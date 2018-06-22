Орево и засирить: тест на молодежный сленг

В этом году День молодежи отмечается в юбилейный — 60-й раз. Конец июня был выбран для этого праздника не случайно: экзамены сданы, впереди новая интересная жизнь, а значит, самое время веселиться от души.

Каждое предыдущее поколение неизменно критикует следующее, "Иэх, молодежь!" — ворчат бабушки у подъезда. — Вот мы в ваши годы…"

Дальше фраза продолжается в зависимости от контекста, но однозначно были лучше, умнее, добрее. Принято сокрушаться о падении нравственности и морали, засилье смартфонов и прочих атрибутов жизни современного активного человека. Но так ли уж правы бабушки? Возможно, все дело в том, что со своими внуками они говорят на совершенно разных языках.

Мы в этот день предлагаем пройти тест и узнать, насколько близка вам современная молодежная культура и говорите ли вы с современными юношами и девушками на одном языке.