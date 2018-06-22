Чем заняться, когда устал от повседневности

Будни, работа, повседневные обязанности — все это тебя, конечно же, не убьет (по крайней мере, быстро), но нервная система при этом страдает, и очень ощутимо. Человек, чья жизнь превратилась в рутину, теряет интерес к жизни, эмоционально угасает, и в итоге двух выходных дней ему недостаточно, для того чтобы восстановиться. В этом случае помочь может длительный отпуск, но если взять его возможности нет, то лучшим вариантом станет резкая смена деятельности, хотя бы на те же два выходных. Отвлекаясь на что-то новое, интересное, мы как бы перезагружаем нашу нервную систему, что позволяет отдохнуть и начать новую неделю со свежими силами.

Поход в антикинотеатр

Пожалуй, поход в кино — это одно из развлечений, которое вряд ли может надоесть. Если, конечно, в кинотеатре с утра до вечера не идут современные ремейки советских комедий — в этом случае просмотр превращается в пытку. Но иногда хочется разнообразить поход в кино и сделать процесс просмотра фильма еще более интересным и, можно сказать, индивидуализированным. И если ты желаешь провести время именно так, то антикинотеатр станет отличным выбором. Антикинотеатр «Кино Хауз» подготовил для тебя особенное предложение, ведь теперь ты можешь снять уютный зал для просмотра любимого фильма лишь для себя и своей подруги. Представь, какой восторг это вызовет у твоей девушки, ведь ты не просто привел ее посмотреть фильм, который она так долго ждала, а еще и снял для нее целый зал, где находитесь лишь вы вдвоем! Вокруг не будет кричащих детей, жующих попкорн людей и, самое главное, лишних глаз, так что можешь рассчитывать на все прелести, которые предоставляют места на заднем ряду. Такой поход в кино она запомнит надолго, к тому же любая девушка оценит такой жест и почувствует свою исключительность, ведь организовать просмотр фильма в уютной и, можно сказать, интимной атмосфере в зале для двоих — это не только романтика, но и красивый жест настоящего мужчины. Узнать подробнее →

Кроссфит лагерь

Занятия спортом закаляют дух, укрепляют тело, помогают развить его, особенно если речь идет о комплексных тренировках, которые ты можешь найти, открыв для себя двери кроссфит-зала. Кроссфит — это уникальный вид спорта, занимаясь которым, ты можешь прокачать все группы мышц, увеличить силу, выносливость и функционал своего организма. Но сегодня мы хотим рассказать тебе не просто о тренировках, а о настоящем кроссфит-лагере YOUSTEEL, который будет организован на «Розе Хутор» и продлится десять дней. В программу тренировок войдет кроссфит, тяжелая атлетика, гимнастика, специальные тренировки; также всем участникам предстоит пройти интересные испытания и полосы препятствий. Тренеры заранее готовят программу на всю смену и планируют не только тренировки, но и образовательные практические семинары по кроссфиту. Ты получишь грамотно спланированные спортивные сборы с чётким расписанием, где есть место не только тренировкам, но и образованию и, конечно же, отдыху. Кстати, YOUSTEEL — это, конечно же, ещё и очень крутой магазин оборудования для кроссфит-тренировок. Компания самостоятельно производит оборудование, сотрудничает с разными клубами и приглашает лучших тренеров со всей России. Благодаря этому лагерь будет оснащён всем необходимым, и в нём ты получишь такой уровень подготовки, которому выразили бы своё уважение даже создатели этого направления спорта. Записаться в кроссфит-лагерь →

Яхтинг

Такой отдых может избавить от любого стресса и накопившихся проблем. На некоторое время ты становишься капитаном и решаешь, в какую часть света хочешь отправиться, какую страну посмотреть. Это стало возможным благодаря компании GlobeSailor, которая с 2008 года является мировым лидером в области аренды яхт онлайн. Тебе помогут спланировать интересный маршрут для путешествия, предоставят отличный сервис и возьмут на себя все заботы. Тебе будут доступны 180 направлений и более 13000 яхт, а благодаря удобному поиску на сайте, ты сможешь выбрать яхту по параметрам и забронировать ее онлайн. Тебе обеспечат не только комфортное, запоминающееся путешествие, но и индивидуальный подход, так что яхтинг оставит исключительно приятные впечатления. Чартер яхт →

Курсы каллиграфии

Творчество — один из лучших способов расслабиться, привести в порядок нервы и духовно обогатиться, особенно когда речь идет о каллиграфии. Каллиграфию еще называют искусством красивого письма, а на Востоке овладевшие этим мастерством люди пользуются уважением. В Древнем Китае каждый человек из знатного сословия должен был иметь навыки каллиграфии и владеть этим искусством на высоком уровне. Сегодня в Центре искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы» ты можешь прикоснуться к этому древнему и почетному мастерству, получить базовые навыки или же углубиться в технику каллиграфии. Опытные педагоги обучат азам и основам, ты узнаешь всю историю этого древнего искусства, а уже через полгода сможешь удивлять знакомых своими навыками. К тому же это отличный способ разнообразить совместный досуг со своей девушкой, так что не упусти возможность отлично провести время и духовно обогатиться. Узнать подробнее →

Выезд на природу

Бывает так, что хочется отдохнуть на природе, а не в стенах дома. Активный отдых — это, конечно, хорошо, но порой хочется просто пообщаться с друзьями, приготовить мясо на огне и наслаждаться пейзажами. И вот ты с компанией друзей отдыхаешь за городом, на берегу реки, а может, на берегу моря — неважно, ведь главное — это атмосфера. Но каким бы хорошим ни был ваш отдых, рано или поздно все захотят есть. Мясо на гриле — традиционное блюдо, которое готовит каждый из нас, выезжая на природу. Но порой сделать это не так-то просто: отсутствует жарочная поверхность. Тащить с собой мангал — неудобно, переносные версии могут прогореть при первом же использовании (причем иногда они по стоимости не уступают полноценному мангалу), а делать кустарную версию из камней — несподручно, да и мясо, скорее всего, будет пережарено. Решить эту проблему тебе поможет уникальный гриль Big Green Egg, который совершил настоящую революцию в мире керамических грилей.

Big Green Egg помогает приготовить по-настоящему вкусное, нежное и, самое главное, не пересушенное мясо и позволяет ощутить огромную разницу между грилем и простым мангалом. После приготовления мясо остается сочным, и ты можешь смело готовить даже мраморную говядину или рыбу: этот гриль позволяет жарить любые продукты. Big Green Egg настолько универсален, что на нем можно не только жарить, но и томить, коптить мясо и овощи; при желании ты даже можешь приготовить деликатесы. Еще одним бонусом является то, что ты можешь выбрать гриль любого размера: начиная от компактного, переносного варианта, который можешь брать с собой куда угодно, и заканчивая профессиональными грилями. Но важно помнить, что это довольно-таки сложный прибор, так что приобретать его необходимо только у профессионалов, которые помогут его правильно собрать, установить и объяснят, как правильно эксплуатировать. Заказать Big Green Egg → Стоит отметить и дизайн, ведь название Big Green Egg переводится как «большое зелёное яйцо», и дизайн гриля полностью его отражает. Ты получишь не только универсального помощника, который позволит готовить практически любые кулинарные изыски, но еще и стильную, красивую вещь, которая будет привлекать к себе внимание.

Прыжки на батуте

Если ты думаешь, что прыжки на батуте — это только для детей, то ты ошибаешься. Загляни в батутный центр в Москве «Флип Флай» и убедись, что это развлечение по душе любым возрастным группам. В батутном центре ты можешь не только повеселиться, просто прыгая на батуте, но и научиться выполнять трюки под присмотром тренера: например, делать сальто. Ещё одно крутое занятие, доступное в батутном центре, — игра в джампбол (волейбол на батуте) или доджбол («Вышибалы» огромными резиновыми мячами на батуте). Также в «Флип Флай» ты можешь лазать по скалодрому, прыгать в поролоновый бассейн и даже учиться сноуборду. Для этого в батутном центре имеется специальная доска для обучения, на которой можно выполнять трюки, как на снегу: от самых простых (вроде прыжков с грэбами) до сложных, со смещением оси вращения. Кроме того, в «Флип Флай» можно устраивать даже соревнования на батутах. «Флип Флай» предлагает крутой фитнес-проект на батуте — «Тело». Занятия на батуте подразумевают не только высокую нагрузку, которая способствует снижению веса, но и тренировку вестибулярного аппарата, укрепление связок и развитие моторики. Также проект «Тело» помогает в реабилитации. Тренировки на батуте рекомендованы при заболеваниях дыхательных путей, при остеохондрозе, плоскостопии и неправильной работе стоп. Кроме того, тренировки на батуте позволяют выправить осанку. Узнать подробнее о батутном центре →