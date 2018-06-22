Как отпраздновать главный день лета

Традиции летнего солнцестояния вовсе не шутка, что бы подумали твои предки, если бы узнали о том, что ты забыла встретить самый длинный день в году? Абсолютно не важно, какой культуры и ценностей ты придерживаешься сейчас — народы всего мира серьезно относились к празднованию летнего солнцестояния, а в некоторых странах, например, в Швеции и Латвии, этот день до сих пор официально считается выходным.

К современным ритуалам можно отнести как духовное паломничество, так и йогические сессии. А в России же традиционно отмечается праздник восточных славян, который также приурочен к празднованию наступления лета — Иван Купала. Он отмечается в ночь с 23 на 24 июня, и в это время принято жечь костры, водить хороводы и собирать травы. Но даже если ты не веришь в приметы, или если у тебя нет возможности покинуть город — ничего не мешает отпраздновать этот день у себя дома с помощью заботы о себе и близких.

Сделай цветочный венок

Традиционный способ отпраздновать наступление лета — сделать собственную цветочную корону. Этот ритуал поддерживали и мужчины и женщины, ведь подобные головные уборы символизировали плодородие и изобилие. Собери все свои любимые цветы вместе и дай им украсить твою прекрасную голову — заодно это послужит ароматерапией, расслабляющей дух и тело.

Погрейся у костра

Костры и хороводы вокруг них — популярная традиция, принятая во всем серверном полушарии. На Иван Купала есть ритуал — молодые пары должны взяться за руки и перепрыгнуть через огонь вместе, и если их руки останутся сцепленными — их совместная жизнь будет долгой и счастливой. Молодые матери сжигали сорочки больных детей, чтобы они быстрее выздоравливали — также и ты можешь записать все злые мысли, которые тебя наполняют на листок и сжечь его в ярком огне.

Пробуй лучшую еду В древней Галлии, пиршества были важным элементом празднования солнцестояния, ведь это лучший способ привнести в свой дом символы изобилия, плодовитости и доброты к ближнему. Словом, бери деликатесы, лучшее вино и наслаждайся своим ужином.

Практикуй йогу

В Индии принято праздновать солнцестояние общинами — и в этот день проводятся самые большие сессии в году. Количество участников в одном городе может достигать 100 000 человек — и ты легко можешь присоединиться к подобным группам в своем городе. Если же скопления людей тебе не по душе, ты всегда можешь найти нескольких друзей, которые разделят с тобой момент медитации и осознанного отношения к своему телу. Пробуйте парные упражнения, а также следите за тем, чтобы ваше дыхание синхронизировалось.

Танцуй

В северных культурах также принято танцевать вокруг деревьев, и в этой традиции принимали участие люди любых возрастов. Отличный способ преодолеть разрыв между поколениями, так что в этот день можно задуматься о том, чтобы собрать несколько своих родственников на прогулку в парк. Приготовь небольшие закуски, продумай игры, и налаживай контакт с семьей.

Побудь у воды

Идеальным вариантом была бы поездка к морю, но ты также легко можешь выбраться на набережную реки в своем городе, которая наверняка может тебе предложить как маленький фестиваль местных групп, пляжный волейбол или даже встречу духовников. Не бойся столкнуться с неизвестным, знакомься с новыми компаниями и занятиями — возможно именно так ты откроешь для себя новое хобби, которое принесет немало удовольствия.

Обнажайся

Плавание голышом — ритуал празднования таинства рождения, так что в этот день нагота не встречала осуждения. Разумеется, идти на городской пляж топлесс я не рекомендую, но ты легко можешь устроить себе долгую ванну с свежими травами. Не забудь также об увлажняющем креме, а также попробуй простые техники самомассажа.