо того чтобы желать избавиться от цепей, пролетариат предпочитает покупать слишком дорогие футболки с талисманом-волчонком. Но все же майки есть только красного цвета. И теоретически официальным, изготовленным в Пакистане мячом Чемпионата по цене 149,95 евро за штуку можно разбить пару стекол в Зимнем дворце.

Будучи статуей, ты можешь хотя бы сохранить достоинство, потому что ничего другого тебе не остается. Ты потеряешь его лишь в том случае, если капитализм, празднуя свой триумф, наденет тебе на голову официальную бейсболку ФИФА. И тут у мавзолея явное преимущество. Люди хотя бы увидят, как ты перевернешься в гробу.