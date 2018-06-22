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Тест: кто ты из классических актрис Голливуда?
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Тест: кто ты из классических актрис Голливуда?
Попкорн News
2 часа назад
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Фото:
Попкорн News
Мэрилин Монро
,
Одри Хэпберн
, «роковая женщина»
Элизабет Тейлор
или, быть может, обольстительная
Софи Лорен
? Пришло время узнать, с какой классической актрисой у тебя больше всего общего!
Поехали!
попкорнnews
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