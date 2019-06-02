Люди, выжившие на необитаемом острове

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Люди, которые смогли выжить на необитаемом острове 

Рамблер 1 час назад
Сюжет про выживание на необитаемом острове популярен в литературе и кинематографе. Между тем, были люди, которые на самом деле вынуждены были выживать в подобных условиях.

Александр Селькирк

Александр Селькирк был штурманом галеры «Пять портов». Он был настолько неприятным человеком, что его в 1704 году высадила на острове в районе Чили. Александр провел в одиночестве более 4 лет. В 1709 году его спасли соотечественники.

Aдa Блэкджeк

В сентябре 1921 году к острову Врангеля отправилась экспедиция. На судне была женщина, инуитка Aдa Блэкджeк. Все члены экспедиции, кроме Ады, погибли, она осталась на ледяном острове в компании корабельного кота. Женщину и кота нашли через полтора года.

Сергей Лисицын

В 1847 году российское судно следовало на Аляску. Дворянин Сергей Лисицын был в числе путешественников, но после ссоры с капитаном оказался в одиночестве на берегу Охотского моря. Спустя 7 месяцев Лисицына обнаружило русское военное судно.

Джеральд Кингсленд и Люси Ирвин

Джеральд и Люси в 1982 году по доброй воле отправились на остров между Новой Гвинеей и Австралией. Британский журналист Кингсленд решил поставить эксперимент: он намеревался прожить год вдали от цивилизации. Партнершу Люси Ирвин он нашел с помощью объявления в газете. На острове выяснилось, что Кингсленд и Ирвин настолько различаются характерами, что существовать рядом просто не могут. В 1982 году, спустя 2 месяца после начала, эксперимент закончился.
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