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Участники форума «Утро» поговорили с монахом, прошедшим Чеченскую войну
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Участники форума «Утро» поговорили с монахом, прошедшим Чеченскую войну 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Участники форума «Утро» приняли участие в проекте «Диалог с героями». Встреча открыла для участников возможность узнать больше о военной службе.
Как сообщает ugra-news, на этот раз «форумчан» посетили два полковника Валерий Бурков — советский авиационный военный штурман и Алексей Романов –военнослужащий советской и российской армии и подполковник Сергей Воронин — участник первой и второй чеченских войн.
Валерий Бурков потерял в Афганистане обе ноги, пережил три клинические смерти, выжил и вернулся в армию. Несмотря на жизненные трудности в 90-е годы он сделал блестящую политическую карьеру и стал советников при Президенте РФ. Однако Валерий принял решение сменить деловой костюм на монашеское облачение и в 2016 году он стал известен под другим именем — инок Киприан.
«Рано или поздно начинается такой этап, когда задумываешься о том, для чего и для кого ты вообще живешь. Когда у тебя все есть, и ты полностью реализовал себя, ты не знаешь что дальше делать. Именно в такое время у меня наступил момент, когда я полюбил собак больше, чем людей, ведь когда им стараешься оказать какую-то помощь, ты не делаешь его счастливым», — ответил на вопрос о решении уйти в монастырь Валерий.
Многих участников форума также интересовал вопрос о том, стоит ли отправлять совсем «зеленых» солдат в горячие точки. По словам героя России Алексея Романова, именно в восемнадцатилетнем возрасте приходит самостоятельность и, например, в Чечню или Сирию отправляют только тех, кто сам сделал этот взрослый выбор.
«Если вспомнить начало Великой отечественной войны, у нас молодые люди сразу отправились на фронт после обучения в школе. Никто не говорил, что слишком рано. Было понимание — это святое дело защищать свою страну. Каждый по-разному это воспринимает и у близких молодого человека должно быть понимание, что в любом возрасте после приезда домой всегда у него останется отпечаток той тяжелой войны», — подчеркнул Алексей Романов.
В заключении встречи монах Каприан исполнил для форумчан несколько своих песен, которые он написал еще в Афганистане.
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