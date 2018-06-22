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Юлия Савичева показала архивное фото с мамой и поздравила ее с днем рождения
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Юлия Савичева показала архивное фото с мамой и поздравила ее с днем рождения 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники уверены: артистка — копия своей матери.
Популярная певица Юлия Савичева поделилась в личном блоге редким архивным снимком. На фото артистка запечатлена совсем еще ребенком, а рядом — ее мама.
Звезда трогательно и нежно поздравила родительницу с днем рождения: «Все проходят период конфликтов, споров и непонимания с родителями. Особенно в подростковом возрасте. И именно в этот день, в день рождения моей мамы, я хочу извиниться за все слова, которые ненароком, сгоряча, говорила родителям, за то, что в какой-то момент не верила их словам, что была резкой. После появления Ани многое становится понятным, а особенно ощущение переживания за семью, за будущее собственного ребенка».
Мама, я хочу чтобы ты была счастлива, чтобы ты не болела. Ты у меня такая молодая, интеллигентная, энергичная и красивая! Постараюсь не расстраивать тебя по пустякам. Я всегда рядом. Ты самая лучшая для меня. Я тебя очень люблю. С днем рождения!
— с любовью написала артистка.
Напомним, в августе 2017 года Юлия Савичева сама впервые стала матерью. В 2014 году артистка официально оформила брак с композитором Александром Аршиновым (влюбленные познакомились в 2003 году, во время участия Юлии в телевизионном музыкальном проекте «Фабрика звезд — 2»).
Фото: Instagram
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