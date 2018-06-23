Ответь на несколько вопросов и узнай, кто ты из актрис российского кинематографа!
Наверняка ты не раз мечтала быть хоть немного похожей на любимую звезду. Наш тест подскажет, кого из успешных, красивых, молодых, а главное, талантливых актрис отечественного кинематографа ты напоминаешь окружающим. Готова? Поехали!
К слову, узнать, насколько хорошо тебе известны песни Ольги Бузовой, можешь здесь, а проверить свою интуицию тебе поможет этот тест.
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Фото:East News, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru