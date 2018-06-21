Как греческие монахи сражались против фашистов

Монастыри в Греции всегда славились способностью постоять за себя. В истории страны они часто становились центрами сопротивления оккупантам. Вот и во Второй мировой войне монахи сыграли большую роль в освобождении.

Героический монастырь Превели

На Крите много монастырей, участвовавших в Движении сопротивления: и Капса, и Топлу, и другие, но Превели — самый известный. Крит, в силу своей отдаленности от материковой части страны, не принял участия в 1940-м году в греко-итальянской войне, там высадилась армия союзников.

Вместе с критскими военными, полицейскими и партизанами монахи некоторое время защищали остров от немцев в 1941-м. Они помогали снабжать армию, пока под нажимом немцев она не эвакуировалась на Ближний Восток.

Многие британские, новозеландские и австралийские солдаты остались на острове, не успев эвакуироваться. Монахи и жители близлежащих деревень их спрятали в надежных местах в горах. Тогда-то и были организованы первые вооруженные группы — чтобы не дать немцам пройти незамеченными в эти места. Был создан комитет сопротивления во главе с настоятелем монастыря Агатангелосом Лагувардусом. При помощи монахов Превели несколько австралийских солдат совершили легендарную высадку на английскую подлодку и смогли также переправиться на Ближний Восток.

После этого к Превели были организованы два спасательных рейса на подлодках, но второй был обнаружен немцами. Немцы-каратели пришли в Нижний монастырь, забрали все запасы и разорили его. Затем в Заднем монастыре они безуспешно допросили монахов и также разорили. Несколько монахов были арестованы, но благодаря вмешательству митрополита Кидонийского вскоре освобождены. Несмотря на сильное давление немцев, монахи до самого конца помогали действовавшим в горах партизанам и солдатам союзников. После освобождения Крита на средства монахов монастыря и местных жителей был создан полк для поддержания порядка. На средства стран-союзников на въезде в Превели был поставлен знаменитый памятник: рядом стоят английский солдат и монах с автоматом.

Монастырь Агиа Лавра в Калаврите

Этот монастырь стал первым, восставшим против Османской империи, именно там впервые прозвучал знаменитый лозунг «Элефтериа и танатос» (Свобода или смерть). Традиции борьбы за свободу не были забыты и в ходе немецкой оккупации. Многие монахи участвовали в разных партизанских группах, в том числе во враждующих коммунистической Народно-Освободительной Армии Греции и антикоммунистической Национальной Республиканской Лиге Греции. В 1943 году в Калаврите партизаны совершили дерзкую операцию, уничтожив целый немецкий гарнизон — 78 человек. В ответ на это немцы предприняли самые кровавые репрессии в Греции во Второй Мировой войне. Пройдя маршем от Триполи до Калаврита, они уничтожили каждого, кто встречался на пути. Были сожжены несколько деревень, расстреляно все мужское население Калавриты. Монахам удалось скрыться, так как в монастырь немцы пришли только на следующий день, но оставшихся четверых пожилых и немощных монахов и помогавшего им мирянина они убили.

Монастыри Метеоры

Конечно, монахи из труднодоступных монастырей Метеоры не могли не участвовать в Сопротивлении. С самых первых дней греко-итальянской войны монахи занялись снабжением, финансированием, укрытием, лечением активных бойцов. Некоторые монахи и послушники влились в их ряды.

В крупнейшем монастыре Мегало Метеоро есть Музей Сопротивления в бывшей трапезной, который рассказывает о героизме монахов в годы Второй мировой войны. Монастыри пострадали от налетов и бомбежек фашистов, не без оснований подозревавших монахов в сотрудничестве с партизанами. Особенно досталось Монастырю Святого Стефана, который наиболее доступен из всего скального монастырского района.

Игумен — партизан

Отец Герман Димакис по прозвищу Папа Нетерпеливый стал самым знаменитым монахом — партизаном. Он сражался и одновременно служил военным священником в Народно-освободительной армии Греции.

Как раз командующий армией Арис Велухиотис дал отцу Герману прозвище за храбрость и постоянное желание воевать. Отец Герман родился в 1912 году и при рождении получил имя Георгиос, а Германом его назвали при рукоположении в дьяконы.

К началу итало-греческой войны, с которой для Греции началась Вторая мировая, Герман уже был игуменом монастыря Агафон в Ипати, в регионе Фтиотида. Когда началась германо-итало-болгарская оккупация Греции, отец Герман вступил в про-коммунистический Национальный Освободительный Фронт, а в 1943 году познакомился с Велухиотисом и вступил в партизаны. Он призвал туда преследуемых нацистами митрополитов Козани Иоакима и Элиды Антония.

Когда в Грецию вошли англичане и де-факто захватили власть, Народно-освободительная армия развернула оружие против них. Вскоре было сформировано правительство Пластираса, с которым освободительное движение заключило Варкизское соглашение о прекращении огня и разоружении. Левые патриоты были обмануты. Их сразу же начали преследовать правые монархисты. В 1946 году, во время белого террора, отца Германа пытали правые банды, затем и Черные полковники преследовали его за связь с коммунистами , но с Божьей помощью отец Герман прожил 92 года и преставился в 2004-ом в городе Ламия.

Побег в Афины