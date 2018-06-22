Как найти радость в улучшении себя

«Так же как один человек наслаждается улучшением своей фермы, а другой — заботой о своей лошади, так же я наслаждаюсь улучшением себя день ото дня». Сократ

Сегодня очередная мудрость пришла к нам из уст древнегреческого мыслителя Сократа. Цитата выше намекает нам, что именно помогло философу стать одним из самых выдающихся деятелей в истории. Сократ говорил, что в то время как другие люди получают удовольствие от улучшения условий собственной жизни, ему самому нравится совершенствовать себя. При этом стоит отметить, что он не говорит про важность саморазвития, поскольку это является очевидным. Сократ указывает именно на восторг от этого процесса. Правда заключается в том, что каждый из нас старается улучшить условия своего существования, приобретая множество вещей. Но приоритеты, которые мы расставляем для формирования счастливой жизни, с течением времени несколько исказились. Люди тратят много времени, энергии и ресурсов на обустройство своего дома, обслуживание автомобиля, развитие бизнеса. И пусть нет никаких сомнений в том, что вышеперечисленные вещи способны сделать твою жизнь более комфортной, все же очень важно оставить часть сил на превращение себя в того человека, которым ты всегда хотел быть.

При этом есть занятия, которые дают нам скорее иллюзию жизни, чем саму жизнь; заставляют променивать действительность на виртуальную реальность. Подумай о часах, проведенных в интернете и на страницах социальных сетей: настолько ли сильны знания и коммуникации, которые ты обретаешь там? Конечно, каждый человек заслуживает отдыха, и исключать подобные занятия из своей жизни необязательно. Просто мы говорим о приоритетах, которые часто смещаются в сторону наименьшей пользы. Чем больше мы тратим времени на ложное развитие, тем меньше его остается на развитие реальное. Чтобы найти радость в самосовершенствовании, ты должен сделать последнее основой своего мышления. В этом тебе может помочь составление некоторого плана: буквального или условного. В течении дня ты должен найти время для тренировки, встреч с друзьями, обучения чему-то полезному. Также убедись, что ты получаешь необходимое количество отдыха, и думай о своем рационе.

Следуй плану, и он станет привычным для тебя образом жизни. В итоге ты начнешь получать удовольствие от нее, становясь лучше каждый день. Это то, что Сократ и назвал «восторгом», в который, возможно, пришел бы и сам, увидев твои старания. В первую очередь сосредоточься на самом главном: заботься о своем здоровье, не переставай утолять жажду знаний и поддерживать крепкие отношения. С возрастом времени для этого у тебя будет становиться все меньше, и ты можешь пожалеть, что не делал этого раньше. Расставив правильно приоритеты, ты можешь достичь того величия, о котором мечтал. Просто относись к своему телу и разуму как к двум вещам, «обслуживание» которых должно быть на первом месте. Величайшие философы раскрывают секрет счастья