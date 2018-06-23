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Никита Кучеров: «Наместников — мой очень близкий друг, так что я расстроился его обмену»
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Никита Кучеров: «Наместников — мой очень близкий друг, так что я расстроился его обмену» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признался, что его расстроил обмен Владислава Наместникова. Кучеров отметил, что они с Наместниковым очень близки.
— Обмен Наместникова вас разочаровал?
— Ну конечно. Ты никогда не хочешь видеть того, как твоих партнеров, особенно русских, а Влад — мой очень хороший друг, куда-то меняют. Мы очень близки, были вместе много лет, и было тяжело, когда он ушел. Но — если клуб так решил, ты не в силах что-то сделать. Они, наверное, лучше знают, что хотят, что лучше для команды. Ну а так — мы отлично провели вместе большое количество матчей. И были одной из лучших троек НХЛ этого сезона (Наместников — Стэмкос — Кучеров — прим. «СЭ»). Так много кто говорил, так что это не голословно. Я расстроился. Но, как говорится, это же бизнес. (Игорь ЕРОНКО)
Полное интервью Никиты Кучерова
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