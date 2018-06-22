Чем русские отличаются от англичан

Чем мы, русские, отличаемся от англичан? Конечно, языком, антропологией, культурой и прочим. Но ключевое отличие — в окнах. Окнах русских домов и британских.

Русское «окно» происходит от слова «око». То есть окно является своего рода органом чувств жилища. Происхождение же английского window, что нетрудно определить, как-то связано с ветром (wind). Если быть более щепетильным в переводе, то window можно трактовать, как устройство для создания сквозняков. То бишь, ни о какой визуальности, здесь речи не идет. Если же переводить «английское окно» в соответствие с «домовой» системой органов чувств, то window — это, несомненно, орган дыхания (нос или рот).

Нос

Итак, британцы жили со встроенными «носами» в течение нескольких столетий, пока в середине XVII века на острове не активизировались пуритане — протестантская секта. И вот они-то, что называется, «натянули глаза на нос». У английского окна изменилась органическая функция. Отныне окна тоже стали глазами, однако, не дома, а общества.

Как известно, пуритане выступали за полную прозрачность частной жизни членов общины, поэтому окна занавешивать было строго запрещено. Любой честный христианин в порыве подозрительности должен был иметь возможность проверить, а правильно ли живет его собрат.

С трудом англичане отбились от пуритан — те уехали «надзирать» за океан, и на окна некоторых британцев вернулись шторы. Правда, привычка все-таки осталась: в некоторых городках Шотландии до сих занавес на окнах считается дурным тоном. А в «братском» протестантском Амстердаме и лютеранском Стокгольме до недавнего времени содержался строгий запрет на шторы.

Внутренний мир человека

Теперь о русской «оконной» традиции. Как уже говорилось, у нас окно исполняло роль ока. Пространство русского дома символизировало внутренний мир человека. Непрошенное вторжение в жилище извне считалось великим кощунством. Как, собственно, и подглядывания в окна. Роль «надзирателей» же выполняли иконы, которые мобилизовали людей на праведный образ жизни куда больше, нежели чьи-то другие глаза.

При этом дверь русской избы все время была открыта для гостей. Это было связано с библейским сюжетом, когда Аврааму явились три ангела в образе путников. Поэтому русская изба всегда была готова к встрече Троицы. Именно с этим связано то, что в фасаде традиционного русского дома именно три окна.

Глаза

Русские окна служили не для того, чтобы смотреть с улицы в дом, как у протестантов, а, напротив, для взора из избы на сотворенный Господом мир. Иными словами окна в русской традиции являются «глазами» жителей дома. В протестантской же культуре окна служат глазами общества. Пуританский дух надзора за людьми перенесся и на современную англо-саксонскую политическую традицию.

Корни либеральной идеологии — прозрачность граждан, открытое общество, все эти бесчисленные наблюдатели на выборах, контроль за «государствами-изгоями» лежат именно в привычке заглядывать в чужие окна. И нам остается только уповать на то, что когда-нибудь они там узрят Святую Троицу.