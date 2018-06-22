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Тест: кто ты из классических актрис Голливуда?
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Тест: кто ты из классических актрис Голливуда? 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Мэрилин Монро, Одри Хэпберн, «роковая женщина» Элизабет Тейлор или, быть может, обольстительная Софи Лорен? Пришло время узнать, с какой классической актрисой у тебя больше всего общего!
Поехали!
попкорнnews
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