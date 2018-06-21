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Саша Cавельева поздравила мужа с юбилеем откровенной фотографией
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Саша Cавельева поздравила мужа с юбилеем откровенной фотографией 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Кириллу Сафонову исполнилось 45 лет.
Сегодня актер Кирилл Сафонов празднует мини-юбилей: ему исполняется 45 лет. В честь этого события любимая супруга опубликовала в своем блоге нежное семейное фото и обратилась к мужу.
«Любимый! Каждый год я тебе говорю, что все только начинается! Это ведь правда! Каждый год — новый, со своими возможностями и приятными сюрпризами! Здоровья тебе крепчайшего, пусть с тобой всегда будут твои близкие! Я желаю тебе не разочаровываться в людях, вернее пусть происходящее не разочаровывает тебя. Ведь ты знаешь, что твоя семья рядом. У тебя есть любимое дело— пусть оно всегда приносит удовольствие. Очень хочу увидеть побольше твоих фильмов, зная эти идеи — получится даже лучше чем ты себе представляешь! Пусть все осуществится! Люблю! #кириллсафонов #45 #юбилей», — написала она.
Подписчики блога певицы отметили, что саша и Кирилл — очень гармоничная пара.
присоединяемся к поздравлениям и желаем всего самого лучшего!
Фото: instagram
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