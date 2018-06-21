5 худших идей для первого свидания

Для меня идеальный способ познакомиться с человеком — прогуляться по улице, выпить по коктейлю или кофе. Звучит скучно, но простое свидание дает оптимальное время, чтобы понять, интересны ли мы друг другу. Кроме того, риск попасть в неловкую ситуацию минимален. Слишком творческий подход к первому свиданию — верный способ заставить кого-то чувствовать себя неудобно. Вот худшие идеи для первой встречи с парнем, которые почему-то популярны.

1. Ужин

Это спорное мнение, но я не понимаю, почему люди выбирают ужин в качестве первого свидания. Особенно когда речь идет о парне, с которым ты общалась только в интернете. Во-первых, мне дико неудобно есть в присутствии людей, которых я не знаю. Я становлюсь ужасно застенчивой, долго готовлюсь, прежде чем отправить кусок в рот, и безуспешно стараюсь не замечать остатков майонеза на щеках собеседника. Никто не выглядит красиво, когда ест. Даже Данила Козловский . Во-вторых, ужин — это долго и с него крайне сложно внезапно уйти. А что, если ты попадешь на свидание с уродом? Или с серийным убийцей? Или с фанатом Элджея? Готова весь вечер выслушивать комплименты в духе «Я хочу тебя на 360»? В общем, поесть на халяву — это, конечно, святое. Но, при встрече с тем, кого видишь впервые, лучше иметь возможность быстро попрощаться.

2. Кинотеатр

Кино в тройке лидеров популярных мест для свиданий, и я не понимаю, почему. Людей так привлекает возможность посидеть полтора часа с незнакомцем в темном зале под шорох попкорна и дегенеративные комментарии школьников? На первой встрече я бы хотела получше узнать человека и поговорить с ним. Даже если вы уже пересказали друг другу свои биографии в сообщениях, встречаясь в реале, вы начинаете знакомство заново. Не представляю, до какой степени люди должны быть неинтересны друг другу, чтобы пойти в кино на первом свидании.

3. Катание на коньках

Мило в теории, тяжело в реальности. В кино герои часто отправляются на свидание на каток. Там они нарезают круги, держась за руки, будто всю жизнь готовились к участию в телешоу «Звезды на льду». Или она вдруг оступается, а он мягко подхватывает ее за талию. Вернись в реальность: на катке всегда куча мерзких людей, многие из которых — дети. Какой-то стокилограммовый мужик толкает тебя в плечо, ты падаешь, сбивая еще несколько человек, и чей-то ребенок застревает у тебя между ног. Тот, кто должен в эту минуту мягко подхватить тебя за талию, таращится на твой бильман с противоположной стороны катка.

4. Музей

Это еще одна идея для первого свидания, которая хороша только в теории, конечно, если вы не познакомились на уроке истории искусств. Полупустые коридоры (если вы не в Эрмитаже , разумеется, там вам всегда составят компанию китайские туристы), шепот об особенностях живописи 19 века — на первом свидании все это кажется немного вычурным. Даже если ты большой поклонник изобразительного искусства, оставь эту идею хотя бы до третьей встречи. Хотя, если это, к примеру, музей эротики в Амстердаме, свидание может получиться довольно пикантным.

5. Концерт

Плохая идея №5 — концерт. Симфонический я даже упоминать не буду, хуже этого только литературный квест в районной библиотеке. Концерт популярной группы в качестве первого свидания тоже так себе задумка. Как и в случае с кинотеатром, это мероприятие лишает вас общения. Повезло, если есть группа, которая нравится вам обоим, тогда каждый из вас хотя бы с кайфом отдохнет. Хотя наверняка ты будешь чувствовать себя скованно рядом с парнем и не сможешь вволю попеть и потанцевать. Тащить парня на концерт своей любимой группы — форменное издевательство. И соглашаться услышать его кумиров — тоже, ведь придется делать вид, что тебе все это нравится. С другой стороны, предложение сходить на концерт — отличное сито для придурков и извращенцев. Если он с восторгом приглашает тебя на группу Gazirovka или Бутырку (да, они еще гастролируют), может, ну его к черту это свидание.