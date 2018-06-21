Грустный слоник: 6 причин, почему у него не стоит

Иногда это случается. Кажется, что у вас «все на мази», а тут такое — абонент временно недоступен. И как ты ни стараешься, ничего не выходит и у него не встает. Что это значит, надо ли волноваться и почему это происходит — разбираем в нашем материале.

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Он слишком много мастурбирует

То, что твой парень смотрит порно и мастурбирует, — это нормально, тебе не стоит из-за этого нервничать. Но если он смотрит слишком много порно и ты чувствуешь, что это начинает влиять на вашу интимную жизнь, — да, тут впору встревожиться.

Порно чем-то похоже на фастфуд для нашего мозга. Совершенно без усилий мы получаем выброс дофамина. Но проблема в том, что чем дальше, тем менее чувствительны мы становимся и сильнее привыкаем к простому способу получить удовольствие.

Вывод прост: ему нужно завязать с самоудовлетворением на какое-то время. Полное восстановление займет 6−12 недель — и он вернется в твою постель таким же страстным, как и раньше.

Он нервничает

Банально, но правда. Неужели ты думаешь, что повышенная тревожность перед сексом наблюдается только у женщин? Конечно, нет. Его вполне может накрыть страх: «Как я выгляжу без одежды? А вдруг он не встанет? Он не встает! Не встает!» И все… Замкнутый круг: у него не встает, он нервничает из-за того, что не встает, из-за этого не случается эрекции.

Он слишком много выпил

В английском языке есть такое выражение — whiskey dick, «виски-член». Всегда весело кутить на вечеринках и суетливо ввалиться в спальню, срывая друг с друга одежду… А вот потом иногда бывает совсем не весело. Особенно если тебе хочется, а ему вроде бы тоже, только что-то не получается. Запомни: когда твой бойфренд превышает определенную дозу алкоголя, его печень не справляется с токсинами, содержащимися в напитках, и они попадают в другие части тела. В том числе и в его член.

Что тут скажешь… дождись утра!

Он не в настроении

Да, не только тебе нужен правильный настрой, чтобы заняться сексом. Наш мозг и гениталии связаны — и мужчины так же зависят от гормонального фона, как и женщины. Может быть, он сейчас просто не может думать о том, насколько ты «горячая». Гораздо больше его беспокоят скачки на фондовой бирже, курс доллара, проигрыш немецкой сборной или предстоящий отпуск.

Общество предписывает мужчине хотеть секса 24 часа в сутки, но реальная жизнь выглядит иначе. И да, им тоже может просто не хотеться.

Он на таблетках

Некоторые препараты, особенно антидепрессанты, могут негативно воздействовать на либидо — как женское, так и мужское. Если ты знаешь, что он принимает какие-то препараты, внимательно прочитай инструкцию и проверь побочные эффекты.

Он думает о ком-то другом

И это совершенно не обязательно значит, что ему хочется кого-то другого, просто обстоятельства бывают разные. Может быть, он скроллил ленту Facebook и наткнулся там на фото своей бывшей, всколыхнулись воспоминания — и настроение на романтический вечер испарилось.

Какова бы ни была причина того, что в этот раз у него не получилось «подарить тебе звезду», если это происходит не регулярно, не стоит бить тревогу. Может быть, именно сейчас ему нужно твое внимание и понимание.

Но даже если у него нет эрекции, это не значит, что секса у вас не будет. У него есть весь «инструментарий», чтобы сделать тебе приятно: руки и язык.

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