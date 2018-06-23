Никита Кучеров: «Наместников — мой очень близкий друг, так что я расстроился его обмену»

— Обмен Наместникова вас разочаровал?

— Ну конечно. Ты никогда не хочешь видеть того, как твоих партнеров, особенно русских, а Влад — мой очень хороший друг, куда-то меняют. Мы очень близки, были вместе много лет, и было тяжело, когда он ушел. Но — если клуб так решил, ты не в силах что-то сделать. Они, наверное, лучше знают, что хотят, что лучше для команды. Ну а так — мы отлично провели вместе большое количество матчей. И были одной из лучших троек НХЛ этого сезона (Наместников — Стэмкос — Кучеров — прим. «СЭ»). Так много кто говорил, так что это не голословно. Я расстроился. Но, как говорится, это же бизнес. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Никиты Кучерова