Почему ты должен узнавать что-то новое каждый день

Здесь, в душной редакции, мы говорим «Нет» тупым, ничем не интересующимся товарищам. Нет, товарищ! Ты нам не интересен, потому что, только получая новую информацию, ты живёшь. Желательно, конечно, использовать новые знания себе на пользу, но это предмет будущих разговоров, попытаемся хотя бы разобраться, зачем нужно каждый день узнавать что-то новое.

Тот, кто мало знает, малому может и учить. — Я. Каменский —

Без знаний нет развития

Зачем человеку нужны знания? Однозначно глупый вопрос, сродни тому, почему ты не ешь бледные поганки или почему ты чистишь зубы. Знания — это сила, это то, без чего невозможно существование. Собственно, вышеупомянутые процедуры были усвоены тоже благодаря знаниям. Сейчас в учебниках биологии начали писать про божественное провидение, но мы ретрограды и привыкли считать, что человек произошёл от обезьяны, так мы любим животных. Так вот, наши предки сумели проделать длинный путь от примитивных шалашей и пожирания сырого мяса до умных домов и мраморной говядины под соусом «Бароло» только благодаря тому, что годами накапливали знания и опыт. Стоит сказать спасибо своей пра-пра-пра-пра-и ещё 100 раз прабабушке-обезьяне за то, что не висела на дереве, а отважно постигала новое. Так что познавать новое стоит как минимум ради того, чтобы продолжить славное дело своих предков. А возможно, полученные, обдуманные и триста раз перепроверенные знания натолкнут тебя на новые открытия, благодаря чему жизнь станет проще, интереснее и симпатичнее. Самый благодарный для потомства способ войти в историю — творить добро.

Информация — сила

Напомним ещё один маленький нюанс. Мы живём в информационном обществе. А главным ресурсом информационного общества, как ни странно, является (барабанная дробь)… информация. Этот ресурс решает судьбы целых государств. Главное, правильно им пользоваться, иначе можно год прожить в транзитной зоне "Шереметьево" . А можно стать королём всех шантажистом, как Чарльз Огастес Милвертон, изрядно попивший крови у Шерлока Холмса в одном из рассказов. Как минимум узнавать что-то новое — это в духе времени.

Пригодится для карьеры и новых знакомств

Не бывает лишних знаний. Даже если ты знаешь имена всех ударников ВИА «Весёлые ребята» и текст песни «То ли воля, то ли неволя» Алексея Глызина . Немного такой информации — и люди думают, что ты умный. Просто поверь, всю жизнь удается впечатлять людей остаточными знаниями о Битве при Грюнвальде и умными мыслями из книги «Поёт Надежда Кадышева и „Золотое кольцо“. Разумеется, лучше, когда область твоих познаний разнообразна, тогда можно сойти за гения. А если ты, ко всему прочему, ещё и не зануда, то люди потянутся к тебе, как водители такси за цепями „Арго“. А уже потом, имея за спиной умственный багаж и, что самое важное, пополняя его каждый день, можно устроиться на прекрасную весёлую работу, например, автором на BroDude. Лично твоего покорного слугу взяли только потому, что на собеседовании поразил нашего главного редактора теориями о Вселенной. На самом деле любые знания очень помогают в любой работе, особенно творческой. Нам кажется, что благодаря отсылкам и примерам тексты становятся интереснее, не знаем, как тебе. Если перефразировать известного киногероя: „Информация — она как коробка конфет. Никогда не знаешь, где она может пригодиться“.

Это новые открытия и увлечения

Многие люди буквально страдают от незнания, как дальше жить. Скучная однообразная жизнь сдавливает, как ошейник рвущуюся на рожон собаку, буквально доводя до глубокого отчаяния. А потом начинаются сопли, слюни, рефлексии и попытки ответить на вопрос: „Как жить дальше?“ А достаточно просто вытащить нос и начать активнее интересоваться жизнью. Тем более в наш век знания — как бананы в джунглях. Открывай разум — они сами в него упадут, даже особых усилий прилагать не надо. В конце концов, узнавая что-то новое, интересуясь этой жизнью, можно наткнуться на нечто интересное, найти дело своей жизни, занятие по душе, увлечение, которое вырвет из пучины угнетающего однообразия.

Пища для мозга

Мозгу, чтобы он нормально работал ещё долгие и долгие годы, нужна пища. Лучшей пищи, чем информация, ещё никто не изобрёл. Это помогает держать мозг в тонусе, что невероятно полезно. Во всяком случае, ум становится острее, а в спорах с оппонентами и идиотами у тебя появляется всё больше и больше аргументов. Умные люди давят именно знаниями, и даже если ты не прав, можешь просто закидать собеседника аргументами, даже если они не подходят. Количество оттесняет качество.

Чтобы разобраться в жизни