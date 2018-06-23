Второй шанс: как пережить собственную измену

Измены — точка или запятая в отношениях? Вопрос сложный, а еще сложнее пережить свою собственную измену. Об этом редакция WMJ.ru поговорила с экспертами тренинг-центра «СЕКС.РФ».

Как бы абсурдно это ни звучало, но то, что раздражает нас в других, есть в нас самих. Ты могла годами ревновать возлюбленного и подозревать в прогулках налево. Но тут ты сама оказалась по ту сторону верности. Мимолетный роман или история с продолжением? Как пережить то, что так сложно принять самой? Как говорил известный любитель варенья и крыш: «Спокойствие! Только спокойствие!» Вот пошаговая инструкция, как пережить собственную измену:

Прими ответственность

«Я так много выпила, что ничего не помню»; «Мне просто нельзя пить, из-за алкоголя я сразу контроль теряю»; «Ну он первый все это начал»; «Я не знаю, как все это получилось»; «Ты виноват, что я изменила» — пожалуй, это топ женских фраз-оправданий после измены. Но это не наш вариант — забудь про него. Первое, что необходимо сделать, чтобы пережить собственную измену, — взять ответственность на себя. Алкоголь, потрясающая улыбка любовника и парень/муж, который стал меньше обращать на тебя внимания, не виноваты в том, что произошло.

Это сделала ты. Конечно, всегда легче найти виноватого и переложить всю ответственность на него. Но так мы делаем из себя жертву: «Меня обидели!» И начинаем вести и чувствовать себя соответственно, а это дорога в никуда. Точнее, в мир вины, униженности, слабости и т. д. И уж точно это никак не поможет тебе пережить измену. Поэтому шаг первый — взять ответственность за случившееся на себя.

Избавься от чувства вины

Ну хорошо, ответственность на себя ты взяла. А дальше как в компьютерной игре — уровни усложняются. И следующее препятствие — чувство вины, которое может возникнуть перед кем угодно: перед своим мужчиной, перед собой, перед любовником — вариантов много. С этим чувством надо разобраться, иначе оно будет точить и грызть тебя изнутри. И в конечном итоге сделает заложницей ситуации или будет управлять тобой.

Снять это чувство непросто, но вполне возможно. Вот один из вариантов, как это сделать: постарайся сконцентрироваться на зоне груди и мысленно проговаривай, что тебе можно было так поступить. У тебя были свои причины. Просто разреши себе этот поступок. Проговаривай это, пока не почувствуешь облегчение, не поймешь, что эта тяжесть ушла. Получилось? Тогда — уровень «Босс»!

Выяви причины

Ну что же, ответственность ты на себя взяла, чувство вины сняла — отличная работа! Но ты же понимаешь, что случившееся не произошло просто так, у этого есть причина или даже не одна. То, что ты сейчас будешь выявлять причину, никак не должно отразиться на ответственности и чувстве вины. Помни, что это уже пройденный этап, к которому ты не вернешься.

Причин у женской измены, да как и у мужской, гигантское множество. Легче выявить свою, когда она находится на осознанном уровне: «Он не устраивает меня в сексе, он не устраивает меня как мужчина». Сложнее выявить причину на более глубоких уровнях: «Он меня обидел, я хочу отомстить». А бывает, что измена женщины как бы месть самой себе: «Я плохая, а измена и мучения из-за этого своего рода наказание для меня».

Кажется, что глупо или бредово? А нет, такое оно, наше подсознание — хитрое и иногда нелогичное. И здесь, конечно, бывает трудно разобраться. Для этого и существуют психологи-сексологи. Важно понять причину: неудовлетворенность партнером, собой, сексом и т. д. Даже если кажется, что это было мимолетно или просто случилось, то вспоминай первый пункт — ты изменила, потому что захотела. Значит, причина есть. Иногда измену можно предотвратить, если вовремя разобраться, что именно не так. Ведь очень часто причиной неверности являются скрытые конфликты в отношениях или конфликты на почве секса.

Женская неверность считается осознанным поступком, как правило имеющим серьезную психологическую подоплеку. Абсолютно для каждой женщины наличие в отношениях ярко выраженных чувств обязательное условие! А их всяческое проявление со стороны объекта любви — это гарантия верности. Если женщина не получает нужных эмоций, сомневается, не ощущает себя счастливой в своих отношениях, неудивительно, что она будет восполнять все это за счет внимания других мужчин, а в худшем случае решится на измену. Недаром говорят, что представительница прекрасного пола предает не только телом, но и душой. Вспомни роман «Анна Каренина», где очень хорошо показано, что женщина пойдет на все ради любви (смотри ролик ниже).

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK